Средний возраст участников Кубка России-2025/26 – 24,92 года. Он ниже, чем в кубках Германии, Англии, Италии, Испании, Франции

Средний возраст участников FONBET Кубка России вырос по сравнению с прошлым сезоном, но он ниже, чем в кубках топ-5 лиг Европы.

В сезоне-2025/26 средний возраст команд-участниц турнира составил 24,92 года. Он вырос на 0,2 (24,72 в прошлом сезоне).

По данным РФС , в Кубке России выступают более молодые игроки, если сравнивать их с участниками национальных кубков Англии , Германии, Италии , Испании и Франции. В кубке Германии средний возраст ближе всего к российским показателям – 25,76, в Англии – 26,33, в Италии – 26,58, в Испании – 26,92, во Франции – 27,33.

Самая молодая команда этого розыгрыша – московское «Строгино », средний возраст которого составил 19,1 года. Второе место – «Чертаново » из Москвы (19,9), третье – «Звезда » из Санкт-Петербурга.

Самой возрастной командой стал «РВ Челлендж», средний возраст игроков – 29,3 лет. «Анри» из Владивостока (29,1) и «Кубань Холдинг » из станицы Павловской (28,4) заняли второе и третье места.

Средний возраст игроков «Спартака» и «Краснодара», участников Суперфинала Кубка России, составляет 27 и 26,3 года соответственно.