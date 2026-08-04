  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Палестинская федерация о ФИФА: «Доверие давно снижается. Израильские клубы с оккупированной территории продолжают выступать. Молчание во время геноцида равносильно соучастию»

0
Палестинская федерация о ФИФА: «Доверие давно снижается. Израильские клубы с оккупированной территории продолжают выступать. Молчание во время геноцида равносильно соучастию»
Палестинская ассоциация о ФИФА: доверие давно снижается, они молчат о геноциде.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) высказалась о скандале вокруг ФИФА.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии президент ФИФА Джанни Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

«Растущая дискуссия среди ассоциаций – членов ФИФА о прозрачности, управлении и подотчетности происходит в решающий момент для мирового футбола.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) дважды выражала доверие нынешнему руководству ФИФА с 2015 года. Мы сделали это, веря, что реформа будет означать последовательное применение Устава ФИФА, уважение прав каждой ассоциации-члена, их равное достоинство и управление, основанное на принципах, а не на целесообразности. Мы ждали. Мы конструктивно взаимодействовали. Мы уважали процедуры ФИФА.

В ответ палестинский футбол пережил беспрецедентные разрушения. На фоне войны и геноцида Израиля в Газе наше футбольное сообщество понесло катастрофические потери. Более 1013 футболистов, тренеров, судей, официальных лиц и членов футбольной семьи были убиты. Стадионы, тренировочные базы и футбольная инфраструктура систематически разрушались. Целое поколение палестинских футболистов ощутило, что их будущее оказалось под угрозой. Наши внутренние соревнования были остановлены. Наши национальные команды не могут наслаждаться той свободой и гордостью, которые испытывают 210 других членов ФИФА, играя дома.

Тем не менее спустя более 15 лет фундаментальные вопросы, поднятые перед ФИФА, остаются в ловушке бесконечного цикла проверок, отчетов и процедурных задержек, в то время как палестинский футбол сталкивается с экзистенциальной угрозой отрицания и уничтожения самого своего существования.

Многие сейчас ставят под сомнение коммерческое направление ФИФА и вопрос о том, следует ли рассматривать величайшие активы футбола как финансовые инструменты. Это законные опасения. Однако для Палестины этот вопрос еще более фундаментален. Нас беспокоит то, обладает ли еще ФИФА институциональной смелостью, чтобы без колебаний и без политического подчинения соблюдать свой собственный Устав.

На протяжении всего этого периода неоднократные задержки со стороны ФИФА, основанные на двойных стандартах, а также юридических тонкостях, позволяющих игнорировать очевидные реалии, и молчание способствовали не сохранению нейтралитета, а дальнейшим нарушениям. Каждое отложенное решение приводило к ухудшению ситуации на местах, в то время как доверие к управлению ФИФА неуклонно снижалось.

