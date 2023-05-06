А ведь прошло всего полтора года.

Камавинга стал игроком «Реала» меньше двух лет назад, и он уже приближается к достижению, которое покорилось далеко не всем звездным игрокам.

12 сентября 2021 года полузащитник дебютировал за мадридскую команды, и спустя 1 год, 7 месяцев и 23 дня он может стать обладателем всех возможных клубных трофеев в составе «Лос Бланкос».

Сегодня «Мадрид» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании, и, если команда Анчелотти победит, Камавинга вместе с товарищами сможет поднять последний трофей, который ему пока не покорился.

Эдуардо вместе с «Реалом» уже выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании в сезоне 21/22, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в этом сезоне.

Полузащитник сыграл 51 матч в нынешней кампании и сделал 1 ассист.