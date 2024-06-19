Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем

«Нужно добираться до пояса UFC».

22 июня Александр Волков и Сергей Павлович проведут бой на UFC Saudi Arabia. Два главных русских тяжа решат, кто из них больше достоин титульного шанса.

Мы поговорили с Волковым, как готовиться к бою против друга и что такое спарринговать с «Самым сильным человеком мира».

«Он руку вытягивал и не получалось до него достать». Волков проигрывал все спарринги Павловичу

Волков и Павлович хорошо знакомы: несколько лет тренировались в одном зале в Москве, провели десятки спаррингов и вместе мелькали в соцсетях.

Волков имитировал Деррика Льюиса (он дрался с ним почти полные пять раундов), чтобы подготовить Павловича к бою в 2022-м. Тренер Волкова секундировал Павловича и заверял: про их спарринги с Волковым можно снять фильм.

Теперь лучшие российские тяжеловесы подерутся в UFC. Хотя оба этого не хотели.

– Вы признавались, что бой с Павловичем «не вдохновляет». Тяжело настроиться на бой с другом?

– Он не то чтобы друг… Я друзьями могу назвать ограниченное количество людей в жизни. Он – товарищ, спарринг-партнер, с которым я тренировался.

Настрой, конечно, есть. Нужно добираться до топов. Ну, я и так в топе… Добираться до пояса. Есть задача, которую нужно выполнить. Это мотивирует.

– Не обидело, что Павлович не отказался боя? Казалось, у него есть варианты – например, Сирил Ган.

– Я в таком возрасте – и спортивном, и личном – что мало чему удивляюсь и на что обижаюсь. Негатива я не испытывал. Так бывает, ничего страшного.

У него свои задачи, у меня свои. Сейчас мы тренируемся в разных местах. Видимо, он так решил. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Вы говорили, что не выиграли ни одного раунда в спаррингах против Павловича. По какому сценарию они проходили?

– Он выходит и сразу бьет очень сильный джеб. А потом начинает правой бить сильно и попадает. Я бью и не получается сильно попадать – такой сценарий. Неприятно получать по голове.

– У Павловича огромный размах рук – на 10 см больше, чем у вас. Как это ощущалось в спаррингах?

– Сложно, конечно. Он руку вытягивал и не получалось до него достать. Приходилось очень много уклоняться. А я уклоняться не очень умею, я же высокий.

– Говорят, в партере Павлович накрывает, как бетонной плитой. Вы с ним боролись?

– По грэпплингу мы с ним не боролись, немножко в стойке. Там он хорошо борется, у него база греко-римской борьбы. Парень крепкий, я не мог что-то сделать – в стойке он борется получше.

– Правда, что Павлович – боец одного раунда? Каким было его кардио на тренировках?

– Он выносливый, на тренировках в кардио мне никогда не уступал. До самого конца тренировался. Сложно сказать, что будет в поединке, но на тренировке он показывал хорошую выносливость.

Волков тренировался с «Самым сильным человеком мира». Тот побил рекорд UFC по силе удара

Волков готовился к бою с Павловичем в США, где встретился с Эдди Холлом – легендарным пауэрлифтером и экс-обладателем звания «Самый сильный человек мира». Они провели тренировку и сняли контент для соцсетей.

Встреча не случайна – в апреле Холл побил рекорд UFC по силе удара, показав 208,901 на тренажере PowerKube. Прошлые рекорды принадлежали:

• Алексу Перейре – 191 796;

• Джо Пайферу – 170 218;

• Фрэнсису Нганну – 129 161.

Волков провел боксерский спарринг с Холлом и рассказал, бьет ли тот сильнее Павловича. Холл заходил в бокс, когда в 2022-м подрался с пауэрлифтером Хафтором Бьорнссоном (Гора из «Игры престолов»).

– Вы набрали много мышечной массы, а недавно тренировались с пауэрлифтером Эдди Холлом. Что это было?

– Я сейчас живу в Лас-Вегасе и тренируюсь в UFC Performance Institute – институт UFC. Холл приехал в Лас-Вегас на мероприятие, UFC пригласил его на тренировку. Мы познакомились, обменялись опытом. Я с ним боксировал, он со мной покачался. Подружились, подписались на соцсети – все.

– Холл поставил рекорд по силе удара на тренажере UFC. Кто бьет сильнее: Холл или Павлович?

– Кстати, Холл сильно бьет. Мы с ним боксировали, он меня зацепил. У него руки жесткие – если бы удар был поставлен, бил бы еще сильнее.

Павлович, конечно, сильнее – он бить умеет. Но на тренажере у Холла получилось лучше, это другая специфика – вложить силу в точку. Удар в бою наносится по движущемуся человеку: нужно предсказать траекторию, попасть, не провалиться.

Волков – геймер: любит The Legend of Zelda и RDR. Стесняется, что слушает Big Russian Boss

Волков давно любит видеоигры: еще в 2017-м хвалил киберспорт, признавался в любви к Tekken и симулятору UFC. «И компьютер, и приставка, и телефон. Играю во все», – сказал 28-летний Волков, за год до этого дебютировавший в UFC.

Спустя годы любовь к играм не пропала – в лагерь перед Павловичем он взял Nintendo Switch. Волков признался в любви к необычной музыке, а не только 25/17, под которых выходит на бои.

– В UFC 5 ваш рейтинг на полбалла меньше, чем у Павловича. У вас паритет в стойке, но в партере он чуть лучше. Справедливая оценка?

– Не знаю… Я с ним не боролся. Может, они с ним боролись?

– Вы вообще любите видеоигры? Шон Стрикленд говорил, что вы играете в The Legend of Zelda.

– Да, последнее время играю в Nintendo Switch. Я проходил «Зельду» как раз на турнире, где мы со Стриклендом встретились. Она тогда только вышла, но до конца не прошел. Я прошлую прошел, а эту не добил. На другую игру перешел.

Сейчас я с собой тоже взял Switch, но не играется. Играем с ребятами в нарды – устраиваем небольшие турниры.

– Какие видеоигры понравились за последнее время?

– Из игр мне понравились «Зельда», Read Dead Redemption 2. Сейчас не вспомню… На Switch понравилась игра – по-моему, Disco Elysium. Типа квестовая RPG-шка, очень взрывает голову. Я люблю игры, где можно подумать, попроходить квесты.

– Вы любите альтернативную российскую музыку. Есть ли в вашем плейлисте песни, за которые стыдно?

– Стыдно бывает только за Big Russian Boss. Не то, что он у меня в плейлисте, но периодически включаю. Стыдно в кавычках, потому что он нормальный парень. Просто песни у него не для всех, с юмором. А так, чего стыдиться-то? Это же не я пою.

Знаете, как я слушаю музыку? У меня нет плейлиста, где бы были перемешаны группы. Я включаю какую-то группу, она у меня крутится. По настроению они бывают разные.

Чего ждать от боя Павловича и Волкова?

«Нас приучили не плакать и есть крапиву». Монолог Сергея Павловича – главного тяжа России

Фото: Instagram/volkov_alex