  • Зобнин о победе «Спартака» в Кубке России: «До сих пор мурашки по коже. Мы заслужили эту победу вместе. Один за всех – и все за одного!»
Зобнин о победе «Спартака» в Кубке России: «До сих пор мурашки по коже. Мы заслужили эту победу вместе. Один за всех – и все за одного!»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам после победы в FONBET Кубке России.

В Суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти.

«Кубок наш! До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю этот вечер. Атмосфера на стадионе была невероятная, спасибо каждому, кто гнал нас вперед!

Этот кубок для меня по-настоящему особенный. Я уже выигрывал все российские трофеи со «Спартаком», но поднять кубок над головой именно в качестве капитана – это абсолютно другие, ни с чем не сравнимые чувства.

Огромная гордость и ответственность перед клубом и перед всеми вами. Это были неподдельные, чистые эмоции – то, ради чего мы все живем футболом.

Спасибо парням за характер на поле, тренерскому штабу и персоналу клуба за работу, а вам, наши лучшие болельщики – за то, что верили в нас до конца. Мы были одним целым! Мы заслужили эту победу вместе. Один за всех – и все за одного!» – приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
За Зобу особенно радостно. Вроде списали его уже, а он доказывает, что способен приносить пользу команде. Достойный капитан
ОтветBartez1986
Однозначно!
Очень рад, что Зобнин в таком ранге поднял кубок. Настоящий капитан: серьёзный, уверенный, не ноет, готов ради клуба сидеть и ждать шанс, а когда дают пашет за двоих, подавая пример остальным.
многие были недовольны его продлением, а я говорил, что этот игрок будет полезен! Рома молодчина, весну отпахал годно, а гол в 300 матче и победа в кубке запомнятся надолго!
То, что этот кубок для Ромы по-настоящему особенный, можно было понять по его реакции после матча. Думаю, многие истинные болельщики Спартака испытали нечто похожее и проронили скупую мужскую слезу. Нечасто балует любимый клуб трофеями, к сожалению. Но любим мы его от этого не меньше и в такие моменты эта любовь наиболее остро дает о себе знать.
Спартак это я, Спартак это мы, Спартак это лучшие люди страны! ура, красно-белые🔴⚪
Спасибо, кэп! 🤝
Роман, спасибо тебе за самоотдачу, за честность и порядочность, за те неподдельные эмоции, которые доказывают твою преданность красно-белым цветам! Я, ты, мы - «Спартак-Москва»!
