Алаев о трансферном окне в РПЛ: «Имеем преимущество, закрывая его на 10 дней позже Европы. Игроки высокого уровня без клубов могут усилить наши команды»

Алаев о трансферном окне в РПЛ: имеем преимущество, закрывая его позже Европы.

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лиге выгодно закрывать трансферное окно позже, чем в Европе.

Летнее трансферное окно в России в 2026 году открылось 19 июня и продлится до 11 сентября. К этому времени в чемпионате будет сыграно 7 туров.

– Вижу, что обсуждается тема со сроками трансферного окна. Не считаете, что окно должно закрываться в тот момент, когда начался чемпионат?

– В этом случае мы поставим себя в неравные условия с конкурентами. Мы конкурируем с другими лигами за футболистов. Мне бы тоже хотелось, чтобы после первого свистка первого матча составы не менялись. Но это невозможно, мы сами себя ограничим.

На мой взгляд, к этой системе мы адаптировались и имеем некое преимущество, закрывая окно на 10 дней позже Европы – высокого уровня футболисты, которые не нашли себе клубы, могут усилить наши клубы, – сказал Алаев.