Непобежденный Евлоев терзает соперников в UFC и идет за поясом Волкановски

Следующий бой – против мощного ударника из Англии.

В ближайшие выходные Мовсар Евлоев встретится с английским бойцом Арнольдом Алленом на UFC 297 . Аллен – четвертый номер в списке лучших полулегковесов UFC, победа над ним откроет дорогу к претендентскому или даже титульному бою.

Что покажет Евлоев и есть ли у него шансы против действующего короля дивизиона – Алекса Волкановски?

Для базового борца у Евлоева очень хорошая техника в стойке. А постоянная активность и темп выматывают соперников

Как и абсолютное большинство бойцов с Кавказа, Евлоев начинал с борьбы, стал КМС по греко-римскому стилю, после чего перешел в ММА. В начале карьеры Евлоев тяжело работал в стойке против спарринг-партнеров и соперников, но сейчас кажется, что он перегнал многих базовых ударников.

Евлоев действительно очень технично работает в стойке. Он не вкладывается в удары, но постоянно находится перед лицом соперника, кидает лоу-кики и удары руками. Очень зрелищной ударку Евлоева назвать сложно, но иногда он добавляет различные эффектные элементы, чтобы устроить шоу.

Главное качество, которое позволяет Евлоеву успешно драться в стойке – способность постоянно поддерживать темп боя. У него определенный ритм, который иногда приходится ловить в течение боя, но как только он чувствует его, то уже не отпускает.

Важная особенность, которая позволяет Евлоеву управлять течением боя – умение вовремя выйти из размена. Он не из тех бойцов, которые встречают соперников на сближении. Для Евлоева гораздо комфортнее инициировать работу на ближней дистанции самостоятельно, а еще лучше – нанести несколько ударов и быстро выйти на дальнюю дистанцию.

Основное оружие Евлоева на дистанции – надоедающий джеб. Большого урона не наносит, но постоянно появляется перед лицом соперника и легко может превратиться в двойку или в другую комбинацию. Таких комбинаций у Евлоева хватает: он достаточно техничен, чтобы проводить длинные серии на руках, делать между ними уклоны и удивлять соперников нестандартным таймингом.

При этом ему сильно не хватает ударной мощи. У Евлоева достаточно неплохой правый прямой и правый оверхенд, но за карьеру в UFC нет ни одного нокаута и даже нокдауна. Возможно, это следствие того, что он старается не встречать соперника. Но менять что-то не стоит – с выбранной стратегией он провел 18 поединков без поражений, что говорит о правильном управлении рисками в октагоне.

Еще одна причина полного отсутствия поражений в рекорде – неплохая защита в стойке. Евлоев в топ-10 полулегкого веса по проценту защиты от ударов соперников и количеству пропущенных ударов в среднем за бой. В целом его оборона неплоха, но особенно выделяется сочетание работы корпусом и ногами:

Евлоев пробил джеб, Хаким Давуду оттянулся и сконтрил правым прямым. Евлоев сделал уклон-нырок влево

А затем за счет ног ушел от попытки бокового в печень

Пропущенные удары обычно случаются, когда Евлоев неаккуратно идет вперед. Обычно он заходит на ближнюю дистанцию через серию финтов, джеб или показ на проход в ноги, но под конец поединка иногда забывает об аккуратности ради зрелищности. Случаются моменты, когда он заваливается или забывает вернуть руку к подбородку, но это редкость.

Что касается ударов ногами, то в основном это либо лоу-кики, либо колени из клинча. Иногда Евлоев даже кидает удары с разворота (чаще всего неудачные), а в поединке против Дэна Иге исполнил вот такое летящее колено:

Иге собирается пробить прямой на подшаге

Евлоев контрит летящим коленом

Борьба Евлоева – очень зрелищная. Все благодаря эффектным спасениям после собственных ошибок

Мовсар Евлоев – один из самых зрелищных и техничных борцов в полулегком весе, а, возможно, и во всем UFC. Эффектные моменты возникают из частых попаданий в сабмишены и следующих за ними красивых спасений.

