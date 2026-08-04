Ферран о том, как «Барселоне» сохранить его: «Показать, что они любят меня! Начать переговоры – все решается разговорами»
Ферран о «Барсе»: пусть покажут, что любят меня, нужно разговаривать.
Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своем будущем в клубе.
Сообщалось, что 26-летний игрок считает, что его недооценивают в «блаугране», поэтому он готов перейти в «ПСЖ».
– Что нужно сделать «Барселоне», чтобы сохранить тебя?
– Ну, показать, что они меня любят!
Им нужно начать переговоры [о новом контракте], в конце концов все решается разговорами, – заявил Ферран в интервью Sportico.
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Diario Sport
Комментарии
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То, что Барселона все равно продолжала выпускать тебя и хочет сохранить после всех твоих «перфомансов» с промахами при выходах 1 на 1 или в пустые ворот - это не «показатель» любви к тебе ?)
Его в Барселоне любят и верят в него - абсолютно неуместные слова с его стороны.
Видимо, вы забыли про то, что в прошлом сезоне в Ла Лиге у Феррана в одно время был 1 гол за 12 матчей.
Но Флик все равно продолжал его выпускать даже в старте.
Странно слышать такие слова от футболиста, который так и не стал безоговорочным лидером Барселоны. Вместо требований «показать любовь» стоило бы показать уровень, при котором клуб сам первым предложит новый контракт. А тут, это больше похоже на попытку выбить лучшие условия, чем на поведение игрока, уверенного в своей ценности.
За 50 млн тот же ПСЖ готов его забрать.
Для Барсы лучше продать его, но сперва купить НЦ, иначе продавцы явно будут гнуть цену для Барсы зная, что они в нём очень сильно нуждаются и не имеют у себя в составе нападающего.
Они меня любят и они меня ценят есть огромная смысловая разница особенно в данном контексте.
Показать,что они меня ценят и прийти на переговорах по новому контракту.
Это вполне нормально.
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