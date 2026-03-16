  Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»

Юран раскритиковал Ву за фол на Педро в штрафной «Спартака».

Сергей Юран раскритиковал защитника «Спартака» Кристофера Ву за фол на вингере «Зенита» Педро, приведший к пенальти в матче РПЛ (0:2).

На 78-й минуте Ву наступил на бутсу Педро. ВАР позвал судью к монитору – Карасев изучил повтор и назначил пенальти. Джон Дуран реализовал 11-метровый удар.

«Не нужно ноги совать, потому что быстрый игрок, с хорошим дриблингом. Если не успеваешь, то параллельно блокируй, веди его. Если прострелит, то еще есть шанс дальше прервать передачу. Это просто идиотический второй пенальти. Просто тупой. Другие слова не подберешь.

Одного заклинило в первом тайме, второго — во втором. Это отсутствие игровой дисциплины», — сказал экс-форвард «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
После аналогичного фола Дивеева на Зобнине в матче Спартак - ЦСКА тот же Карасев, ЭСК и студия Газпром ТВ в три горла уверяли страну, что это не пенальти.
Ответ ИВ
Как вы же надоели ныть.... Просто жесть
Аналогичный фол — это наступ?
Там было колено стоящего защитника, а не наступ.
Ты бы хоть постыдился такие аналогии проводить. Понимаю, что обидно и жжёт, но ситуации совершенно разные. Влететь в колено стоящему защитнику, который коснулся мяча при этом или получить наступ шипами от защитника на скорости

P.S. при этом, как по мне — на Зобнине тогда должен был быть пенальти
Дело не в пенальти. Надо налаживать игру. Защита проходной двор. Без пенальти могли ещё забить.
Вы думаете во Франции дурачки сидят и опустили бы игрока с потенциалом бесплатно? Ву очень слабый защитник, кроме антропометрии других плюсов не просматривается. Даже на кубке Африки на фоне игроков из лиги Танзании и 5 Английского дивизиона, кроме привозов и фолов на карточки на пару с Нямси из Локо ни чем не запомнился.
Если смотреть глобально, то у Спартака пожалуй только Литвинов может более менее стабильно отбирать мяч без фолов, просто в следующем матче понаблюдайте повнимательней, как идут в отбор игроки.
Вы думаете во Франции дурачки сидят и опустили бы игрока с потенциалом бесплатно? Ву очень слабый защитник, кроме антропометрии других плюсов не просматривается. Даже на кубке Африки на фоне игроков из лиги Танзании и 5 Английского дивизиона, кроме привозов и фолов на карточки на пару с Нямси из Локо ни чем не запомнился. Если смотреть глобально, то у Спартака пожалуй только Литвинов может более менее стабильно отбирать мяч без фолов, просто в следующем матче понаблюдайте повнимательней, как идут в отбор игроки.
Литвинов полено, которое без рук вообще не умеет отбирать, постоянно привозит из-за этого пенали и штрафные.
Ударил надежно под педаль... 🙂
Какое нафиг отсутствие дисциплины? Ву выкидывал ногу вперед ( не в сторону Педро) чтоб блокировать удар но Педро был быстрее и после удара его нога по инерции пошла вперед и попала под опускающуюся ногу Ву. Это пенальти, но это не отсутствие дисциплины а просто несчастный случай
Ты напиши формулу на основе которой ты сделал это великое математическое открытие. Возможно тебе Абелевскую премию дадут. Хотя, скорее, Шнобелевскую.
На бутсу наступил😹
А Солари, футболку на прочность проверял?
Ну вы хоть думайте, что пишете. И ведь в источнике новости таких слов нет, т.е. это вы их выдумали
ну интеллект денисова-солари -рябчука и литвы примерно один на четверых, может и еще на кого то делят немножко что поделать
И вот этих персонажей нам приводят в пример как российских тренеров, которые “не хуже иностранных”.
Материалы по теме
Тарасов о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Второй пенальти москвичам я бы не поставил. Не знаю, почему не удалили Вендела, Соболев отмахнулся от Умярова, должны были дать вторую желтую»
вчера, 16:09
Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»
14 марта, 18:44
Александр Мостовой: «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь 1-й тайм – кроме глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. В эпизоде с Педро пенальти не было»
14 марта, 17:06
