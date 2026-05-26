Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 28 млн евро. Кисляк и Сперцян – в топ-3, Энрике – 4-й, Тюкавин – 6-й, Глушенков, Угальде, Кордоба – в топ-20
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом Мир РПЛ после обновления цен от Transfermarkt.
Теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 млн.
1. Алексей Батраков («Локомотив») – 28 миллионов евро
2-3. Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн
4. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн
5. Педро («Зенит») – 20 млн
6. Константин Тюкавин («Динамо») – 17 млн
7-8. Жедсон Фернандеш, Эсекиэль Барко (оба – «Спартак») – 16 млн
9-12. Бителло («Динамо»), Максим Глушенков, Вендел, Джон Джон (все – «Зенит») – 15 млн евро;
13-15. Манфред Угальде («Спартак»), Диего Коста, Станислав Агкацев (оба – «Краснодар») – 12 млн
16-20. Нино, Игорь Дивеев (оба – «Зенит»), Иван Обляков, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар») – 10 млн.
https://www.sports.ru/profile/1059423945/?ysclid=mpmyg5vyr4787593782
А вот 20 за любого из перечисленной тройки легко