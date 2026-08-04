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Ферран о том, как «Барселоне» сохранить его: «Показать, что они любят меня! Начать переговоры – все решается разговорами»
Ферран о «Барсе»: пусть покажут, что любят меня, нужно разговаривать.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своем будущем в клубе.

Сообщалось, что 26-летний игрок считает, что его недооценивают в «блаугране», поэтому он готов перейти в «ПСЖ».

– Что нужно сделать «Барселоне», чтобы сохранить тебя?

– Ну, показать, что они меня любят!

Им нужно начать переговоры [о новом контракте], в конце концов все решается разговорами, – заявил Ферран в интервью Sportico.

Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Diario Sport
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Комментарии

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У Феррана снесло крышу после ЧМ …

То, что Барселона все равно продолжала выпускать тебя и хочет сохранить после всех твоих «перфомансов» с промахами при выходах 1 на 1 или в пустые ворот - это не «показатель» любви к тебе ?)
ОтветКирилл
У Феррана снесло крышу после ЧМ … То, что Барселона все равно продолжала выпускать тебя и хочет сохранить после всех твоих «перфомансов» с промахами при выходах 1 на 1 или в пустые ворот - это не «показатель» любви к тебе ?)
Да ничего у него не снесло, Барселона откладывает подписание на самый последний момент и хочет с ним контракт в сентябре заключить, что бы сформировать зарплатную ведомость включая новых игроков:) При этом с остальными игроками давно продлили контракты, такое отношение многим бы не понравилось:) Это не проблема Феррана, он был лоялен к клубу всегда, а сейчас когда появились хорошие предложение имеет право рассмотреть другие варианты:)
Ответrigobersong
Да ничего у него не снесло, Барселона откладывает подписание на самый последний момент и хочет с ним контракт в сентябре заключить, что бы сформировать зарплатную ведомость включая новых игроков:) При этом с остальными игроками давно продлили контракты, такое отношение многим бы не понравилось:) Это не проблема Феррана, он был лоялен к клубу всегда, а сейчас когда появились хорошие предложение имеет право рассмотреть другие варианты:)
Уж точно не Феррану говорить «Ну, показать, что они меня любят!» )
Его в Барселоне любят и верят в него - абсолютно неуместные слова с его стороны.

Видимо, вы забыли про то, что в прошлом сезоне в Ла Лиге у Феррана в одно время был 1 гол за 12 матчей.
Но Флик все равно продолжал его выпускать даже в старте.
Один гол в финале ЧМ меняет позицию кардинально. Для Феррана ЧМ проходил буднично, его как обычно критиковали и по делу. Но стоило забить….
Странно слышать такие слова от футболиста, который так и не стал безоговорочным лидером Барселоны. Вместо требований «показать любовь» стоило бы показать уровень, при котором клуб сам первым предложит новый контракт. А тут, это больше похоже на попытку выбить лучшие условия, чем на поведение игрока, уверенного в своей ценности.
ОтветМитрандир цвета хаки
Один гол в финале ЧМ меняет позицию кардинально. Для Феррана ЧМ проходил буднично, его как обычно критиковали и по делу. Но стоило забить…. Странно слышать такие слова от футболиста, который так и не стал безоговорочным лидером Барселоны. Вместо требований «показать любовь» стоило бы показать уровень, при котором клуб сам первым предложит новый контракт. А тут, это больше похоже на попытку выбить лучшие условия, чем на поведение игрока, уверенного в своей ценности.
Он не так сказал. Ферран сказал - должны показать ,что меня ценят и прийти на переговоры по продлению контракта.
ОтветМитрандир цвета хаки
Один гол в финале ЧМ меняет позицию кардинально. Для Феррана ЧМ проходил буднично, его как обычно критиковали и по делу. Но стоило забить…. Странно слышать такие слова от футболиста, который так и не стал безоговорочным лидером Барселоны. Вместо требований «показать любовь» стоило бы показать уровень, при котором клуб сам первым предложит новый контракт. А тут, это больше похоже на попытку выбить лучшие условия, чем на поведение игрока, уверенного в своей ценности.
так "выбивать лучшие условия" - это нормальное поведение любого человека, не?
Продать за 70 было бы шикарно, чел не забивал месяцами, даже на том же чм молился чтобы засчитали гол
ОтветK_Marseille
Продать за 70 было бы шикарно, чел не забивал месяцами, даже на том же чм молился чтобы засчитали гол
У Феррана остался год по контракту с Барселоной - за 70 млн его никто не будет даже думать взять.
За 50 млн тот же ПСЖ готов его забрать.
ОтветКирилл
У Феррана остался год по контракту с Барселоной - за 70 млн его никто не будет даже думать взять. За 50 млн тот же ПСЖ готов его забрать.
55 и договорились
Судя по всему, с Ферраном Барселоне лучше попрощаться. Ситуация с новым контрактом и мечтами о Париже постепенно накаляется.
ОтветStrateg 7
Судя по всему, с Ферраном Барселоне лучше попрощаться. Ситуация с новым контрактом и мечтами о Париже постепенно накаляется.
все к этому как будто бы и идет
У парня крыша поехала))) стоило гол хоть в кое то веки ему забить, он конечно оказался решающим, и понесло его. Только недавно в этой же футболке он умолял про себя чтобы гол засчитали, так как явно у него проблемы с реализацией.
Для Барсы лучше продать его, но сперва купить НЦ, иначе продавцы явно будут гнуть цену для Барсы зная, что они в нём очень сильно нуждаются и не имеют у себя в составе нападающего.
Ответmr.salah89
У парня крыша поехала))) стоило гол хоть в кое то веки ему забить, он конечно оказался решающим, и понесло его. Только недавно в этой же футболке он умолял про себя чтобы гол засчитали, так как явно у него проблемы с реализацией. Для Барсы лучше продать его, но сперва купить НЦ, иначе продавцы явно будут гнуть цену для Барсы зная, что они в нём очень сильно нуждаются и не имеют у себя в составе нападающего.
Пойди в источник и почитай оригинал. Он так не говорил, как тут написано.
Они меня любят и они меня ценят есть огромная смысловая разница особенно в данном контексте.

Показать,что они меня ценят и прийти на переговорах по новому контракту.

Это вполне нормально.
ОтветMichaelSH
Пойди в источник и почитай оригинал. Он так не говорил, как тут написано. Они меня любят и они меня ценят есть огромная смысловая разница особенно в данном контексте. Показать,что они меня ценят и прийти на переговорах по новому контракту. Это вполне нормально.
Ценят, любят, смысл в его словах один и тот же. Я хочу больше ЗП потому что я очень сильный игрок, я забил в финале ЧМ, и забудьте, что раньше я лажал моменты за моментами.
Скатертью дорожка "звезда".
Деда поляка не смог вытеснить, а гонору...
А за что его там любить-то должны?
Уверен, что слухи про ПСЖ запущены его агентами.
На Ибице пацан отдыхает. Может в Испании закусывать не принято. Щас проспится, в себя придёт.
Ответ)( Paris )(
На Ибице пацан отдыхает. Может в Испании закусывать не принято. Щас проспится, в себя придёт.
Да у меня тоже ощущение по фото и видео, что чувак перманентно пьет, не просыхая и на этом фоне немного улетел от реальности. К 10 августа проспится и поймет какой он дичи наговорит.
А не пошел бы ты.. забил гол, который даже я забил бы, а ведёт себя, будто новый Суарес
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