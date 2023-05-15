«Реал Мадрид» обнародовал заявку на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «МанСити», который состоится 17 мая на «Этихад».

Карло Анчелотти будет во все оружии – в заявку попали и Родриго, и Камавинга, хотя француз сегодня тренировался отдельно от команды. Кроме того, в состав вернулся Эдер Милитао, отбывавший дисквалификацию во время первого полуфинала.

Какой состав вы бы хотели видеть в предстоящем матче? Пишите в комментариях.