«Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе, лидеры постоянно меняются. Мы получим удовольствие от борьбы «Интера», «Милана», «Наполи», «Ромы». Вьери о лиге

Кристиан Вьери: Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе.

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Кристиан Вьери назвал Серию А самым прекрасным чемпионатом в Европе, комментируя события турнира в этом сезоне.

Сейчас в таблице чемпионата лидирует «Интер», набравший 33 очка в 15 матчах. «Милан» отстает на 1 балл, «Наполи » – на 2, «Рома » – на 3, «Ювентус» – на 4.

– Насколько в долгосрочной перспективе полезно для «Милана» отсутствие игр в середине недели?

– Это огромное преимущество. Но очки все равно нужно набирать – их никто не отдаст просто так.

Например, «Милан» хорошо играет против сильных команд, а затем проигрывает слабым. В то время как у «Интера » происходит прямо противоположное.

Порой сезоны складываются именно так – они странные, непредсказуемые. Каждая игра – битва. Тот, кто лучше всех справится с неожиданностями, добьется успеха.

В любом случае Серия А – самый прекрасный чемпионат в Европе. Лидеры постоянно меняются, но мы все равно получим удовольствие от борьбы четырех клубов.

– Вы исключаете «Ювентус» из этого числа?

– Разве две недели назад все не было мрачно и негативно? А теперь, после нескольких побед, все прекрасно и позитивно? Этого достаточно, чтобы сохранить равновесие.

Рано говорить о том, что «Ювентус » выиграет скудетто. Истинный эффект от работы Лучано Спаллетти мы получим через два-три месяца, – сказал Кристиан Вьери .