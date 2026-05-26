Группа «Корни» выступит перед матчем России с Буркина-Фасо в Волгограде, после игры – певец и участник СВО Нихаенко с песней «Высота»

Группа «Корни» выступит перед матчем России с Буркина-Фасо в Волгограде.

Перед BetBoom товарищеским матчем сборной России против Буркина-Фасо выступит группа «Корни».

Встреча пройдет в Волгограде 5 июня.

Номер-открытие представит волгоградская рок-группа «330 м/с», которая исполнит кавер на песню «В наших глазах» группы «Кино».

После финального свистка на «Волгоград Арене» выступит певец и участник СВО Сергей Нихаенко с песней «Высота».

Также перед матчем на территории стадиона пройдет «Яндекс Пэй» фестиваль болельщиков с участием легенд сборной России – Владимира Габулова , Игоря Семшова , Руслана Пименова и Валерия Есипова .