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  4. Форму с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» показал «Альмиранте Браун» из 2-й лиги Аргентины. Такой же лозунг был на баннере у сборной в полуфинале ЧМ

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Форму с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» показал «Альмиранте Браун» из 2-й лиги Аргентины. Такой же лозунг был на баннере у сборной в полуфинале ЧМ
«Альмиранте Браун» показал форму с надписью про спорные острова.

Аргентинский клуб «Альмиранте Браун» продемонстрировал форму с лозунгом, заявляющим о принадлежности к его стране Фолклендских островов.

Новая футболка сопровождается шрифтом, напоминающим тот, что был на баннере, который игроки сборной Аргентины продемонстрировали на поле после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира. Напомним, на нем был тот же текст: «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

Команда 2-го аргентинского дивизиона выложила в соцсетях фотографию стартового состава на матч против «Расинга», на которой игроки запечатлены в новой форме.

Пост сопровождала надпись: «Они аргентинские!»

Фото: x.com/Club_AlteBrown

Фолклендские острова (аргентинцы называют их Мальвинскими – Спортс’‘) – спорная территория между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением Аргентины. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
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Комментарии

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Че они так с этими островами гонятся, я не пойму?
Ну будут они Аргентине принадлежать и че? Вот че с этого то? Аргентина в эту же секунду откроет вакцину для бессмертия? Станет мощнейшей экономической страной мира? Уровень жизни взлетит до Швейцарского, или че?

Кучу лет они принадлежат Британии. Спросите лучше у самих жителей, а их там не больше 4000 к слову, какую страну они предпочитают.
Ответnoyneim
Че они так с этими островами гонятся, я не пойму? Ну будут они Аргентине принадлежать и че? Вот че с этого то? Аргентина в эту же секунду откроет вакцину для бессмертия? Станет мощнейшей экономической страной мира? Уровень жизни взлетит до Швейцарского, или че? … Кучу лет они принадлежат Британии. Спросите лучше у самих жителей, а их там не больше 4000 к слову, какую страну они предпочитают.
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ОтветФран
Комментарий скрыт
Да, мне за этот комментарий подарили 15 фунтов, вы меня раскусили.
46 лет назад окончательно решилось кому они принадлежат.

Интересно,а показушник Эми Мартинес выйдет с таким заявлением на матч? Сарказм,учитывая где он играет.
ОтветД O Б P Ы Й
46 лет назад окончательно решилось кому они принадлежат. Интересно,а показушник Эми Мартинес выйдет с таким заявлением на матч? Сарказм,учитывая где он играет.
Комментарий скрыт
ОтветД O Б P Ы Й
46 лет назад окончательно решилось кому они принадлежат. Интересно,а показушник Эми Мартинес выйдет с таким заявлением на матч? Сарказм,учитывая где он играет.
Почему же окончательно?) в любой момент можно вновь попробовать)
Господя...совсем кукухой поехали...
смотрел на днях обзор аргентинской главной лиги и пердива там на каждой игре теперь такая тряпка висит и её обязательно покажут а ролике !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
что-то я не видел плакатов и баннеров на стадионах о десятках тысяч "пропавших" во времена хунты !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответcatcher69
что-то я не видел плакатов и баннеров на стадионах о десятках тысяч "пропавших" во времена хунты !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты не видел, а они есть:
https://www.ole.com.ar/images/2021/03/24/jTRSwpxFX_340x340__1.jpg
ОтветCaterina
Ты не видел, а они есть: https://www.ole.com.ar/images/2021/03/24/jTRSwpxFX_340x340__1.jpg
единичный случай по сравнению с мальвинской истерией
Это типа "Крым наш"?
ОтветCaleb Marvin
Это типа "Крым наш"?
Ну да. Такая же ура-патриотическая чушь.
ОтветCaleb Marvin
Это типа "Крым наш"?
Ага, при том, что те кто кричал Крым наш с удивленным лицом смотрят на Аргентосов...
Так почему не забирают то, если острова их? ))
Футбол он такой прям весь без политики, да?
После драки кулаками не машут. Война давно закончилась, этим активистам еще повезло там не участвовать. Не от большого ума эти акции...
Ну на самом деле, если так много аргентинцев считают Мальдивы своими, почему им не взять оружие в руки и не отвоевать их обратно? Создать свой Argentinos Vagner, и в путь за свободу островов
ОтветВладимир Чехов
Ну на самом деле, если так много аргентинцев считают Мальдивы своими, почему им не взять оружие в руки и не отвоевать их обратно? Создать свой Argentinos Vagner, и в путь за свободу островов
Предлагаю начать формирование отрядов из патриотически настроенных футболистов.
Смелее ребята, просто захватите остров))
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