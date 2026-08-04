Форму с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» показал «Альмиранте Браун» из 2-й лиги Аргентины. Такой же лозунг был на баннере у сборной в полуфинале ЧМ

«Альмиранте Браун» показал форму с надписью про спорные острова.

Аргентинский клуб «Альмиранте Браун » продемонстрировал форму с лозунгом, заявляющим о принадлежности к его стране Фолклендских островов.

Новая футболка сопровождается шрифтом, напоминающим тот, что был на баннере, который игроки сборной Аргентины продемонстрировали на поле после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира. Напомним, на нем был тот же текст : «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

Команда 2-го аргентинского дивизиона выложила в соцсетях фотографию стартового состава на матч против «Расинга», на которой игроки запечатлены в новой форме.

Пост сопровождала надпись: «Они аргентинские!»

Фото: x.com/Club_AlteBrown

Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими – Спортс’‘) – спорная территория между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением Аргентины. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.