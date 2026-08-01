Евсеев о 2:1: «Локомотив» не был готов, что «Махачкала» будет играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о победе команды над «Локомотивом» (2:1) в 2-м туре РПЛ.
– Хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдно острой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему‑то не били по воротам. В перерыве сделали корректировки, учитывая увиденное на поле. Поменяли второго нападающего и добавили игрока в середину поля.
Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили. Мы были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их.
У них на поле вышел [Егор] Погостнов. В нашей последней игре в Черкизово эти забросы на высоких игроков привели к тому, что соперник сравнял счет. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают.
– Есть версия, что Махачкале проще играть против сильных клубов
– В Воронеже мы до этого очень сильную команду обыграли. «Локомотив» тоже очень сильная команда. Для нас все сильные команды. Мы в прошлом сезоне 14‑е место заняли, – сказал Евсеев.
Комментарии
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Для тех кто ноет что у Локомотива проблемы с бабками - они с продаже одного только Воробьева могли без проблем купить пол-состава Махачкалы. Миро, который забил гол, а мог ещё забить, мог прошлым летом вообще в Первой лиге оказаться, почти перешёл в Торпедо. Лесовой вообще никому не нужен уже как лет 5 после операции на ПКС, а тут возит и играет как Иньеста. Но Локомотив - бедный и несчастный. Там у игроков зарплаты как в Спартаке суммарно, был недавно рейтинг. Мало что поменялось с тех пор. У звезды Манчестера табуретки-Пиняев, думаю, личка как у 6-7 игроков старта Махачкалы, возможно даже больше, смотря кого взять, если таких как Сандрачук, то скорее 8-10 игроков. Один прострел за игру сделал этот маэстро. Ну и в таком духе. Команде надо проснуться, как будто на отдых приехали мячик на прямых ногах покатать, форму показать, а тут рубиться надо под палящим солнцем с голодными игроками. Такое себе, понимаю. Но тренеру надо не плакать, а думать над стратегией и мотивацией. Вытаскивать из состава лучшее, придумывать новые связки, новые решения. Затыкать дыры Батраковым это крутая опция, но для этого не надо быть особо умным.