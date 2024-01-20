Первый титульник UFC в 2024-м – разборка двух андердогов, в которых никто не верил
⏳📺
• Начало турнира – 02:30 по мск
• Основной кард – 06:00
• Бой Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси – не раньше 07:30
Основной кард в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Весь турнир можно посмотреть по подписке UFC Fight Pass
🦁 Финальный стердаун
Фото: ютуб-канал UFC
⚖️ Церемония взвешивания
• Шон Стрикленд (83,8 кг) > Дрикус дю Плесси (83,5 кг);
• Ракель Пеннингтон (61,1 кг) < Майра Буэно Сильва (61,2 кг);
• Нил Мэгни (77,5 кг) > Майк Мэлотт (77,3 кг);
• Крис Кертис (84 кг) > Марк-Андре Барио (83,7 кг);
• Мовсар Евлоев (66,1 кг) > Арнольд Аллен (66 кг).
Фото: ютуб-канал UFC
Что важно знать о UFC 297 до боев?
Всем привет! В ночь на 21 января в Канаде пройдет первый номерной турнир UFC в 2024 году. Главное событие UFC 297 – титульный поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.
Шон Стрикленд выступает в UFC с 2014-го, а в сентябре-2023 победил Исраэля Адесанью и забрал пояс, совершив один из главных апсетов года. Теперь проведет первую защиту пояса против Дрикуса дю Плесси, который ни разу не проигрывал в лиге – шесть побед в шести боях.
Основной кард откроет бой в полулегком весе между Арнольдом Алленом и Мовсаром Евлоевым. Евлоев ни разу не проигрывал в UFC (семь побед в семи поединках), а Аллен шел на серии из 10 побед, но в апреле-2023 впервые проиграл – единогласным решением судей Максу Холлоуэю.
Бои основного карда:
• 🏆 Шон Стрикленд – Дрикус дю Плесси
• Ракель Пеннингтон – Майра Буэно Сильва
• Нил Мэгни – Майк Мэлотт
• Крис Кертис – Марк-Андре Барио
• Арнольд Аллен – Мовсар Евлоев
Начало боев основного карда – 06:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!