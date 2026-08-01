«Балтика» объявила о переходе Муйоколо из «Гренобля». Контракт защитника – до 2030-го

«Балтика» подписала защитника «Гренобля».

«Балтика » объявила о переходе центрального защитника «Гренобля » Лориса Муйоколо .

25-летний француз подписал контракт с российским клубом до 2030 года.

«Лорис – воспитанник «Лорьяна». Пройдя команды академии, в составе мерлузовых защитник дебютировал в декабре 2020 года, выйдя на замену в матче с «ПСЖ».

В январе 2022-го Лорис отправился в аренду в «Бурк-ан-Брес» из Лиги 3 и сыграл в 12-ти матчах за полгода. В августе 2022-го Муйоколо на сезон стал игроком «Родеза» из Лиги 2, за который провел 19 встреч.

В 2024 году защитник перебрался в «Гренобль». Будучи основным, французский футболист отыграл в общей сложности в 52 матчах Лиги 2 и еще три – в национальном кубке, забив один гол и отдав пять ассистов», – говорится в сообщении «Балтики».

Изображение: t.me/fc_baltika