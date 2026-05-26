«Спартак» Дзюбу не планирует возвращать (Иван Карпов)

Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак».

По информации инсайдера Ивана Карпова , красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду клуба с 2006 по 2015 год (с арендами в «Ростов» и «Томь»).

По окончании сезона-2025/26 Дзюба покинул «Акрон » после двух лет в тольяттинском клубе.

Кахигао на вопрос о Дзюбе в «Спартаке»: «Он огромный профессионал. В клубе им были очень довольны. Посмотрим, что случится»