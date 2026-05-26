«Спартак» Дзюбу не планирует возвращать (Иван Карпов)
Дзюба не перейдет в «Спартак».
Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак».
По информации инсайдера Ивана Карпова, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда.
Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду клуба с 2006 по 2015 год (с арендами в «Ростов» и «Томь»).
По окончании сезона-2025/26 Дзюба покинул «Акрон» после двух лет в тольяттинском клубе.
Кахигао на вопрос о Дзюбе в «Спартаке»: «Он огромный профессионал. В клубе им были очень довольны. Посмотрим, что случится»
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1 вариант Не планирует Дзюбу Спартак возвращать
2) Спартак не планирует Дзюбу Возвращать
3) Дзюба не планирует возвращться Спартаком)
4) Не планирует Спартак Дзюба возвращать
5) Дзюба возвращать Спартак не планирует
6) Не возвращать планирует Дзюбу Спартак)))
Ну и собственно на 1 год больше забили Соболев, Сергеев, Глушенков.
Так что для уровня РПЛ он ещё вполне. Просто как персонаж токсичный очень
Журналистика нынче на уровне конечно...
ЦСКА Вагнера не планирует возвращать;
Зенит Халка не планирует возвращать;
Динамо Данни не планирует возвращать😀
Реал Моуриньо не планирует возвращать.