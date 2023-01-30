«Я восхищен». Анчелотти похвалил двух игроков «Мадрида», сыгравших на неродных позициях

Перед игрой с «Сосьедадом» мадридский «Реал» остался без Ферлана Менди и Дани Карвахаля, поэтому Карло Анчелотти пришлось задействовать Эдуардо Камавингу и Начо Фернандеса на неродных позициях в роли фулбэков.

Камавинга недолго играл левого защитника на ЧМ в Катаре, а Начо подменяет Карвахаля не так часто – тем не менее, игроки достаточно хорошо справились с задачами, что и отметил Анчелотти после игры:

«Камавинга сыграл хорошо. Он – вариант, который мы можем использовать. У него есть качество, энергия. Он хорошо взаимодействует с Вини, создавая моменты.

Левый защитник, играющий с Вини-младшим, должен больше двигаться внутри (ближе к центру – прим.), чем снаружи (на фланге), и Камавингу это вполне устраивает. Я восхищен.

А у Начо него был период, когда он не получал много игрового времени, но сейчас он отлично справляется.

Начо всегда много подает [с фланга] и вносит вклад. Вся команда работала сообща в обороне, и мы прессинговали выше, чем обычно – в этом позитив».