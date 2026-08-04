Палестинская федерация о ФИФА: «Доверие давно снижается. Израильские клубы с оккупированной территории продолжают выступать. Молчание во время геноцида равносильно соучастию»

Палестинская ассоциация о ФИФА: доверие давно снижается, они молчат о геноциде.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) высказалась о скандале вокруг ФИФА.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии президент ФИФА Джанни Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

«Растущая дискуссия среди ассоциаций – членов ФИФА о прозрачности, управлении и подотчетности происходит в решающий момент для мирового футбола.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) дважды выражала доверие нынешнему руководству ФИФА с 2015 года. Мы сделали это, веря, что реформа будет означать последовательное применение Устава ФИФА, уважение прав каждой ассоциации-члена, их равное достоинство и управление, основанное на принципах, а не на целесообразности. Мы ждали. Мы конструктивно взаимодействовали. Мы уважали процедуры ФИФА.

В ответ палестинский футбол пережил беспрецедентные разрушения. На фоне войны и геноцида Израиля в Газе наше футбольное сообщество понесло катастрофические потери. Более 1013 футболистов, тренеров, судей, официальных лиц и членов футбольной семьи были убиты. Стадионы, тренировочные базы и футбольная инфраструктура систематически разрушались. Целое поколение палестинских футболистов ощутило, что их будущее оказалось под угрозой. Наши внутренние соревнования были остановлены. Наши национальные команды не могут наслаждаться той свободой и гордостью, которые испытывают 210 других членов ФИФА, играя дома.

Тем не менее спустя более 15 лет фундаментальные вопросы, поднятые перед ФИФА, остаются в ловушке бесконечного цикла проверок, отчетов и процедурных задержек, в то время как палестинский футбол сталкивается с экзистенциальной угрозой отрицания и уничтожения самого своего существования.

Многие сейчас ставят под сомнение коммерческое направление ФИФА и вопрос о том, следует ли рассматривать величайшие активы футбола как финансовые инструменты. Это законные опасения. Однако для Палестины этот вопрос еще более фундаментален. Нас беспокоит то, обладает ли еще ФИФА институциональной смелостью, чтобы без колебаний и без политического подчинения соблюдать свой собственный Устав.

На протяжении всего этого периода неоднократные задержки со стороны ФИФА, основанные на двойных стандартах, а также юридических тонкостях, позволяющих игнорировать очевидные реалии, и молчание способствовали не сохранению нейтралитета, а дальнейшим нарушениям. Каждое отложенное решение приводило к ухудшению ситуации на местах, в то время как доверие к управлению ФИФА неуклонно снижалось.

Это не проявляется так явно нигде, как в продолжающихся выступлениях клубов, базирующихся в незаконных израильских поселениях, созданных на оккупированной палестинской территории. Пока ФИФА продолжала обсуждать этот вопрос, число клубов из поселений, входящих в Израильскую футбольную ассоциацию, увеличивалось. Не обеспечивая соблюдение собственного Устава, ФИФА позволила ситуации на местах еще больше усугубиться, подрывая свою приверженность территориальной целостности своих ассоциаций-членов. Молчание, в то время, когда совершается геноцид, равносильно соучастию», – говорится в заявлении PFA.