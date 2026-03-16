Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»

Артига о 3:0 с «Локо»: у «Рубина» получилось даже больше, чем задумали.

Тренер «Рубина » Франк Артига оценил победу над «Локомотивом » (3:0) в РПЛ .

«Возможно, наши ожидания не только оправдались, но и превзошли сами себя. Я сам жду, что команда покажет свою лучшую игру, но даже сегодня получилось больше, чем мы задумали. Очень горд за команду, болельщиков, за всех.

Мы всегда должны смотреть в завтрашний день, будущее. Но не надо забывать, что команда должна ходить по земле, а не витать в облаках. Важно сохранить скромность, потому что может сложиться такое ожидание, что, обыграв лидеров, другой соперник не доставит нам проблем — это ошибка, иначе будет как в Махачкале (1:2)», – сказал Артига.