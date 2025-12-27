  • Спортс
  «Реал» может купить Витинью, если Винисиус не продлит контракт. За бразильца потребуют 100 млн евро, а деньги потратят на хавбека «ПСЖ» (Cadena Ser)
43

«Реал» может купить Витинью, если Винисиус не продлит контракт. За бразильца потребуют 100 млн евро, а деньги потратят на хавбека «ПСЖ» (Cadena Ser)

«Реал» может купить Витинью, если Винисиус не продлит контракт.

«Реал» интересуется хавбеком «ПСЖ» Витиньей.

В эфире программы El Larguero на радиостанции Cadena Ser сообщили, что мадридский клуб может купить Витинью, если Винисиус Жуниор откажется продлевать контракт.

В таком случае «Реал» потребует за бразильского вингера более 100 млн евро и использует эти деньги для покупки Витиньи у «ПСЖ».

В этом сезоне Витинья поучаствовал в 23 матчах во всех турнирах, отметился пятью голами и восемью ассистами.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт El Larguero в X
logoВитинья
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoлига 1 Франция
деньги
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
