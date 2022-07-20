Бензема все мощнее. Помогает диета неандертальцев от Зидана и принцип Криштиану: каждый год минус килограмм

Потому шикарен и в 35.

Не перестаем восхищаться величием Карима Бензема. Французу в декабре будет уже 35, а он как раз на пике карьеры и не собирается тормозить.

«Реал» не сомневается в своем вожаке. В команде так верят в Карима, что решили отказаться от поиска замены. «У нас достаточно опций, – объясняет Карло Анчелотти. – Это будет странный сезон из-за ЧМ в Катаре, но мы не нуждаемся в усилении. Мы верим в Карима. Его подменит Азар».

Папе Карло нет смысла переживать. За 18 лет карьеры Карим пропустил из-за повреждений всего 66 матчей. Для сравнения: Криштиану Роналду за это время пропустил 69 игр, а Лионель Месси – 126. «Реал» даже и не рискует, когда собирается дать французу контракт до 2026-го.

Секрет Карима – постоянная работа над собой.

По совету Зидана сел на диету Каменного века. Хоть это и не очень полезно

В 2011-м Бензема понял, что не может угнаться за Криштиану и хочет хотя бы быть близко по эффективности. Тут появился Зинедин Зидан – и предложил особенный план развития.

Еще по ходу своей карьеры Зизу разработал собственный план питания протеинами и овощами без ограничений со стороны. Основные принципы Зидан позаимствовал у палеодиеты: при ней человек питается продуктами, которые составляли основу рациона неандертальцев. Можно есть свежее мясо и рыбу, овощи и фрукты, нельзя – крупы, каши, бобы, молочные продукты, сахар и соль.

Считается, что палеодиета помогает быстро сбросить вес. С Каримом сработало.

«По сравнению с прошлым сезоном я сбросил около 7 кг. Я нахожусь в идеальном для себя весе и не собираюсь останавливаться. Чувствую себя прекрасно во всех отношениях», – рассказывал тогда игрок AS.

Логика палеодиеты в том, что развитие пищеварительной системы человека остановилось как раз в районе палеолита, поэтому организм не приспособлен к продуктам земледелия. Палеолитическую диету критикуют: в 2015-м Британская диетическая ассоциация назвала ее худшей диетой года. Считается, что она провоцирует нехватку питательных веществ в организме.

И все же на палеодиету переходят все больше профессионалов. Яркий пример – игрок «Атлетико» Маркос Льоренте, который благодаря тренировкам и диете два года назад вышел на новый уровень.

«Успехи Бензема меня совсем не удивляют. Я знал, что он на это способен. Я не единственный, кто считает, что нужно отдать ему «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона. Об этом говорит весь мир, – восхищался Зидан в июне и признавался, что Карим для него как брат.

Теперь воспользовался конспектами Роналду

На этом Карим не остановился. Он все еще сидит на диете Зидана, но для того, чтобы поддерживать себя в форме и иметь идеальное тело, использует метод Криштиану по сбросу веса.

Начиная с 2017-го, каждый год француз теряет ровно по одному килограмму, чтобы стать эластичнее и иметь жилистое тело. Сейчас он весит на пять кг меньше, чем пять лет назад, когда он играл вместе с Кришем.

Бензема нормализовал сон: теперь спит каждый день по восемь часов. Не меньше, но и не больше.

Еще один пункт заботы о здоровье – регулярные визиты к остеопату. Особенно Бензема фанатеет от вакуумной остеопатии – это баночная терапия. Ее он проходит у известного французского доктора Джеффри Смаджа (еще среди его клиентов, например, Рияд Марез). Считается, что баночная терапия улучшает кровообращение, обогащает кровь кислородом, снимает усталость и повышает иммунитет.

Кроме Зидана и Криштиану на Бензема хорошо повлияла семья. После рождения второго ребенка в 2017-м Карим остепенился: тусовок стало меньше, он сосредоточен на тренировках и заботе о дочери (ей сейчас семь) и сыне. Поездки в любимые Эмираты на каникулы – единственное послабление в графике тренировок.

Фото: globallookpress.com/JAVIER CARDONA