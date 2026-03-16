Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал качество газона на «Самара Арене» после матча РПЛ с «Ахматом» (1:1).

— Насколько удаление у «Ахмата» изменило игру?

— Мы имели достаточно моментов, чтобы забить первыми, пропустили мы со стандарта. Когда соперник остался в меньшинстве, нам нужно было лучше контролировать мяч, доводить его до фланговых и полусредних зон.

Такое ужасное поле не позволяло контролировать мяч. Я не понимаю, почему оно здесь такое ужасное. Но оно было таким и для нас, и для соперника. Поле нам немножко помешало, — сказал Тедеев.