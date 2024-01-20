Первый титульник UFC в 2024-м – разборка двух андердогов, в которых никто не верил

Всем привет! В ночь на 21 января в Канаде пройдет первый номерной турнир UFC в 2024 году. Главное событие UFC 297 – титульный поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

Шон Стрикленд выступает в UFC с 2014-го, а в сентябре-2023 победил Исраэля Адесанью и забрал пояс, совершив один из главных апсетов года. Теперь проведет первую защиту пояса против Дрикуса дю Плесси, который ни разу не проигрывал в лиге – шесть побед в шести боях.

Основной кард откроет бой в полулегком весе между Арнольдом Алленом и Мовсаром Евлоевым. Евлоев ни разу не проигрывал в UFC (семь побед в семи поединках), а Аллен шел на серии из 10 побед, но в апреле-2023 впервые проиграл – единогласным решением судей Максу Холлоуэю.

Бои основного карда:

• 🏆 Шон Стрикленд – Дрикус дю Плесси

• Ракель Пеннингтон – Майра Буэно Сильва

• Нил Мэгни – Майк Мэлотт

• Крис Кертис – Марк-Андре Барио

• Арнольд Аллен – Мовсар Евлоев

Начало боев основного карда – 06:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!