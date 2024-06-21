Шанс Алискерова и Шара Буллет против странного бразильца. Чем еще удивит UFC Saudi Arabia?

Не только Павлович и Волков.

UFC впервые приезжает в Саудовскую Аравию – и сразу с мощным кардом: Роберт Уиттакер, Икрам Алискеров, Александр Волков, Сергей Павлович и другие топы подерутся уже 22 июня.

Мы разбирали поединок Павлович – Волков в отдельном тексте , а теперь пройдемся по другим афишам ивента.

Ринат Фахретдинов vs Николас Далби

Фахретдинов постепенно подбирается к топ-15. В прошлом поединке он отбился вничью против Элизеу Дос Сантоса. Фахретдинов уверенно вел бой, но в третьем раунде пропустил удар ногой в печень, из-за которого едва не проиграл нокаутом.

Сила Фахретдинова – вязкая, выматывающая борьба, с помощью которой он затягивает соперников в глубокие воды. Ударка не очень техничная, но в сочетании с постоянной угрозой борьбы становится достаточно эффективной.

Николас Далби – боец, которого лучше всего описывает определение «крепкий середняк». Хорошее кардио, сильный клинч, есть нокаутирующая сила и отличный держак – в рекорде ни одного поражения нокаутом. Далби – очень опытный полусредневес: ему 39 лет, он в ММА с 2010 года и провел уже 30 поединков.

Далби не очень хорошо защищается от тейкдаунов (60% защиты в UFC), но достаточно хорошо встает из партера. Фахретдинову необходимо быстро обеспечивать контроль соперника после тейкдаунов и быть предельно сконцентрированным: Далби отправлял в нокдаун хай-киком даже опытного ударника Муслима Салихова.

Прогноз : победа Фахретдинова решением

Шарабутдин Магомедов – Антонио Трокколи

Шара Буллет стартовал в UFC с очень зрелищного перформанса на UFC 294 в Абу-Даби. Зрители, не следившие за его карьерой в российских ММА-промоушенах, полностью оценили скиллы Магомедова: креативные удары ногами, колени в прыжке, слабоватая борьба, но отличная работа локтями снизу. Спустя восемь месяцев Шара Буллет снова выступит на Ближнем Востоке и теперь сам протестирует новичка UFC, который выйдет на коротком уведомлении.

Антонио Трокколи – боец с очень странной карьерой. В 2019 году он победил Кеннета Берга на шоу Dana White’s Contender Series, но не получил контракт из-за проваленного допинг-теста. Затем Трокколи провел бой в сером бразильском промоушене, победил, после чего ему дали контракт на бой в UFC против Овинса Сен-Прю, а затем – против Омара Си. Оба раза он снялся по неизвестной причине.

На прошлых выходных он должен был наконец подраться против Икрама Алискерова, но в этот раз снялся уже Алискеров из-за выхода на замену против Роберта Уиттакера. Но благодаря вылету Жоилтона Латтербаха Трокколи все-таки получил бой, но теперь его соперник – Шара Буллет.

Про Трокколи известно очень мало. Он не дрался с известными соперниками, за последние пять лет провел всего два поединка, последний проходил в полутяжелом весе. Интересно посмотреть, каким Трокколи будет в среднем весе и как Магомедов справится с такой разницей в антропометрии (23 см разницы в размахе рук, 8 см – разница в росте).

Прогноз : победа Магомедова решением

Джонни Уокер vs Волкан Оздемир

В 2019 году Джонни Уокера считали самым опасным соперником для Джона Джонса. Но сейчас ему далеко до титульника: метается от серий побед к сериям поражений, совсем потеряв стабильность. Сейчас Уокеру нужно закрыть неудачное выступление против Магомеда Анкалаева, чтобы вернуться в топ-5 и хотя бы немного приблизиться к титульному бою.

У Волкана Оздемира дела немного лучше: возвращается после быстрого сабмишена против Богдана Гуськова и теперь может впервые с 2019 года выйти на серию из двух побед. Оздемир – ветеран, чьи лучшие годы, кажется, уже прошли. В 2018 он дрался за титул против Даниэля Кормье, проиграл и совсем потерял ход: после того боя у него четыре победы и пять поражений.

Бой Уокер – Оздемир уже не так интересен, как, например, в 2019 году, но оба все еще могут показать отличный поединок. Два разных ударника: Уокер – более мощный, агрессивный и атлетичный, а Оздемир – более техничный, опытный и лучше защищается. В близком поединке двух ударников ключевым может стать солидное преимущество Уокера в росте и размахе рук: 196 см против 185 см и 208 см против 191 см.

Прогноз : победа Уокера решением

Келвин Гастелум vs Дэниэл Родригес

Чуть больше года назад Келвин Гастелум вернулся после двухлетнего перерыва, в огненном поединке перебив Криса Кертиса. После тяжелого боя Гастелум спустился в полусредний вес, но заход получился неудачным: не остановил борьбу одного из лучших грэпплеров дивизиона Шона Брэди.

Его новый соперник – ударник Дэниэл Родригес. Родригесу 38 лет, он идет на серии из двух досрочных поражений. Последний раз он выигрывал в 2022 году в поединке против Ли Цзинляна, но и тот результат выглядел спорно – 20 из 23 журналистов на MMADecisions отдали победу Ли, а не Родригесу.

На пике Гастелум вырубал Майкла Биспинга, побеждал Жакаре Соузу и на равных дрался с Исраэлем Адесаньей. При этом за прошедшие пять лет Гастелум выиграл всего дважды, собирал серии поражений и брал перерыв на два года. Но даже имеющихся навыков должно хватить против Родригеса. Гастелум все еще быстр, техничен, намного эффективнее действует на ближней дистанции и лучше собирает удары в комбинации.

Прогноз : победа Гастелума решением

Роберт Уиттакер vs Икрам Алискеров

Самый сильный гейткипер в UFC снова тестирует проспекта. Роберт Уиттакер закрыл поражение от Дрикуса дю Плесси классным перформансом против Пауло Косты и теперь в двух поединках от новой попытки вернуть титул. Кажется, Уиттакер подрастерял резкость и рефлексы, но у него все еще очень быстрый джеб на скачке, классные комбинации и точнейшие контратаки.

Икрам Алискеров, возможно, принял самое важное решение в карьере, согласившись на бой против Уиттакера на коротком уведомлении. Сильный, но не очень популярный средневес мгновенно катапультирует узнаваемость и, даже если достойно проиграет, увеличит ценность в глазах UFC и фанатов.

Алискеров не сильно похож на Чимаева. Да, они оба обладают доминирующей борьбой, но стили разные: Чимаев – динамичный, взрывной вольник, а Алискеров – прессингующий самбист.

Алискеров может доставить проблем Уиттакеру давлением и борьбой в клинче у сетки, но есть большие вопросы к его готовности. Икрам готовился под другого, совсем не похожего на Уиттакера, соперника, летел в Саудовскую Аравию из другой части мира и, кажется, будет не в лучшей физической форме.

Если Алискеров не навяжет борьбу, то будет в опасности. Уиттакер хорошо справляется с давлением, отлично работает вторым номером и может отправить Икрама в нокаут.

Прогноз : победа Уиттакера нокаутом

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Фото: Gettyimages.ru /Cooper Neill / Contributor, Chris Unger/Zuffa LLC, Steven Ryan