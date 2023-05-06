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Если хочешь выигрывать трофеи — переходи в «Реал Мадрид». Камавинга знает об этом не понаслышке 🏆🏆🏆

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Футбол Футбол

А ведь прошло всего полтора года.

Камавинга стал игроком «Реала» меньше двух лет назад, и он уже приближается к достижению, которое покорилось далеко не всем звездным игрокам.

12 сентября 2021 года полузащитник дебютировал за мадридскую команды, и спустя 1 год, 7 месяцев и 23 дня он может стать обладателем всех возможных клубных трофеев в составе «Лос Бланкос».

Сегодня «Мадрид» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании, и, если команда Анчелотти победит, Камавинга вместе с товарищами сможет поднять последний трофей, который ему пока не покорился.

Эдуардо вместе с «Реалом» уже выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании в сезоне 21/22, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в этом сезоне.

Полузащитник сыграл 51 матч в нынешней кампании и сделал 1 ассист.

3 комментария

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Андрей Хенто
Раз дошли до финала, то нужно доводить дело до конца и выигрывать юбилейный 20-й Кубок Испании. Осасуна очень непростой соперник, думаю будет тяжелое противостояние. Если сегодня победит Мадрид, то Алаба и Тони Кроос будут обладателями всех трофеев, которые можно завоевать в Германии и Испании. Камавинга в двадцать лет также может выиграть с Мадридом абсолютно все трофеи. Невероятно.

А вообще Камавинга как вырос за год, просто шикарнейший футболист. Надеюсь, что он на долгие годы в команде и в будущем станет одним из легенд клуба.
+7
0
+7
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Asad Nizamov
Кроос : 🗿
+7
-1
+6
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Нефанатик
Реал не играет финалы, Реал их выигрывает.
+2
0
+2
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