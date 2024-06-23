Почему я так рад победе Волкова над Павловичем

Эмоции Ивана Ефимова.

В ночь на воскресенье в UFC подрались два лучших российских тяжеловеса – Александр Волков и Сергей Павлович . Волков победил единогласным решением, а перед фанатами из России стоял сложный выбор – за кого болеть.

Для меня выбор был понятен сразу – Волков. Есть несколько причин.

Бой Волкова с Павловичем – столкновение антиподов. Это война двух философий, где каждый фанат выбрал в бойце свое отражение

Многие верили, что Волков и Павлович – друзья, которые устроят договорняк. Миф разрушен: они тренировались вместе несколько лет, провели десятки спаррингов, но друзьями себя не считают. А чем ближе бой, тем ярче отличия.

На стердауне Волков высказал Павловичу, что тот первый принял бой, а Волков последовал за ним. Хотя в интервью Павлович говорил обратное и винил Волкова. Между бывшими спарринг-партнерами натянулся нерв – неслучайно.

Когда Павлович с каменным лицом смотрел шуточные скетчи Волкова, я понял: они не могут быть друзьями. Волков и Павлович – два антипода, две противоположные стихии, два совершенно разных мира.

Волков постит в соцсетях шутки про русов и ящеров, Павлович признается в любви к «Аншлагу». Волков – астматик, который жалуется, что не может накачать грудные мышцы, Павлович – богатырь из русских сказок. Волков – инженер и выпускник Бауманки, Павлович – элита ВДВ.

Когда понимаешь, насколько они разные – как личности, как бойцы, как философии – матчмейкинг не кажется абсурдным. Да, в октагоне подерутся два россиянина, которые вместе тренировались. Но флаг – единственное, что их скрепляет.

Перед нами интересный выбор, в котором мы оставим частичку себя. Ведь выбираем, за кого болеть, не разумом, а сердцем. Такие разные герои привлекают разную аудиторию. Наш опрос на сайте показал раскол – за Павловича и Волкова почти равное количество пользователей. Я тоже определился, хотя испытываю огромную симпатию к обоим.

Я болел за Волкова, потому что не люблю нокаутеров. Они превращают ММА в примитивный боевик

Я всегда недолюбливал тяжеловесов-нокаутеров. Да, это культовые персонажи, но они же и самые ограниченные. Обидно, когда война стилей, за которую мы любим ММА, низводится до обычной драки. Можно сколько угодно восхищаться мясорубкой Фрая и Такаямы, но искусство ММА – не в этом. Хорошие бои похожи на шахматную партию, а бои тяжей-нокаутеров – на голливудский блокбастер с примитивным сюжетом, но классными спецэффектами.

Я болел в UFC за Павловича, как и за любого россиянина, хотя не фанат его стиля. Когда дерется Павлович, в голове басит шаляпинское: «Эх, дубинушка ухнем…» Серьезно: неинтересно. Если в боях и есть лубок, то это Павлович – схожее послевкусие вызывал Поветкин в боксе.

Проблема не в том, что Павлович слишком быстро заканчивает. А в том, что каждый его бой – не многогранная и сложная шахматная партия, а 2D-шная дуэль, где побеждает тот, кто первый попал.

Поэтому я искренне буду болеть за Волкова. Считаю его самым недооцененным российским бойцом в UFC. А еще – ярким персонажем, вероятно, самым креативным среди наших бойцов за рубежом.

Волков почти восемь лет лет дерется в топе UFC, стабильно побеждает, но не получил должного признания. Хотя его фото давно висело в зале Абдулманапа Нурмагомедова рядом с Федором Емельяненко – отец Хабиба считал Волкова большим талантом. После его поражения Льюису Абдулманапу стало плохо – вызвали врачей и поставили капельницу.

