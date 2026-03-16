Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
Тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал качество газона на «Самара Арене» после матча РПЛ с «Ахматом» (1:1).
— Насколько удаление у «Ахмата» изменило игру?
— Мы имели достаточно моментов, чтобы забить первыми, пропустили мы со стандарта. Когда соперник остался в меньшинстве, нам нужно было лучше контролировать мяч, доводить его до фланговых и полусредних зон.
Такое ужасное поле не позволяло контролировать мяч. Я не понимаю, почему оно здесь такое ужасное. Но оно было таким и для нас, и для соперника. Поле нам немножко помешало, — сказал Тедеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
6 комментариев
Как будто у Акрона суперкомбинационный футбол, которому мог помешать плохой газон.
А при чем здесь Крылья, не уточните?
А где вы Крылья увидели?
Если бы не удаление вы бы просто 2-0 отлетели и гол забили 86 минуте
в снег футболисты портят газоны а летом на газоне мероприятии слеты концерты как после этого будут хорошие газоны
Т9 хватит ныть