«Он примерно на уровне синего пояса, при этом его практически невозможно засабмитить, потому что у него сильная защита и способность спасаться. По ней он точно на первом месте среди всех, кого я видел в нашем зале», – рассказывал про Евлоева тренер American Top Team по БЖЖ Маркос да Матта.

Против Майка Гранди и Ника Лентца он попадался на удушающие, но уверенно выходил из них. Казалось, что он специально отдает шею, чтобы улучшить позицию в партере. Но в поединке против Диего Лопеса за Евлоева было по-настоящему тревожно: он попадал в рычаг локтя и колена и, как казалось, был близок к поражению, но и тут вытерпел и выбрался.

Сам Евлоев атакует приемами достаточно редко. В основном он угрожает соперникам простыми удушающими и болевыми: кимура, болевой на челюсть или удушающий сзади. При этом переходы из позиции в позицию, как и контроль сверху, у Евлоева на высоком уровне. Благодаря хорошему контролю и бесконечному кардио он очень эффективен в граунд-энд-паунде.

Если посмотреть на статистику, то у Евлоева достаточно низкий показатель защиты от тейкдаунов. Но большинство тейкдаунов он пропустил против Майка Гранди, который получил лишь 2,5 минуты контроля после шести выполненных проходов. Причина – Евлоев очень быстро и технично встает после пропущенных проходов:

Гранди делает проход в ноги

Евлоев откидывает ноги в сторону и скручивается, не давая опрокинуть себя на спину

Это помогло ему быстро вернуться в стойку

Статистика собственных тейкдаунов у Евлоева впечатляет намного больше: 50% – точность, 4,71 тейкдауна в среднем за 15 минут. Он достигает такой активности благодаря умным и точным переходам из ударки в борьбу, постоянному прессингу и просто невероятному кардио, которое позволяет не выдыхаться после целых раундов в борьбе.

Прекрасный чейн-рестлинг – еще один важный скилл, дающий Евлоеву возможность не останавливаться после неудачной попытки тейкдауна и перестроиться для еще одной:

Евлоев попытался сделать подсечку, Иге отзащищался

После этого Евлоев перестроился и стянул соперника в партер

Соперник Евлоева – ударник-левша с точным прямым и козырем против борцов. Проверка перед поединком против Волкановски?

Соперник Мовсара Евлоева – Арнольд Аллен, физически очень мощный ударник с неплохой защитой от борьбы и сабмишенами. В прошлом поединке он дрался с Максом Холлоуэем и проиграл впервые за 12 боев. Холлоуэй победил за счет лучшей точности и большего объема ударов. Аллен никак не мог поймать соперника по-настоящему сильными ударами и нанес существенный урон лишь в последнем раунде.

В ударке Аллен опирается на самые простые боксерские элементы: различные вариации двоек, а иногда обходится и одним ударом за атаку. Чаще всего ему хватает и этого благодаря высокой скорости ударов и снайперской точности. Из ударов ногами стоит выделить интересную технику исполнения калф-кика: перед ударом он делает подшаг, а затем бьет по траектории снизу-вверх. Это спасает от подставок под калф-кик.

У Аллена хороший футворк, который позволяет ему уходить от сближающихся соперников и работать на комфортной дистанции. С нее он пробивает мощные прямые, джебы и апперкоты. Интересная особенность ударки Аллена – стойка. Он наклоняется вперед, приглашая соперников попытаться попасть по его вытянутой голове, одновременно с этим подготавливая левый прямой.

Самое опасное для Евлоева – умение Аллена контрить проходы в ноги ниндзя-чоуком – гибридом гильотины и удушающего сзади. Учитывая эффективность такого приема против проходов и то, как Евлоев любит попадать в удушающие при попытках тейкдауна, это может стать реальной угрозой.

Еще одна интрига – сможет ли Евлоев стабильно ловить быстрого Аллена у сетки. Это важно для оценки шансов против Алекса Волкановски, один из главных навыков которого активная и быстрая работа ног. Если у Евлоева получится поймать Аллена так же, как и всех прошлых соперников, то, возможно, получится и с Волкановски.

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari; Instagram/movsar_evloev_94