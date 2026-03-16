Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»

Юран раскритиковал Ву за фол на Педро в штрафной «Спартака».

Сергей Юран раскритиковал защитника «Спартака» Кристофера Ву за фол на вингере «Зенита» Педро, приведший к пенальти в матче РПЛ (0:2).

На 78-й минуте Ву наступил на бутсу Педро . ВАР позвал судью к монитору – Карасев изучил повтор и назначил пенальти. Джон Дуран реализовал 11-метровый удар.

«Не нужно ноги совать, потому что быстрый игрок, с хорошим дриблингом. Если не успеваешь, то параллельно блокируй, веди его. Если прострелит, то еще есть шанс дальше прервать передачу. Это просто идиотический второй пенальти. Просто тупой. Другие слова не подберешь.

Одного заклинило в первом тайме, второго — во втором. Это отсутствие игровой дисциплины», — сказал экс-форвард «Спартака».