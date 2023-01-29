«Выходил на 30-минутные отрезки в академии «Ренна». Камавинге пришлось выйти на неродной позиции
В матче с «Сосьедадом» (0:0) Карло Анчелотти вынужденно выпустил Эдуардо Камавингу на позиции левого защитника. Француз проделал неплохую работу на неродной позиции и получил оценку 6,8, средалав два отбора и один вынос.
После игры Камваинга объяснил, почему на важную позицию Анчелотти выбрал именно его:
«Я здесь, чтобы помочь команде. Тем более, что я уже играл левым защитником на чемпионате мира, а также выходил на 30-минутные отрезки в академии «Ренна».
Француз также прокомментировал игру «Мадрида» в целом.
«Мы не смогли забить, но мы не теряем уверенности. Потеряли два очка, но сезон длинный. Мы должны думать о будущем, потому что через уже три дня еще одна игра».
После потерянных очков мадридский «Реал» отстает от «Барселоны» на пять очков.
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