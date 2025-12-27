Жирков может войти в тренерский штаб Гусева в «Динамо».

Экс-футболист ЦСКА, «Челси» и «Зенита » Юрий Жирков может войти в тренерский штаб московского «Динамо», сообщает Legalbet.

42-летний бывший игрок сборной России будет помогать Ролану Гусеву , которого утвердили главным тренером 23 декабря.

Для Жиркова этот опыт станет первым в тренерской карьере. В феврале 2023 года Юрий завершил карьеру игрока. С 2013-го по 2015-й он выступал за «Динамо ».