Судья Эрнандес о видео ТВ «Реала»: «Больно, когда ставят под сомнение честность судей. Арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры»

Судья Эрнандес: арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры.

Испанский арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес прокомментировал критику в адрес судей и ролики, которые регулярно выпускает клубное телевидение «Реала ».

«Наша единственная цель – принимать правильные решения. Ошибки причиняют нам боль. Проблема возникает тогда, когда со стороны начинают трактовать ошибку как умышленное действие. Мы можем ошибаться, но никогда не делаем этого намеренно.

Я не смотрю видео «Реала», они ничего мне не дают. Если критика конструктивна, я ее принимаю, но если она носит разрушительный характер – просто игнорирую. Больно, когда кто-то ставит под сомнение честность и независимость арбитров.

За эти годы пытались создать множество историй вокруг определенных событий, но время показало, что нам абсолютно нечего скрывать. Каждый имеет право сомневаться в нашей независимости и беспристрастности, но это не соответствует действительности.

Все играют в свои игры, многие публично оказывают давление – это часть этого цирка. Нас больше беспокоит, что вокруг профессии арбитра создаются ненависть и напряжение, а расплачиваются за это наши коллеги из низших дивизионов. Арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры. Это причиняет нам боль и вызывает тревогу.

Такого нет ни в одном другом виде спорта – только в футболе. Нужно немного снизить градус. Не столько ради нас: арбитры высшего уровня защищены и понимают, что это часть шоу. Но в детском и юношеском футболе должны понимать, что судьи – это молодые люди, которые лишь стараются как можно лучше выполнять свою работу», – сказал Эрнандес Эрнандес.