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«Балтика» объявила о переходе Муйоколо из «Гренобля». Контракт защитника – до 2030-го
«Балтика» подписала защитника «Гренобля».

«Балтика» объявила о переходе центрального защитника «Гренобля» Лориса Муйоколо.

25-летний француз подписал контракт с российским клубом до 2030 года.

«Лорис – воспитанник «Лорьяна». Пройдя команды академии, в составе мерлузовых защитник дебютировал в декабре 2020 года, выйдя на замену в матче с «ПСЖ».

В январе 2022-го Лорис отправился в аренду в «Бурк-ан-Брес» из Лиги 3 и сыграл в 12-ти матчах за полгода. В августе 2022-го Муйоколо на сезон стал игроком «Родеза» из Лиги 2, за который провел 19 встреч.

В 2024 году защитник перебрался в «Гренобль». Будучи основным, французский футболист отыграл в общей сложности в 52 матчах Лиги 2 и еще три – в национальном кубке, забив один гол и отдав пять ассистов», – говорится в сообщении «Балтики».

Изображение: t.me/fc_baltika

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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Комментарии

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Рост впечатляет-194, думаю будет незаменим в игре головой при стандартах.
Одного Бульончика не смогли взять, нового купили
Верим, что нашли алмаз))
Ну кстати интересная стратегия поиска игроков в подэлитных европейских лигах. Ждать шанса в 25 лет попасть в условный Монако или Лилль - можно не дождаться, а тут тебе ЗП наверняка х2-х3, при этом для Балтики это не супер прям большие деньги, играешь в хорошем чемпионате, на крутых стадионах, полях и так далее.
Мерлузовые (Merlucciidae) — семейство морских рыб отряда трескообразных.
Выбор "Балтики" понятен)
Околомуйбольчик
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