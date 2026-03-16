Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»

Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться.

Тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский оценил победу над «Крыльями Советов» (3:0) в РПЛ .

«Нам главное сейчас набирать очки. Приятно, что получилось добыть крупную победу. Но нельзя расслабляться, надо двигаться дальше. Впереди нас ждут очень важные матчи, будем к ним готовиться.

Я не любитель хвалить ребят раньше времени. Лучше скажу им в личной беседе, что хорошо, а что плохо. В целом молодцы, но нам еще предстоит долгий путь», — сказал Шпилевский.