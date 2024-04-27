В Ростове самбист избивал прохожих на улице – пострадали 50 человек. Ему грозит семь лет тюрьмы

Извинился со словами: «Слава России».

В соцсетях завирусились видео, на которых 17-летний мужчина крепкого телосложения в Ростовской области, трехкратный чемпион России по самбо (по его словам) и победитель Кубка ЦСКА по дзюдо, на улице нападал на прохожих и избивал их без каких-либо поводов. Нарушителя задержали в Таганроге – против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Что происходит?

Задержанный побеждал на Кубке ЦСКА по дзюдо и выкладывал фото со вскинутой рукой на Красной площади

В августе Богдану Шеховцову исполнится 18 лет. Он уроженец Украины, откуда переехал в 2014 году, о чем рассказал во время задержания. Сам Шеховцов в соцсетях отмечал, что трижды становился чемпионом России по самбо. Как минимум в апреле-2023 он участвовал в Кубке ЦСКА по дзюдо, посвященного 100-летию ЦСКА. Там он представлял ростовский филиал ЦСКА и стал чемпионом.

Судя по открытым данным с турниров, в которых участвовал Шеховцов, он перворазрядник – это хороший уровень подготовки.

Вот его результаты на Кубке губернатора Ростовской области по самбо в 2022 году:

А это выступление на первенстве Ростовской области в селе Чалтырь:

Тренер Юрий Сухань, который работал с Шеховцовым, сказал , что исключил его из секции. «Он с прошлого года не тренируется. Я не мог найти его: то трубку не берет, то номер телефона меняет… Я его исключил. Поведение у него нормальное такое, но ненадежный человек был: то опоздает на соревнования, то что-то с работой у него… Взрослый парень, бегать за ним не было никаких причин».

Как отмечает телеграм-канал SHOT, Шеховцов закрыл свой телеграм-канал, куда выкладывал видео с избиениями прохожих. Там он писал, что покупает базы должников и продает удостоверения, публиковал кадры с пьяными прогулками и наркотиками. В одном из постов Шеховцов сфотографировался со вскинутой рукой на фоне Кремля: «Кому еще не слабо зигануть на Красной площади?»

Шеховцов избивал прохожих и обливал зеленкой – пострадали как минимум 50 человек. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы

Как указывает SHOT, Шеховцов несколько месяцев нападал на жителей Ростова-на-Дону, которых бросал на асфальт, ломал пальцы, отключал одним ударом в голову и обливал зеленкой. Сначала местные медиа установили личность и возраст нападавшего. Он действовал не один и под ником RACKOL выкладывал избиения в соцсетях.

26 апреля следователи возбудили против Шеховцова уголовное дело. По информации Mash, он планировал покинуть Россию, но уже на следующий день его задержали в Таганроге.

Как отмечает SHOT, от Шеховцова пострадали как минимум 50 человек. Кроме хулиганства, его могут привлечь к уголовной ответственности по статье 228: подозревается в связях с наркошопами, для которых он выбивал деньги из должников.

Сейчас Шеховцов заключен под стражу и может получить семь лет тюрьмы. Во время задержания он в футболке с надписью «Время быть сильным» извинился на камеру и закончил речь словами «Слава России»:

«Извините за такие деяния, как пропаганда нацизма, зигования, нападения на людей, разбои, беспредел и мошенничество. Я избивал людей, которые кидали закладки, но сам употреблял наркотики. Приношу извинения, что так вел себя в России [перед этим он запнулся и хотел сказать «в вашей стране»]. Очень люблю эту страну и горжусь ей».

«Говорил, что все мы свиньи». Водитель наехал на девушку-бойца UFC – из-за коротких шорт