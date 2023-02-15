Модрича признали самым здоровым игроком «Мадрида». Он отпраздновал красивым голом

Меньше остальных в прошлом году провел в лазарете.

Перед стартом игры против «Эльче» Лука Модрич получил интересный приз от медицинской компании Sanitas. Его признали самым здоровым игроком клуба в 2022 году. Скорее всего, именно хорват провел меньше всего времени в лазарете. Хавбек решил отпраздновать награду голом.

Родриго протащил мяч по центру и отдал его налево Камавинге.

Камавинга остановился, посмотрел направо и увидел, что мяч отчаянно просит Асенсио. Пас пошел на Марко, который умно пяткой сбросил назад на набегавшего Модрича.

Хорват обработал мяч в несколько касаний, а затем мощно пробил в левый от вратаря угол.

Бадия отреагировал прыжком, но достать не смог.

Этот гол стал четвертым для Луки Модрича в 20 матчах Ла Лиги. Также на его счету 2 голевые передачи.