«Реал» может купить Витинью, если Винисиус не продлит контракт. За бразильца потребуют 100 млн евро, а деньги потратят на хавбека «ПСЖ» (Cadena Ser)
«Реал» может купить Витинью, если Винисиус не продлит контракт.
«Реал» интересуется хавбеком «ПСЖ» Витиньей.
В эфире программы El Larguero на радиостанции Cadena Ser сообщили, что мадридский клуб может купить Витинью, если Винисиус Жуниор откажется продлевать контракт.
В таком случае «Реал» потребует за бразильского вингера более 100 млн евро и использует эти деньги для покупки Витиньи у «ПСЖ».
В этом сезоне Витинья поучаствовал в 23 матчах во всех турнирах, отметился пятью голами и восемью ассистами.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт El Larguero в X
