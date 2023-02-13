💫 Вошел в историю. Камавинга побил исторический рекорд Икера Касильяса в «Реале»
За полтора года выиграл все!
Эдуардо Камавинга выиграл свой пятый трофей с мадридским «Реалом». 20-летний игрок стал самым молодым игроком в истории «Реала», выигравшим пять трофеев.
Таким образом, француз побил рекорд Икера Касильяса, который также выиграл пять титулов с «Мадридом», но к 22-м годам.
Пятым титулом Камавинга стал клубный чемпионат мира, который сливочные выиграли в субботу против «Аль-Хилаля». Француз провел всю игру на позиции левого защитника.
Список трофеев Камавинга в «Реале» за полтора сезона:
Клубный чемпионат мира
Лига чемпионов
Ла Лига
Суперкубок УЕФА
Суперкубок Испании
Полузащитник также был признан игроком месяца в «Реале» за январь.
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