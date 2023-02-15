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Модрича признали самым здоровым игроком «Мадрида». Он отпраздновал красивым голом

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Меньше остальных в прошлом году провел в лазарете.

Перед стартом игры против «Эльче» Лука Модрич получил интересный приз от медицинской компании Sanitas. Его признали самым здоровым игроком клуба в 2022 году. Скорее всего, именно хорват провел меньше всего времени в лазарете. Хавбек решил отпраздновать награду голом.

Родриго протащил мяч по центру и отдал его налево Камавинге.

Камавинга остановился, посмотрел направо и увидел, что мяч отчаянно просит Асенсио. Пас пошел на Марко, который умно пяткой сбросил назад на набегавшего Модрича.

Хорват обработал мяч в несколько касаний, а затем мощно пробил в левый от вратаря угол.

Бадия отреагировал прыжком, но достать не смог.

Этот гол стал четвертым для Луки Модрича в 20 матчах Ла Лиги. Также на его счету 2 голевые передачи.

2 комментария

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Enotaz24
Таких, как Лука больше не делают. Штучный товар. Великий игрок.
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Андрей Хенто
Лукита -гений. Да, он не очень часто забивает голы, но всегда они получаются на загляденье!
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