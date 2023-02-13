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💫 Вошел в историю. Камавинга побил исторический рекорд Икера Касильяса в «Реале»

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За полтора года выиграл все!

Эдуардо Камавинга выиграл свой пятый трофей с мадридским «Реалом». 20-летний игрок стал самым молодым игроком в истории «Реала», выигравшим пять трофеев.

Таким образом, француз побил рекорд Икера Касильяса, который также выиграл пять титулов с «Мадридом», но к 22-м годам.

Пятым титулом Камавинга стал клубный чемпионат мира, который сливочные выиграли в субботу против «Аль-Хилаля». Француз провел всю игру на позиции левого защитника.

Список трофеев Камавинга в «Реале» за полтора сезона:

Клубный чемпионат мира

Лига чемпионов

Ла Лига

Суперкубок УЕФА

Суперкубок Испании

Полузащитник также был признан игроком месяца в «Реале» за январь.

5 комментариев

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Маноло Санчи́с
5 трофеев за 1,5 года...Неплохой темп)
+1
0
+1
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hor1zont
Кубка не хватает. Давненько Реал его не брал.
+5
0
+5
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IOS merengues
Флеш рояль
+1
0
+1
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Руслан Узденов
Он сейчас топ. Будущее Мадрида по более чем, Винисиус и другие.
0
-1
-1
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АтАс
Можно отправляться "пенсию"
+3
-1
+2
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