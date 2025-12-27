Шаронов может войти в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

Роман Шаронов может присоединиться к тренерскому штабу «Динамо».

Роман Шаронов может войти в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо ».

Бело-голубые ранее утвердили Гусева в качестве главного тренера команды до завершения этого сезона.

Прошлым местом работы Шаронова был хабаровский СКА, который специалист возглавлял с июня 2022 года по май 2024 года.

Также Шаронов прежде работал главным тренером «Рубина».

Динамо после первой половины сезона Мир РПЛ располагается на 10-й позиции в таблице, имея в активе 21 балл в 18 матчах.