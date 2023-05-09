В полуфинале Лиги чемпионов «Реала» вновь сразится с «Манчестер Сити».

Перед первой встречей команд Анчелотти и Гвардиола дали традиционные пресс-конференции. Среди прочего Карло рассказал о гибридной игре Камавинга:

«Камавинга меняет позицию в зависимости от того, находится ли мяч у нас под контролем. Иногда он играет глубже, иногда между линиями. Он не из тех крайних защитников, которые продвигаются по флангу. Камавинга выступает на позиции крайнего защитника только тогда, когда мы играем без мяча».

Поклонников «сливочных» смутила такая откровенность главного тренера. Фанаты считают, что Анчелотти случайно слил тактику своей команды на предстоящий матч.

Своими опасениями болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Карло, что же ты делаешь?»

💭 «Следующий комментарий Карло: Способ остановить Винисиуса – поставить к нему опекуна, который не будет давать ему много пространства, но при этом будет держать дистанцию в 0,53 метра».

💭 «Да, Карло, мы тебя поняли, но, пожалуйста, перестань раскрывать нашу тактику».

💭 «Гений раскрывает тактические схемы на пресс-конференции. Пеп, вероятно, не будет спать этой ночью».

💭 «Я надеюсь, что у Анчелотти был план. Может, он слил тактику, которую не будет использовать, чтобы таким образом запутать Пепа? Иначе это все выглядит так глупо».

💭 «Анчелотти не изменяет себе! Он продолжает сливать нашу тактику прямо перед матчем».

Вряд ли столь опытный тренер стал бы разглашать информацию, которая должна остаться внутри раздевалки. Но фанатов, безусловно, можно понять, ведь на кону стоит победа в Лиге чемпионов.

Как думаете, могут ли слова Анчелотти о Камавинга реально помочь Гвардиоле? Или это всего лишь опасения фанатов «королевского клуба»?