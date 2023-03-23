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Видео с танцем Камавинги в раздевалке стало вирусным: француз удивительно пластичен🔥🔥🔥

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Хорош не только в футболе.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic, «Реал» и Эдуардо Камавинга обсуждают продление контракта.

Стороны начали переговоры о заключении нового соглашения. Мадридский клуб хочет включить в него пункт о сумме отступных, составляющей 1 миллиард евро.

Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

А накануне в сети завирусилось видео с полузащитником «Реала» - он настолько хорош, что если бы не футбол, явно преуспел бы в танцах.

3 комментария

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Joe Black
все чернокожие пластичные
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Zombieset
Да там вся сборная поет-танцует-читает рэп. Прям в шоу талантов можно идти
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xDe xDe
Пардон, а где тут "удивительно пластичен"?
Камавинга очень хорош, однако заголовок воняет кликбейтом. Больше бы на правду похоже было "француз повеселил партнёров танцем в раздевалке" или что-то подобное. Никакой тут пластики, движения как движения, самые рядовые)
+3
0
+3
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