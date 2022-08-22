После продажи Каземиро и скорого ухода Крооса «Реал» сосредоточится на покупке капитана «Баварии»

Может закрыть сразу три позиции в Мадриде.

«Реал» внимательно следит за ситуацией с Йозуа Киммихом из мюнхенской «Баварии», сообщает Хосе Падилья из Defensacentral.

У немца контракт до 2025 года, и в настоящее время он не планирует его продлевать, так как хочет попробовать себя за пределами Бундеслиги.

Если ситуация не изменится, «Мадрид» может рассмотреть вопрос о его переходе в 2024 году, когда у него останется всего один год по контракту.

Киммих был бы отличным усилением команды, так как он может играть на нескольких позициях — в качестве правого защитника, опорного полузащитника и центрального полузащитника.

В настоящее время Йозуа 27 лет, и у него определенно впереди еще много хороших сезонов. По информации источника, скорый уход из клуба Тони Крооса, который также перешел в «Реал» из «Баварии» и трансфер Каземиро в «МЮ», может ускорить переезд немца в Испанию.