«Что за мудак усадил их рядом?» Бойцы UFC подрались прямо на трибуне – получилось мощнее, чем главный бой в Лас-Вегасе

А в январе проведут титульник.

В Лас-Вегасе завершился UFC 296 – последний турнир промоушена в 2023 году. Леон Эдвардс защитил титул в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов снова победил, а Тони Фергюсон поставил антирекорд по поражениям подряд (уже семь!). Главные события – здесь.

Чемпион в среднем весе Шон Стрикленд и претендент на пояс Дрикус дю Плесси тоже подрались, но не в октагоне, а на трибунах, где следили за ивентом. Это случилось после боя Тони Фергюсона и Пэдди Пимблетта. Уже в январе-2024 Стрикленд и дю Плесси проведут титульный бой, а пока прогрели его разборкой за клеткой.

Что стало причиной драки – до конца не понятно. Но перед инцидентом они что-то говорили друг другу, а дю Плесси со спины показывал пальцы вниз, когда в трансляции представляли Стрикленда. Тот ответил воображаемым пистолетом.

После этого Стрикленд попросил сидящих рядом зрителей (там находилась семья Гилберта Бернса) подвинуться, а потом со стула напрыгнул на дю Плесси и нанес ему серию ударов.

Бойцов быстро разняли, хотя после этого они продолжили кричать в адрес друг друга. MMA Fighting написали, что охрана вывела Стрикленда со стадиона.

За происходящим с разных мест наблюдали другие бойцы UFC. Например, Ислам Махачев и Алекс Волкановски пытались получить лучший обзор, а Марлон Вера даже порадовался – кричал и вскинул руки (видимо, болел за Стрикленда).

«Это было круче, чем главный бой!» – отреагировал в соцсетях Генри Сехудо. А президент UFC Дана Уайт раскритиковал рассадку: «Что за мудак усадил Стрикленда рядом с дю Плесси? Какая же это глупость!»

После инцидента дю Плесси написал в соцсетях: «Теперь я понимаю, почему у тебя 33% финишей. Ты бьешь как девчонка, а 20 января охрана не спасет твою жизнь, когда я буду на вершине».

Стрикленд ответил: «Я жестко наезжаю на всех. На Иззи за то, что он изо рта кормит собаку. Дрикус целует тренера и хватается за ракушку. О’Мэлли на подкасте рассказывал, что делит с кем-то жену. Ты мужик и так себя ведешь публично. А что ты выбрал? «Над тобой в детстве издевались, ха-ха».

Фото: твиттер UFC