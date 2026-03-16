«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино

«Палмейрас» добился прогресса в переговорах с «Зенитом » о трансферах хавбека Вендела и защитника Нино.

Бразильский клуб может включить одного из своих игроков в сделку летом, сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста Жорже Николу.

На Нино, в частности, «Палмейрас » готов потратить 15 млн евро.