  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 28 млн евро. Кисляк и Сперцян – в топ-3, Энрике – 4-й, Тюкавин – 6-й, Глушенков, Угальде, Кордоба – в топ-20
0

Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 28 млн евро. Кисляк и Сперцян – в топ-3, Энрике – 4-й, Тюкавин – 6-й, Глушенков, Угальде, Кордоба – в топ-20

Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 28 млн евро.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом Мир РПЛ после обновления цен от Transfermarkt.

Теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 млн.

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 28 миллионов евро

2-3. Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн

4. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн

5. Педро («Зенит») – 20 млн

6. Константин ТюкавинДинамо») – 17 млн

7-8. Жедсон Фернандеш, Эсекиэль Барко (оба – «Спартак») – 16 млн

9-12. Бителло («Динамо»), Максим Глушенков, Вендел, Джон Джон (все – «Зенит») – 15 млн евро;

13-15. Манфред Угальде («Спартак»), Диего Коста, Станислав Агкацев (оба – «Краснодар») – 12 млн

16-20. Нино, Игорь Дивеев (оба – «Зенит»), Иван Обляков, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар») – 10 млн.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?70 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoАлексей Батраков
logoЛуис Энрике Андре
logoЦСКА
logoДжон Кордоба
logoИван Обляков
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoВендел
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoЭсекиэль Барко
logoМанфред Угальде
logoИгорь Дивеев
logoМатвей Кисляк
logoКирилл Глебов
logoКонстантин Тюкавин
logoБителло
logoНино Мота
logoСтанислав Агкацев
logoЛокомотив
logoДжон Джон
logoДиего Энрике Коста
logoПедро дос Сантос
logoЖедсон Фернандеш
logoденьги
logoЭдуард Сперцян
logoСпартак
рейтинги
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Батракову пора уже в Европу
ОтветТурку Финляндия **
Батракову пора уже в Европу
А Локо нужны деньги затариться игроками Сочи.
ОтветАлександр
А Локо нужны деньги затариться игроками Сочи.
Хорошее решение и Батраков в Европе и у Локомотива деньги, думается что РЖД будет слерашать финансирование
Обляков-то с какой стати 10 млн, прости хоспаде?!
Ответpumpking
Обляков-то с какой стати 10 млн, прости хоспаде?!
Просто пенки красивые у него да и просто классный парень
Ответpumpking
Обляков-то с какой стати 10 млн, прости хоспаде?!
Когда тот кто отвечает за цены на ТМ, болельщик ЦСКА, и не такое может быть с ценами на игроков этой команды
А за что подорожал Кисляк на 5 миллионов, который этой весной был обычной бегающей тушей?))0 По сути только полтора сезона нормально поиграл, а к этой весне сдулся. Раньше за 25 миллионов были реально звезды, а не вот это распиаренное полено. Смешной ценник
ОтветВи Ков
А за что подорожал Кисляк на 5 миллионов, который этой весной был обычной бегающей тушей?))0 По сути только полтора сезона нормально поиграл, а к этой весне сдулся. Раньше за 25 миллионов были реально звезды, а не вот это распиаренное полено. Смешной ценник
Интересно, как выглядите вы, если Кисляк у вас туша?
ОтветВи Ков
А за что подорожал Кисляк на 5 миллионов, который этой весной был обычной бегающей тушей?))0 По сути только полтора сезона нормально поиграл, а к этой весне сдулся. Раньше за 25 миллионов были реально звезды, а не вот это распиаренное полено. Смешной ценник
возраст...
Кубок России - 10 млн рублей
В 2019 году Пэлас за Чалова 25 лимонов давал, но что-то пошло не так.
ОтветCHooMER
В 2019 году Пэлас за Чалова 25 лимонов давал, но что-то пошло не так.
Сейчас за него и 2,5 не дадут, если только обратно в наш чемпионат
ОтветЛегато
Сейчас за него и 2,5 не дадут, если только обратно в наш чемпионат
Ну почему же? 2,5 мешка картошки - легко!
Может все эти разговоры про потенциальный трансфер в ПСЖ были вбросом, чтобы продать в другой европейский клуб по рыночной цене?)
ОтветЧётко_как_чечётка
Может все эти разговоры про потенциальный трансфер в ПСЖ были вбросом, чтобы продать в другой европейский клуб по рыночной цене?)
К сожалению слишком много разговоров. Не уедет в ПСЖ
ОтветЧётко_как_чечётка
Может все эти разговоры про потенциальный трансфер в ПСЖ были вбросом, чтобы продать в другой европейский клуб по рыночной цене?)
Интересно, кто такой щедрый согласится заплатить в полтора раза больше суммы отступных.
Артём Заводник (болельщик ЦСКА) — руководитель отдела рыночных стоимостей (главный редактор русскоязычной версии) портала Transfermarkt. Он регулярно выступает футбольным экспертом, аргументируя причины повышения или снижения трансферных цен российских и зарубежных игроков, а также оценивая общую экономическую ситуацию на рынке.
https://www.sports.ru/profile/1059423945/?ysclid=mpmyg5vyr4787593782
Тюкавин дороже Жедсона, Вендела и Бителло? Если только для Зенита. Не могу представить никого в Европе, кто заплатит за него больше 15 млн...

А вот 20 за любого из перечисленной тройки легко
Кордоба — красавчик, в 33 года стоить 10 лямов
Кордоба и Обляков рядом, просто смешно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й
16 декабря 2025, 13:40
Агент Батракова о том, что Transfermarkt оценил Алексея дороже Месси и Роналду: «Пришло время молодых. Время неумолимо»
18 сентября 2025, 13:52
Батраков – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк – в топ-5, Глушенков – 6-й
18 сентября 2025, 12:38
Рекомендуем
Главные новости
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
вчера, 21:31
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Сперцян – 2-й, Батраков – 3-й, Вендел – 4-й, Барко – 5-й, Кисляк – 6-й, Глушенков – 7-й («СЭ»)
вчера, 21:22
Ко всем новостям
Последние новости
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
вчера, 17:42
Рекомендуем