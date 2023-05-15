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С Камавингой. Заявка «Реала» на матч с «МанСити»

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«Реал Мадрид» обнародовал заявку на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «МанСити», который состоится 17 мая на «Этихад».

Карло Анчелотти будет во все оружии – в заявку попали и Родриго, и Камавинга, хотя француз сегодня тренировался отдельно от команды. Кроме того, в состав вернулся Эдер Милитао, отбывавший дисквалификацию во время первого полуфинала. 

Какой состав вы бы хотели видеть в предстоящем матче? Пишите в комментариях.

4 комментария

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Эльдар Сулейманов
Вперёд Реал! Это финал будет очень трудно, по первому матчу конечно таких ощущений не было но ответка будет совсем другой
+1
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Андрей Хенто
С Камавингой все нормально и это прекрасно, надеюсь проведет такой же хороший матч и поможет команде выйти в финал.
+1
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+1
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Gayrat Sultonov
Без Ферлана Менди
0
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инна витенберг
Ответ Андрей Хенто
С Камавингой все нормально и это прекрасно, надеюсь проведет такой же хороший матч и поможет команде выйти в финал.
Зря рискуют с парнем одно неправильное движение и он калека
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