Шаронов может войти в тренерский штаб Гусева в «Динамо»
Роман Шаронов может присоединиться к тренерскому штабу «Динамо».
Роман Шаронов может войти в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо».
Бело-голубые ранее утвердили Гусева в качестве главного тренера команды до завершения этого сезона.
Прошлым местом работы Шаронова был хабаровский СКА, который специалист возглавлял с июня 2022 года по май 2024 года.
Также Шаронов прежде работал главным тренером «Рубина».
Динамо после первой половины сезона Мир РПЛ располагается на 10-й позиции в таблице, имея в активе 21 балл в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
