Форму с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» показал «Альмиранте Браун» из 2-й лиги Аргентины. Такой же лозунг был на баннере у сборной в полуфинале ЧМ

Аргентинский клуб «Альмиранте Браун» продемонстрировал форму с лозунгом, заявляющим о принадлежности к его стране Фолклендских островов.
Новая футболка сопровождается шрифтом, напоминающим тот, что был на баннере, который игроки сборной Аргентины продемонстрировали на поле после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира. Напомним, на нем был тот же текст: «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
Команда 2-го аргентинского дивизиона выложила в соцсетях фотографию стартового состава на матч против «Расинга», на которой игроки запечатлены в новой форме.
Пост сопровождала надпись: «Они аргентинские!»
Фото: x.com/Club_AlteBrown
Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими – Спортс’‘) – спорная территория между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением Аргентины. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.
Комментарии
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Ну будут они Аргентине принадлежать и че? Вот че с этого то? Аргентина в эту же секунду откроет вакцину для бессмертия? Станет мощнейшей экономической страной мира? Уровень жизни взлетит до Швейцарского, или че?
…
Кучу лет они принадлежат Британии. Спросите лучше у самих жителей, а их там не больше 4000 к слову, какую страну они предпочитают.
Интересно,а показушник Эми Мартинес выйдет с таким заявлением на матч? Сарказм,учитывая где он играет.
смотрел на днях обзор аргентинской главной лиги и пердива там на каждой игре теперь такая тряпка висит и её обязательно покажут а ролике !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.ole.com.ar/images/2021/03/24/jTRSwpxFX_340x340__1.jpg