  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Средний возраст участников Кубка России-2025/26 – 24,92 года. Он ниже, чем в кубках Германии, Англии, Италии, Испании, Франции
0

Средний возраст участников Кубка России-2025/26 – 24,92 года. Он ниже, чем в кубках Германии, Англии, Италии, Испании, Франции

Средний возраст участников Кубка России ниже, чем в кубках топ-5 лиг Европы.

Средний возраст участников FONBET Кубка России вырос по сравнению с прошлым сезоном, но он ниже, чем в кубках топ-5 лиг Европы.

В сезоне-2025/26 средний возраст команд-участниц турнира составил 24,92 года. Он вырос на 0,2 (24,72 в прошлом сезоне). 

По данным РФС, в Кубке России выступают более молодые игроки, если сравнивать их с участниками национальных кубков Англии, Германии, Италии, Испании и Франции. В кубке Германии средний возраст ближе всего к российским показателям – 25,76, в Англии – 26,33, в Италии – 26,58, в Испании – 26,92, во Франции – 27,33. 

Самая молодая команда этого розыгрыша – московское «Строгино», средний возраст которого составил 19,1 года. Второе место – «Чертаново» из Москвы (19,9), третье – «Звезда» из Санкт-Петербурга. 

Самой возрастной командой стал «РВ Челлендж», средний возраст игроков – 29,3 лет. «Анри» из Владивостока (29,1) и «Кубань Холдинг» из станицы Павловской (28,4) заняли второе и третье места. 

Средний возраст игроков «Спартака» и «Краснодара», участников Суперфинала Кубка России, составляет 27 и 26,3 года соответственно.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?245 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовано: Sports
Источник: пресс-служба РФС
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoКубок Испании
logoКубань Холдинг
рейтинги
logoСпартак
logoРВЧеллендж
logoЧертаново
logoВторая лига Б
logoСтрогино
logoКубок Италии
logoКубок Англии
logoКубок Германии
logoПервая лига
logoЗвезда Санкт-Петербург
logoАнри Владивосток
logoКраснодар
logoВторая лига А
logoКубок Франции

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пресс-служба РФС не зря зарплату получает - это ж надо посчитать все с самых ранних стадий, сложить, разделить, сравнить, сварить и правильно подать новость..
ОтветDr. Sheldon Cooper
Пресс-служба РФС не зря зарплату получает - это ж надо посчитать все с самых ранних стадий, сложить, разделить, сравнить, сварить и правильно подать новость..
рфс то при чем..это всего скорее статистика UEFA.com,там всю статистику всего считают
Лучший кубок Европы
Так мы узнали, что Анри на самом деле из Владивостока
ОтветAleksey Yashin
Так мы узнали, что Анри на самом деле из Владивостока
Вообще Анри из тульского Арсенала, самый жесткий левый защитник был — Анри Хагуш
И что мне с этой информацией делать?
ОтветРжевский
И что мне с этой информацией делать?
Показатель, что у нас на кубок ставят чаще молодёжь со скамейки. С нашим форматом это неудивительно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
10 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
30 минут назадТесты и игры
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
58 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»
30 минут назад
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
45 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Рекомендуем