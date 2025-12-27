  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе, лидеры постоянно меняются. Мы получим удовольствие от борьбы «Интера», «Милана», «Наполи», «Ромы». Вьери о лиге
26

«Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе, лидеры постоянно меняются. Мы получим удовольствие от борьбы «Интера», «Милана», «Наполи», «Ромы». Вьери о лиге

Кристиан Вьери: Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе.

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Кристиан Вьери назвал Серию А самым прекрасным чемпионатом в Европе, комментируя события турнира в этом сезоне.

Сейчас в таблице чемпионата лидирует «Интер», набравший 33 очка в 15 матчах. «Милан» отстает на 1 балл, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 4.

– Насколько в долгосрочной перспективе полезно для «Милана» отсутствие игр в середине недели?

– Это огромное преимущество. Но очки все равно нужно набирать – их никто не отдаст просто так. 

Например, «Милан» хорошо играет против сильных команд, а затем проигрывает слабым. В то время как у «Интера» происходит прямо противоположное.

Порой сезоны складываются именно так – они странные, непредсказуемые. Каждая игра – битва. Тот, кто лучше всех справится с неожиданностями, добьется успеха.

В любом случае Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе. Лидеры постоянно меняются, но мы все равно получим удовольствие от борьбы четырех клубов.

– Вы исключаете «Ювентус» из этого числа?

– Разве две недели назад все не было мрачно и негативно? А теперь, после нескольких побед, все прекрасно и позитивно? Этого достаточно, чтобы сохранить равновесие.

Рано говорить о том, что «Ювентус» выиграет скудетто. Истинный эффект от работы Лучано Спаллетти мы получим через два-три месяца, – сказал Кристиан Вьери.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14228 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoКристиан Вьери
logoМилан
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoНаполи
logoРома
logoЛучано Спаллетти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Роналду забил 955-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» в пустые ворота
6 минут назад
Пеп о 2:1 с «Ноттингемом»: «Сбросил все килограммы, которые набрал за праздники. Какую же команду создал Дайч, они играют потрясающе. Реально важные три очка «Сити»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс», «Челси» – «Астон Вилла», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
37 минут назадLive
Кубок Африки. Сенегал играет с ДР Конго, Нигерия – с Тунисом
38 минут назадLive
Мы ищем golang-разработчика в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – везде нужна самая точная информация по спортивным событиям!
38 минут назадВакансия
«Ман Сити» выиграл 8 матчей подряд
сегодня, 14:37
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
сегодня, 13:29
«Спартак» готов предложить «Фламенго» 5 млн евро за левого защитника Винью
сегодня, 13:34
Роналду, Салах, Анри, Азар, Кин, Эвра, Терри и Уокер – в символической сборной АПЛ от Эшли Коула. Лэмпарда и Джеррарда нет в списке
сегодня, 13:20
«Если бы «Спартак» Гвардиолу пригласил, было бы интересно посмотреть, а средний тренер чем лучше наших?» Угаров о красно-белых
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дети Жоты вышли на поле перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Вчера «Вулвс» почтили память своего бывшего игрока возле «Энфилда»
12 минут назадФото
«Арсенал» – «Брайтон». 1:0 – Эдегор забил на 14-й. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон». Экитике, Виртц, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
«Я пока вижу только ополчение в отношении России. Понадобится десятилетие, чтобы это ушло». Лепехин о возвращении российских команд
48 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
48 минут назадLive
«Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» – 1:2. У Шерки 1+1, Рейндерс и Хатчинсон тоже забили
сегодня, 14:23
Директор «Аль-Иттихада» допустил участие саудовских клубов в ЛЧ: «Спорт становится более глобальным»
сегодня, 14:20
РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова от футбола: «Все, что в наших полномочиях, мы сделаем»
сегодня, 14:10
У «Ман Сити» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча АПЛ впервые в 2025-м
сегодня, 13:48
Павел Погребняк: «В российском футболе нет проблем. Все проблемы оставляем в стором году. Дюков сказал, что вернемся в 2026-м, так что верим и идем к победе»
сегодня, 12:55