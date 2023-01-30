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«Я восхищен». Анчелотти похвалил двух игроков «Мадрида», сыгравших на неродных позициях

Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Начо Фернандес Начо Фернандес
Футбол Футбол

Перед игрой с «Сосьедадом» мадридский «Реал» остался без Ферлана Менди и Дани Карвахаля, поэтому Карло Анчелотти пришлось задействовать Эдуардо Камавингу и Начо Фернандеса на неродных позициях в роли фулбэков.

Камавинга недолго играл левого защитника на ЧМ в Катаре, а Начо подменяет Карвахаля не так часто – тем не менее, игроки достаточно хорошо справились с задачами, что и отметил Анчелотти после игры:

«Камавинга сыграл хорошо. Он – вариант, который мы можем использовать. У него есть качество, энергия. Он хорошо взаимодействует с Вини, создавая моменты.

Левый защитник, играющий с Вини-младшим, должен больше двигаться внутри (ближе к центру – прим.), чем снаружи (на фланге), и Камавингу это вполне устраивает. Я восхищен.

А у Начо него был период, когда он не получал много игрового времени, но сейчас он отлично справляется.

Начо всегда много подает [с фланга] и вносит вклад. Вся команда работала сообща в обороне, и мы прессинговали выше, чем обычно – в этом позитив».

2 комментария

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игрочишка всея руси
Камавинга хорошо сыграл на левом фланге .
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corazón blanco
Показывают игру на не родной позиции даже лучше, чем профильные игроки. Карвахаль после Мундиаля был сам не свой. Надеюсь, что ещё наберёт форму.
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