Великий тренер был прав: то, как гибко Волков эволюционирует с годами, вдохновляет. Когда-то его обзывали шпалой, но он накачался и теперь разбивает лица джебом. Называли каратистом без партера – стал черным поясом по джиу-джитсу и впервые за семь лет в UFC победил удушающим. У Волкова куча недостатков, которые мешают стать чемпионом. Но наблюдать за его прогрессом интересно.

Прогресс и перебарывание себя – это вообще про Волкова. Когда он занимался каратэ, был щуплым и нескладным подростком, а в какой-то момент – неформалом в гриндерсах. Волков всегда был чужим в ММА: интеллигент, поступивший в Бауманку на управление полетом ракет и космических аппаратов – казалось, в спорте он шел чужим путем. Но сломал все стереотипы, став звездой UFC.

Я в восторге от инстаграма Волкова. И да – у него отличный юмор, который смешит меня намного больше «Аншлага»

Волков открыто говорит, что он интроверт. Когда случился локдаун, он тайно радовался, ведь мог легально сидеть дома, а жена не пилила его за то, что они мало выходят. Стеснительность Волкова умиляет – как-то он случайно взял в Starbucks чужой кофе, но испугался вернуться, чтобы не выглядеть глупо.

Однажды журналист набросился на Волкова – зачем он носит дорогую одежду Stone Island. Волков объяснил: ему трудно подобрать вещи по размеру, а качественная одежда дольше служит. А в конце признался : «Я не так много вижу семью, мало где бываю. Хотя бы качественную одежду я могу себе купить?»

Я слежу за соцсетями бойцов, но лишь в случае Волкова заметил, что часто он носит одни и те же вещи. «Вареная» футболка, в которой Волков давал интервью и подписывал плакаты перед турниром UFC, мелькала до этого. Волков не стиляга и не охотится за брендами – в молодости он все время носил спортивные костюмы, чем смущал будущую жену.

Да, я не большой фанат Волкова-бойца, хотя он создал весьма интересный и самобытный стиль, адаптировав навыки из карате под ММА. Если говорить про бойцов, в тяжелом весе мой выбор – Том Аспиналл. Но я большой фанат Волкова-человека – скромного интеллигента, который стал бойцом в чужом для себя мире.

Волков с детства смотрел КВН, но стеснялся, что его шутки называли глупыми. Мама сглаживала углы, когда Волков шутил на застольях: «Я что-нибудь пошучу, когда гости пришли, а они все молчат, смотрят. И мама говорит: «Это его тупые шутки!» Она их понимает, про себя смеется, привыкла. Но другим говорит, что это такой юмор».

Зайдите в соцсети Волкова и посмотрите свежие ролики. Несмешно? У Волкова есть ответ: вы просто не понимаете его юмор. 35-летний Волков признается, что молодится, хотя уже близок к скуфу. Несмотря на это, открыт миру – пару лет назад залетел в «Плюшки» и другие шоу на ютубе, где влюбил в себя тех, кто никогда не видел ММА.

Я помню, как молодой Волков стеснялся перед камерами и робел на интервью. Теперь это мускулистый добряк, который снимает юмористические скетчи в инстаграме и походит на голливудскую звезду. Я заметил, что почти на каждом интервью или скетче Волкова улыбаюсь, не замечая этого.

Много ли вы знаете бойцов UFC, которые регулярно общаются с фанатами в комментариях? Волков отвечает почти под каждым постом, при этом делает это креативно. Настолько, что его ответы с помощью нейросети превратили в песню .

Это бодрит: в угрюмом мире ММА, где столько невежества и хамства (тогда я как раз посмотрел видео , как Минеев угрожает журналисту Шнякину), мы не замечаем бойца, который дарит позитив. А в комментариях гасим креатив нравоучениями: «Лучше бы тренировался, чем видосы снимал!»

Искренность, юмор, самоирония и воспитанность – лишь некоторые черты, которыми хочется описать Волкова. Поэтому я искренне за него болел. Хотя не расстроился бы, если бы Павлович победил.

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC; instagram.com/volkov_alex ; East News /Harry How, Sarah Stier