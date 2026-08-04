Ферран о том, как «Барселоне» сохранить его: «Показать, что они любят меня! Начать переговоры – все решается разговорами»

Ферран о «Барсе»: пусть покажут, что любят меня, нужно разговаривать.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о своем будущем в клубе.

Сообщалось , что 26-летний игрок считает, что его недооценивают в «блаугране», поэтому он готов перейти в «ПСЖ ».

– Что нужно сделать «Барселоне», чтобы сохранить тебя?

– Ну, показать, что они меня любят!

Им нужно начать переговоры [о новом контракте], в конце концов все решается разговорами, – заявил Ферран в интервью Sportico.

Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»