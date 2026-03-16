Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил победу над «Крыльями Советов» (3:0) в РПЛ.
«Нам главное сейчас набирать очки. Приятно, что получилось добыть крупную победу. Но нельзя расслабляться, надо двигаться дальше. Впереди нас ждут очень важные матчи, будем к ним готовиться.
Я не любитель хвалить ребят раньше времени. Лучше скажу им в личной беседе, что хорошо, а что плохо. В целом молодцы, но нам еще предстоит долгий путь», — сказал Шпилевский.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Алексей Николаевич, так держать 👍
В начале сезона над ним издевались все кому не лень, а мужик вывез и сейчас команда очень неплохо смотрится. Оказался очень даже хорошим тренером!
Показывает достойный футбол и гнет свою линию, в более богатом клубе может хороший результат показать
Удачи Шпилевскому, хороший тренер
С конкурентами очки набираем, хотелось бы ещё с клубами посильнее научиться играть.
Ща придёт царь и расскажет нам, что победили игроки, а тренер может только проигрывать
Очень важно, что взяли очки в матчах с прямыми конкурентами. Впереди игры с более серьезными командами. Что будет там? А в целом НН стал играть в футбол, а это уже работа тренера.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем