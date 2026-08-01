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  4. Судья Эрнандес о видео ТВ «Реала»: «Больно, когда ставят под сомнение честность судей. Арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры»

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Судья Эрнандес о видео ТВ «Реала»: «Больно, когда ставят под сомнение честность судей. Арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры»
Судья Эрнандес: арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры.

Испанский арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес прокомментировал критику в адрес судей и ролики, которые регулярно выпускает клубное телевидение «Реала».

«Наша единственная цель – принимать правильные решения. Ошибки причиняют нам боль. Проблема возникает тогда, когда со стороны начинают трактовать ошибку как умышленное действие. Мы можем ошибаться, но никогда не делаем этого намеренно.

Я не смотрю видео «Реала», они ничего мне не дают. Если критика конструктивна, я ее принимаю, но если она носит разрушительный характер – просто игнорирую. Больно, когда кто-то ставит под сомнение честность и независимость арбитров.

За эти годы пытались создать множество историй вокруг определенных событий, но время показало, что нам абсолютно нечего скрывать. Каждый имеет право сомневаться в нашей независимости и беспристрастности, но это не соответствует действительности.

Все играют в свои игры, многие публично оказывают давление – это часть этого цирка. Нас больше беспокоит, что вокруг профессии арбитра создаются ненависть и напряжение, а расплачиваются за это наши коллеги из низших дивизионов. Арбитров ненавидят просто за то, что они арбитры. Это причиняет нам боль и вызывает тревогу.

Такого нет ни в одном другом виде спорта – только в футболе. Нужно немного снизить градус. Не столько ради нас: арбитры высшего уровня защищены и понимают, что это часть шоу. Но в детском и юношеском футболе должны понимать, что судьи – это молодые люди, которые лишь стараются как можно лучше выполнять свою работу», – сказал Эрнандес Эрнандес.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Cadena SER
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Алехандро Эрнандес Эрнандес
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Реал Мадрид ТВ

Комментарии

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В последних 7 классико было 20+ грубейших ошибок в пользу кашшая чакорывского судейского проекта, а Барселона его все равно вынесла 6-1, а без судей было бы 7-0 и одни разгромы 🤣🤣🤣 Флик с Барсой хозяин этого судейского недорозумения🤣🤣🤣
ОтветInsomniaisback
В последних 7 классико было 20+ грубейших ошибок в пользу кашшая чакорывского судейского проекта, а Барселона его все равно вынесла 6-1, а без судей было бы 7-0 и одни разгромы 🤣🤣🤣 Флик с Барсой хозяин этого судейского недорозумения🤣🤣🤣
О, сливочные смотрю уже 5 минусов накидали.
Дегрофаны Реала совсем забыли, как в прошлом году Реал в каждом матче отскакивал судейскими свистками.

А 11 мая 2025 года они вообще еле ноги унесли от школьников из Ла Масии - второй полевой голкипер Реала Тчуамени тогда шикарный сейв сделал после удара Торреса! Достойный конкурент Лунину за №2 💪🏻 ⚽
ОтветInsomniaisback
В последних 7 классико было 20+ грубейших ошибок в пользу кашшая чакорывского судейского проекта, а Барселона его все равно вынесла 6-1, а без судей было бы 7-0 и одни разгромы 🤣🤣🤣 Флик с Барсой хозяин этого судейского недорозумения🤣🤣🤣
Кто о чём, а негрейровцы о своих небылицах, ваши ручные свистки получат то, что заслужили, как и ваш воровской, кабинетный ФК Негрейра
Ахахахаха)))
И это говорит судья который засчитывает вот такие голы: https://www.youtube.com/watch?v=wvqpD0SW2PA

Не ставит пенальти за такое https://www.youtube.com/shorts/RWLmRku_uhU

И ставит пендали вот за такое: https://www.youtube.com/watch?v=eMhS2pcm6i4
Ответnurikkkk
Ахахахаха))) И это говорит судья который засчитывает вот такие голы: https://www.youtube.com/watch?v=wvqpD0SW2PA Не ставит пенальти за такое https://www.youtube.com/shorts/RWLmRku_uhU И ставит пендали вот за такое: https://www.youtube.com/watch?v=eMhS2pcm6i4
Комментарий скрыт
Ответnurikkkk
Ахахахаха))) И это говорит судья который засчитывает вот такие голы: https://www.youtube.com/watch?v=wvqpD0SW2PA Не ставит пенальти за такое https://www.youtube.com/shorts/RWLmRku_uhU И ставит пендали вот за такое: https://www.youtube.com/watch?v=eMhS2pcm6i4
А ты с упорством достойного лучшего применения продолжаешь скидывать видео с симуляцией Марсело.
роман даже не знает что удалили не Анри. вот это истинные глорики Реала
Реал ТВ скоро начнёт выпускать не обзоры матчей, а «инструкцию для судей: кого сегодня лучше не назначать». Ошибки есть у всех, но превращать судей в главных виновников каждого плохого результата - удобный способ не обсуждать свои проблемы на поле.
ТВ Реал - это давно мем.
Ну надо это учитывать, когда выбираешь профессию. Судей, как и , например, эвакуаторщиков ненавидят примерно все.
ОтветHK Traktor
Ну надо это учитывать, когда выбираешь профессию. Судей, как и , например, эвакуаторщиков ненавидят примерно все.
эвакуаторщики причем? вроде самокатчиков не любили
ОтветHK Traktor
Ну надо это учитывать, когда выбираешь профессию. Судей, как и , например, эвакуаторщиков ненавидят примерно все.
Лично я дятлов, бросающих свои ведра, где попало, не люблю больше, чем эвакуаторщиков.
Нытьём свисткового помёта, которое украло у Реала кучу титулов в этом веке, полностью удовлетворён, надеюсь мы не перестанем мочить дитёнышей Негрейры
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