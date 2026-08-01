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Тебас призвал Инфантино покинуть пост главы ФИФА: «Футболу необходимо новое руководство. Проблема в модели управления, которая концентрирует власть в одних руках»
Тебас считает, что Инфантино должен покинуть пост главы ФИФА.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с заявлением после отказа ФИФА от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Тебас заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино должен покинуть свой пост. 

«Решение ФИФА отозвать предложение о приватизации своих соревнований – это хорошая новость. Однако было бы серьезной ошибкой считать, что таким образом проблема управления организацией решена.

Конфедерации, национальные ассоциации, лиги, игроки и другие участники футбольного процесса не должны ограничиваться лишь этим решением и считать вопрос закрытым. Проблема гораздо глубже.

Неужели мы уже забыли об отмене красной карточки [Фоларина Балогуна] после политического вмешательства? О расследовании, открытом Конгрессом США, который потребовал выступления Джанни Инфантино в связи с серьезными нарушениями? Об отказе от обвинений по историческим коррупционным делам в ФИФА? О скандальных ценах на билеты на чемпионат мира? О единоличных решениях по международному календарю, новым турнирам и форматам, которые принимались без полноценного диалога и согласования с заинтересованными сторонами?

Проблема никогда не заключалась только в одном конкретном предложении. Проблема – в самой модели управления, которая концентрирует власть в одних руках, ослабляет систему сдержек и ограничивает влияние тех, кого напрямую затрагивают принимаемые решения.

Поэтому я считаю, что Джанни Инфантино не должен продолжать возглавлять ФИФА. Мировому футболу необходимо новое руководство, которое сможет модернизировать систему управления, восстановить доверие к организации и принимать будущие решения совместно со всеми участниками процесса, предварительно оценивая их спортивные, экономические и социальные последствия, а не навязывая их в одностороннем порядке.

Отзыв одного предложения не стирает все, что произошло ранее. Это лишь верхушка айсберга», – написал Тебас. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Хавьера Тебаса в X
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Комментарии

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Когда Тебас говорит о концентрации власти, где-то тихо заплакала Ла Лига.
Сказал руководитель Ла Лиги с 2013 года?
Так ты с Инфантино одного поля ягода. Вали вместе с ним из футбола
Чмырить инфантильного каждый день - становится трендом
Канай отседова редиска, Навуходоносор,
петух гамбургский
Какая разница кто будет президентом Фифа,УЕФА, все будет одно и тоже, просто пошел этот хайп, каждый хочет вставить свои 5 копеек!
Очевидно, что Тебас говорит с подачи Чеферина. Также очевидно, что Инфантино недолго осталось.
главное в ходе расследования не выйти на самого себя
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