Видео с танцем Камавинги в раздевалке стало вирусным: француз удивительно пластичен🔥🔥🔥
Хорош не только в футболе.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic, «Реал» и Эдуардо Камавинга обсуждают продление контракта.
Стороны начали переговоры о заключении нового соглашения. Мадридский клуб хочет включить в него пункт о сумме отступных, составляющей 1 миллиард евро.
Действующий контракт Камавинга с «Реалом» рассчитан до 2027 года.
А накануне в сети завирусилось видео с полузащитником «Реала» - он настолько хорош, что если бы не футбол, явно преуспел бы в танцах.
Камавинга очень хорош, однако заголовок воняет кликбейтом. Больше бы на правду похоже было "француз повеселил партнёров танцем в раздевалке" или что-то подобное. Никакой тут пластики, движения как движения, самые рядовые)