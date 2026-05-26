Зобнин о победе «Спартака» в Кубке России: «До сих пор мурашки по коже. Мы заслужили эту победу вместе. Один за всех – и все за одного!»

Зобнин – болельщикам «Спартака»: мы заслужили победу в Кубке вместе.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам после победы в FONBET Кубке России.

В Суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти.

«Кубок наш! До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю этот вечер. Атмосфера на стадионе была невероятная, спасибо каждому, кто гнал нас вперед!

Этот кубок для меня по-настоящему особенный. Я уже выигрывал все российские трофеи со «Спартаком », но поднять кубок над головой именно в качестве капитана – это абсолютно другие, ни с чем не сравнимые чувства.

Огромная гордость и ответственность перед клубом и перед всеми вами. Это были неподдельные, чистые эмоции – то, ради чего мы все живем футболом.

Спасибо парням за характер на поле, тренерскому штабу и персоналу клуба за работу, а вам, наши лучшие болельщики – за то, что верили в нас до конца. Мы были одним целым! Мы заслужили эту победу вместе. Один за всех – и все за одного!» – приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».