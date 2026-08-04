Депай потребовал у «Коринтианса» за продление контракта бонус за КЧМ, которой пройдет после его истечения, пользование ложей стадиона, проведение там мероприятий и 50% дохода от них

Депай выдвинул ряд требований для продления контракта с «Коринтиансом».

«Коринтианс» и Мемфис Депай продолжают переговоры о продлении соглашения. По данным Gazeta Esportiva, одна из главных причин их задержки – ряд привилегий, запрошенных 32-летним нападающим.

На данный момент руководство бразильского клуба отправило представителям игрока четыре проекта контракта. Два из них уже вернулись в клуб с предложенными изменениями, которые анализируются руководством. Два других все еще находятся на рассмотрении у стороны нидерландца.

Ранее Депай выдвинул ряд требований для продления контракта еще на два сезона. Среди них – пользование ложей на стадионе «Арена Коринтианс ». Мемфис также попросил клуб ежегодно предоставлять стадион в его распоряжение на два дня для организованных им мероприятий. Кроме того, 50% дохода, полученного от этих мероприятий, должны направляться его сотрудникам. Эти требования были приняты советом директоров во главе с Осмаром Стабиле.

Еще одно требование Мемфиса касается возможной победы на клубном чемпионате мира, который состоится через три года. Нападающий хочет процент от призовых денег в случае победы «Коринтианса», несмотря на то, что он уже не будет частью команды. С точки зрения игрока, он принял бы участие в процессе спортивной реорганизации клуба и, следовательно, имел бы право на бонус. Однако руководство клуба отклонило это предложение.

Согласно контракту, который истек в прошлую пятницу, Мемфис имел право получать 4 725 603 реалов (примерно 928 108,43 долларов – Спортс’‘) за каждый титул, выигранный «Коринтиансом». Однако в рамках нового контракта стороны снова обсуждают критерии и размеры бонуса. По данным Gazeta Esportiva, на данный момент это главное препятствие в переговорах. Агенты форварда предложили, чтобы игроку переводили 20% от призовых денег, полученных клубом за каждый титул, но руководство отклонило это условие. Обсуждением этого вопроса руководит футбольный менеджер Марсело Паз. Клуб, в свою очередь, уже поставил условие: чтобы претендовать на бонус за титулы, Мемфис должен будет сыграть как минимум в 50% матчей команды, проводя на поле не менее 45 минут в каждом из них.

На встречах между руководством «Коринтианса» и командой Депая были также определены другие детали нового контракта. Одна из них касается игровой формы. Если нападающий продлит контракт, то должен будет носить форму производства Nike , поставщика спортивной экипировки клуба, во всех играх на домашнем стадионе. Единственным исключением будут бутсы, которые могут быть от Puma , компании, спонсирующей нидерландца.

Контракт, составленный сторонами, предусматривает выплату 70 миллионов реалов (13,75 млн долларов – Спортс’‘) в виде зарплаты, бонусов и имиджевых прав, распределенных на два сезона. Однако общая сумма контракта составит 84 миллиона реалов (16,5 млн долларов – Спортс’‘). Это связано с тем, что «Коринтианс» должен получать 14 миллионов реалов (2,75 млн долларов – Спортс’) дохода от маркетинга, связанного с игроком. Если клуб выручит больше этой суммы, излишки будут разделены в соотношении 80% для футболиста и 20% для «Коринтианса».

Соглашение также предусматривает своего рода пособие на расходы в размере 250 000 реалов (49 100 долларов – Спортс’‘). Нападающий должен подтвердить их с помощью счетов-фактур, и, если он превысит этот лимит, разница будет вычтена из его заработка.

Первоначально новый контракт не включал бонусы за результативность Мемфиса, однако союзники президента Стабиле выступают за включение этого пункта, если медицинские обследования выявят какие-либо проблемы со здоровьем футболиста. Однако отмечается, что даже в этом случае клуб решит продлить с ним контракт.