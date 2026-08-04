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  4. Алаев о трансферном окне в РПЛ: «Имеем преимущество, закрывая его на 10 дней позже Европы. Игроки высокого уровня без клубов могут усилить наши команды»

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Алаев о трансферном окне в РПЛ: «Имеем преимущество, закрывая его на 10 дней позже Европы. Игроки высокого уровня без клубов могут усилить наши команды»
Алаев о трансферном окне в РПЛ: имеем преимущество, закрывая его позже Европы.

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лиге выгодно закрывать трансферное окно позже, чем в Европе. 

Летнее трансферное окно в России в 2026 году открылось 19 июня и продлится до 11 сентября. К этому времени в чемпионате будет сыграно 7 туров.

– Вижу, что обсуждается тема со сроками трансферного окна. Не считаете, что окно должно закрываться в тот момент, когда начался чемпионат? 

– В этом случае мы поставим себя в неравные условия с конкурентами. Мы конкурируем с другими лигами за футболистов. Мне бы тоже хотелось, чтобы после первого свистка первого матча составы не менялись. Но это невозможно, мы сами себя ограничим.

На мой взгляд, к этой системе мы адаптировались и имеем некое преимущество, закрывая окно на 10 дней позже Европы – высокого уровня футболисты, которые не нашли себе клубы, могут усилить наши клубы, – сказал Алаев.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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Как он красиво завуалировал "доедаем остатки роскоши"
ОтветHealth
Как он красиво завуалировал "доедаем остатки роскоши"
Даже в Европе в топ-5 клубы попроще доедают за топами, много трансферов на самом флажке, потому что кто-то куда-то переходит, а кто-то договаривается. Это совершенно нормально. А из-за того, что мы сейчас не играем в Европе, то есть смысл более длинного окна, чтобы подписать игроков. Потому что нам заявку не надо 2 сентября подавать для участия в еврокубках
ОтветHealth
Как он красиво завуалировал "доедаем остатки роскоши"
Комментарий скрыт
Игроки высокого уровня без клубов не сидят 😂
ОтветДима Ивашкевич
Игроки высокого уровня без клубов не сидят 😂
Вот именно, все что остаётся это невысокого уровня, либо уже возрастные игроки, которые зарплату побольше хотят.
"Окно в Европу" - футбольная версия)
Сильные? Ага. Под еврокубки идут к нам
В сентябре после миниму ТРЕТИ (1/3) сыгранных матчей)) клоун
Это временное преимущество не коррелирует с качеством и мастерством привлекаемых футболистов.
ОтветОлег Чулочи
Это временное преимущество не коррелирует с качеством и мастерством привлекаемых футболистов.
Ну, на это есть объективные причины
а ведь кто помнит одним из аргументов гинера перейти на осень-весна это синхронизация трансферных окон
Уф, успеем Винисиуса и Родри подписать, если их Реал прокатит)
Да, ведь 7 сентября куча СИЛЬНЫХ игроков без контрактов сидят, ждут РПЛ)
Господи, Плана сказал что-то умное! С чего бы это?
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