Это не проявляется так явно нигде, как в продолжающихся выступлениях клубов, базирующихся в незаконных израильских поселениях, созданных на оккупированной палестинской территории. Пока ФИФА продолжала обсуждать этот вопрос, число клубов из поселений, входящих в Израильскую футбольную ассоциацию, увеличивалось. Не обеспечивая соблюдение собственного Устава, ФИФА позволила ситуации на местах еще больше усугубиться, подрывая свою приверженность территориальной целостности своих ассоциаций-членов. Молчание, в то время, когда совершается геноцид, равносильно соучастию», – говорится в заявлении PFA.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48215 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Палестинской ассоциации футбола
logoФИФА
logoСборная Палестины по футболу
высшая лига Палестина
logoПолитика
logoДжанни Инфантино
logoденьги
logoвысшая лига Израиль
бизнес
logoСборная Израиля по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Оказывается, и стадионы, и тренировочные базы и футбольная инфраструктура и футбольные соревнования и всё остальное было. А как же "тюрьма под открытым небом", без еды, воды, про которую Хамас и его фанаты постоянно твердили?
Ответmountain_peak
Оказывается, и стадионы, и тренировочные базы и футбольная инфраструктура и футбольные соревнования и всё остальное было. А как же "тюрьма под открытым небом", без еды, воды, про которую Хамас и его фанаты постоянно твердили?
Комментарий скрыт
Ответmountain_peak
Оказывается, и стадионы, и тренировочные базы и футбольная инфраструктура и футбольные соревнования и всё остальное было. А как же "тюрьма под открытым небом", без еды, воды, про которую Хамас и его фанаты постоянно твердили?
Причем все на деньги от "неверных"
Все эти футбольные поля и инфраструктура спокойно строились и были на месте 6 октября 2023 года, но потом что-то пошло не так
Ответdvkr
Все эти футбольные поля и инфраструктура спокойно строились и были на месте 6 октября 2023 года, но потом что-то пошло не так
Да да ведь всё началось в октябре 2023 года, а не 80 лет назад
Ответdvkr
Все эти футбольные поля и инфраструктура спокойно строились и были на месте 6 октября 2023 года, но потом что-то пошло не так
А есть ответы на вопрос, как лучшая разведа мира, допустила такую движуху от бабуинов с калашами и ракетами из пластика в тот день ? Кто то из отвественных потерял свои должности ? Нетаньяху сел ?
Террористы опять жертв из себя строят 🤣
ОтветУльтралорд
Террористы опять жертв из себя строят 🤣
Ой-вей, какой-то знакомый подход🤔
ОтветУльтралорд
Террористы опять жертв из себя строят 🤣
Один в один одно соседнее потужное государство😂
Какой, однако, развитый футбол был в тюрьме под открытым небом. В хамамовца камнем кинешь, а попадёшь или во врача, или в футболиста. На какие шишы там все эти тысячи несчастных футболистов и судей содержались вместе с базами и стадионами - тоже вопрос. Вряд ли с доходов от азиатской лиги чемпионов. Это точно не ФИФА вас и кормила?
ОтветЛучше б молчал
Какой, однако, развитый футбол был в тюрьме под открытым небом. В хамамовца камнем кинешь, а попадёшь или во врача, или в футболиста. На какие шишы там все эти тысячи несчастных футболистов и судей содержались вместе с базами и стадионами - тоже вопрос. Вряд ли с доходов от азиатской лиги чемпионов. Это точно не ФИФА вас и кормила?
на дотации Израиля и Катара
Пожинают плоды действий 07.10.23 любимого ХАМАСа
ОтветStrateg 7
Пожинают плоды действий 07.10.23 любимого ХАМАСа
Это был Цахал чтобы начать войну
ОтветStrateg 7
Пожинают плоды действий 07.10.23 любимого ХАМАСа
07 10 23 Убито 1 500 чел Эврейев 300 чел похищено вот плоды
Арабское население Газы с 67го года выросло в 6.3 раза. Западного берега в 4.9 раз. Самого Израиля с 1948 года более чем 12 раз, где сегодня пользуясь всеми благами социальных услуг, образования, медицины, рынка труда живет более 2х миллионов арабов. А вот из миллиона проживавших в арабских старнах в том же году евреев осталось где то 10 тысяч.... Вот такой вот геноцид в цифрах. Знала ли история подобные геноциды, где уничтожаемые благополучно многократно размножаются?
ОтветAlex Nobilius
Арабское население Газы с 67го года выросло в 6.3 раза. Западного берега в 4.9 раз. Самого Израиля с 1948 года более чем 12 раз, где сегодня пользуясь всеми благами социальных услуг, образования, медицины, рынка труда живет более 2х миллионов арабов. А вот из миллиона проживавших в арабских старнах в том же году евреев осталось где то 10 тысяч.... Вот такой вот геноцид в цифрах. Знала ли история подобные геноциды, где уничтожаемые благополучно многократно размножаются?
Давай посчитаем сколько было евреев в 40-е и сейчас и сделаем вывод что геноцида со стороны немцев не было. Так что это ни о чем
И надеюсь ты поддерживаешь все оккупации чужих территорий и никогда не выступал против них как таковых
ОтветAlex Nobilius
Арабское население Газы с 67го года выросло в 6.3 раза. Западного берега в 4.9 раз. Самого Израиля с 1948 года более чем 12 раз, где сегодня пользуясь всеми благами социальных услуг, образования, медицины, рынка труда живет более 2х миллионов арабов. А вот из миллиона проживавших в арабских старнах в том же году евреев осталось где то 10 тысяч.... Вот такой вот геноцид в цифрах. Знала ли история подобные геноциды, где уничтожаемые благополучно многократно размножаются?
В Газе сегодня Разрушено 95 процентов Здания и Домов Какие Социальные услуги там люди живут под открытым небом там нет воды люди Голодают дети погибают от полученных ран 😭😢 Другом мире живёте
Действуйте через Ямаля и Пепку, а пока наслаждайтесь Хамасом
Ох уж этот «геноцид»
Где то на полке с книгами «сказки для малышей»
Что это за федерация такая из несуществующей страны ?
ОтветRealAlex7
Что это за федерация такая из несуществующей страны ?
ну как, несуществующей. ФИФА дает дотации -- значит существует!
Мои друзья как на подбор:
Что ни Гегель, то Эйнштейн,
Повар, гонщик и актёр,
Илон Маcк и Курт Кобейн.

Правда, все они такие ровно пять минут в году,
Пребывают в остальное время в следующем ряду:

....

Мои друзья как на подбор:
Что ни Королёв, то Кант,
Политолог и боксёр,
Автослесарь, музыкант.

Правда, все они такие ровно пять минут в году,
Пребывают в остальное время в следующем ряду:

...

Какого палестинца не тронь - миролюбивый трудяга.
ОтветД O Б P Ы Й
Мои друзья как на подбор: Что ни Гегель, то Эйнштейн, Повар, гонщик и актёр, Илон Маcк и Курт Кобейн. Правда, все они такие ровно пять минут в году, Пребывают в остальное время в следующем ряду: .... Мои друзья как на подбор: Что ни Королёв, то Кант, Политолог и боксёр, Автослесарь, музыкант. Правда, все они такие ровно пять минут в году, Пребывают в остальное время в следующем ряду: ... Какого палестинца не тронь - миролюбивый трудяга.
Комментарий скрыт
Ответcobr_71
Комментарий скрыт
И те и другие ненавидят друг друга, не считают за людей, и хотят убить, и желают чтобы противоположная сторона исчезла полностью.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальдано об Инфантино: «Я не могу простить ему вручение премии мира Трампу, тем более от имени футбола. Власть вскружила Джанни голову, как и многим»
Палестинская ассоциация о гибели футболистов в Газе: «Осуждаем обвинения израильских властей. Бесстыдно отнимать жизни людей и обвинять их без доказательств. Подали жалобу в ФИФА и УЕФА»
ФИФА не накажет тренера Египта, вышедшего на поле с флагом Палестины после победы над Австралией
Перед матчем Ирана и Египта прошла акция протеста против иранского режима. Демонстранты пришли с дореволюционными флагами страны и скандировали «Позор ФИФА»
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Продуктовая трансформация Спортса’’, роль ИИ, стратегия – все это и не только в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!» с нашим CPO!
Вакансия
«Арсенал» и Гимараэс подписали контракт (Фабрицио Романо)
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»
Директор «Нижнего Новгорода»: «Не близка фраза «очищение Первой лигой», но очиститься порой бывает очень полезно. Всем сотрудникам сократили зарплату»
«Жалко, что «Локо» разваливается. Можем потерять хорошую, самобытную команду». Колосков о железнодорожниках