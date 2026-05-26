Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 28 млн евро. Кисляк и Сперцян – в топ-3, Энрике – 4-й, Тюкавин – 6-й, Глушенков, Угальде, Кордоба – в топ-20

Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 28 млн евро.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом Мир РПЛ после обновления цен от Transfermarkt .

Теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 млн.

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 28 миллионов евро

2-3. Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн

4. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн

5. Педро («Зенит») – 20 млн

6. Константин Тюкавин («Динамо ») – 17 млн

7-8. Жедсон Фернандеш, Эсекиэль Барко (оба – «Спартак») – 16 млн

9-12. Бителло («Динамо»), Максим Глушенков, Вендел, Джон Джон (все – «Зенит») – 15 млн евро;

13-15. Манфред Угальде («Спартак»), Диего Коста, Станислав Агкацев (оба – «Краснодар») – 12 млн

16-20. Нино, Игорь Дивеев (оба – «Зенит»), Иван Обляков, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар») – 10 млн.