Тебас призвал Инфантино покинуть пост главы ФИФА: «Футболу необходимо новое руководство. Проблема в модели управления, которая концентрирует власть в одних руках»

Тебас считает, что Инфантино должен покинуть пост главы ФИФА.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с заявлением после отказа ФИФА от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Тебас заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино должен покинуть свой пост.

«Решение ФИФА отозвать предложение о приватизации своих соревнований – это хорошая новость. Однако было бы серьезной ошибкой считать, что таким образом проблема управления организацией решена.

Конфедерации, национальные ассоциации, лиги, игроки и другие участники футбольного процесса не должны ограничиваться лишь этим решением и считать вопрос закрытым. Проблема гораздо глубже.

Неужели мы уже забыли об отмене красной карточки [Фоларина Балогуна ] после политического вмешательства? О расследовании, открытом Конгрессом США, который потребовал выступления Джанни Инфантино в связи с серьезными нарушениями? Об отказе от обвинений по историческим коррупционным делам в ФИФА? О скандальных ценах на билеты на чемпионат мира? О единоличных решениях по международному календарю, новым турнирам и форматам, которые принимались без полноценного диалога и согласования с заинтересованными сторонами?

Проблема никогда не заключалась только в одном конкретном предложении. Проблема – в самой модели управления, которая концентрирует власть в одних руках, ослабляет систему сдержек и ограничивает влияние тех, кого напрямую затрагивают принимаемые решения.

Поэтому я считаю, что Джанни Инфантино не должен продолжать возглавлять ФИФА. Мировому футболу необходимо новое руководство, которое сможет модернизировать систему управления, восстановить доверие к организации и принимать будущие решения совместно со всеми участниками процесса, предварительно оценивая их спортивные, экономические и социальные последствия, а не навязывая их в одностороннем порядке.

Отзыв одного предложения не стирает все, что произошло ранее. Это лишь верхушка айсберга», – написал Тебас.