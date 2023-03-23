Хорош не только в футболе.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic, «Реал» и Эдуардо Камавинга обсуждают продление контракта.

Стороны начали переговоры о заключении нового соглашения. Мадридский клуб хочет включить в него пункт о сумме отступных, составляющей 1 миллиард евро.

Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

А накануне в сети завирусилось видео с полузащитником «Реала» - он настолько хорош, что если бы не футбол, явно преуспел бы в танцах.