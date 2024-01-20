Претендент на пояс UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?

Изучаем южноафриканский этнос.

На UFC 297 за титул чемпиона в среднем весе подерется Дрикус дю Плесси – боец, представляющий ЮАР и относящийся к африканерам – части белого населения Южной Африки.

Дю Плесси считает себя настоящим африканцем в противовес другим топам промоушена, уехавшим из Африки – Исраэлю Адесанье и Камару Усману.

«Я привезу пояс чемпиона в Африку. Я единственный африканец в UFC. Дышу африканским воздухом, встречаю африканский рассвет. Я родился в Африке, вырос в Африке, тренируюсь и живу тоже в Африке», – говорил дю Плесси.

Спор о происхождении перерос в конфликт . «Я не из тех, кто готов наброситься на человека за его слова. Мне совсем не близка культура отмены. Я понимаю, что он [Адесанья] пытается сказать, но сильно заблуждается. Например, если бы я родился в Китае, куда переехали мои родители, то точно бы не имел права ставить себя на одну ступень с настоящими китайцами. То, что ты вырос в ЮАР, не делает тебя настоящим африканцем», – заявил Усман

Так все-таки африканеры настоящие африканцы? И как они вообще появились на континенте?

Появление голландцев на юге Африки, создание Капской колонии, англо-бурские войны

Впервые европейцы оказались на юге Африки в 1652 году – тогда возглавляемая Яном ван Рибеком экспедиция Голландской Ост-индской компании основала торговый пост и военно-морскую базу на мысе Штормов (сейчас – мыс Доброй Надежды, Кейптаун). Там корабли, шедшие в Голландскую Ост-Индию, останавливались для отдыха, ремонта и пополнения припасов.

Позднее поселение превратилось в дом для бывших работников компании, оставшихся в колониях после истечения срока рабочих контрактов. К ним со временем присоединились немцы, французы и другие европейцы. Причины разные: религиозные гонения, работа в тех же компаниях (ранние торговые компании состояли из рабочих разных национальностей) и выгодные условия получения собственной территории – граждане освобождались от налогов и получали инструменты для возделывания земли взамен на обязательство обработать данную им землю.

В дальнейшем некоторые поселенцы двигались за пределы границ поселения на мысе Доброй Надежды вдоль страны. Их назвали «бурами» (от нидерландского boere – «фермеры» или «крестьяне»). Для работ на их землях свозились рабы из Мадагаскара и Индонезии.

В 1795 году Франция захватила Нидерланды и могла получить контроль над их колониями. Великобритания сыграла на опережение и отправила на территорию Капской колонии (так назывались поселения африканеров тогда) армию под командованием генерала Джеймса Крэйга, которая захватила колонию. По условиям Амьенского мира Нидерланды вернули себе территорию, но уже через три года британцы снова захватили форт Капстада.

Не согласные с новой властью буры (их, в частности, не устраивала отмена рабства) ушли на территории к востоку и северо-востоку от мыса Доброй Надежды. Переселенцев называли трекбурами. Трекбуры основали Оранжевую республику и Трансвааль, отвоевали у местных аборигенов территории и занимались привычным фермерством, пока на их территориях не открыли месторождения алмазов.

Британцы попытались аннексировать территории, на которых добывались алмазы, но буры оказали сопротивление и отбились от немногочисленной британской армии. Поселенцам не повезло: в конце XIX века на их территориях обнаружили золото.

Британская армия предприняла вторую попытку захвата территорий. В этот раз они подготовились гораздо лучше: обеспечили превосходство в живой силе и одолели войска буров. В 1910 году все колонии объединились в Южно-Африканский Союз, ставший доминионом Британской империи.

XX век: мировые войны, апартеид, Мандела

Южно-Африканский Союз провел обе мировые войны на стороне Великобритании. Но африканеры не соглашались с решением правительства. В первом случае они симпатизировали Германии из-за поддержки во время англо-бурского конфликта, а во втором – из-за схожих взглядов представляющей их интересы Национальной партии и нацистской Германии.

После прихода к власти в 1948 году Национальная партия установила режим расовой сегрегации – апартеид. Темнокожее население ограничили в перемещении и правах: люди проживали в резервациях, в «белые» районы доступ получали только по специальным пропускам, не имели права обучаться в «белых» учебных заведениях и лечиться в «белых» больницах.

Правящий класс опирался на африканеров, благодаря чему те получали различные бонусы от правительства. Бурам выделялись субсидии на развитие фермерского хозяйства, правительство спонсировало распространение их родного языка – африкаанс, а уровень жизни белого населения соответствовал европейскому.

При этом далеко не все африканеры поддержали введение политики апартеида. Против выступали сотрудники университетов, в которых учились студенты разных рас, коммунисты и ветераны Второй мировой войны, не забывшие, что правящая Национальная партия симпатизировала взглядам нацистов.

Из-за резкой перемены в политике поддерживающих правящую элиту ЮАР Великобритании и США в 80-х и начале 90-х правительство сменило курс. Новым президентом избрали Фредерика де Клерка, который в 1990 году объявил об отмене запрета на деятельность поддерживающих черное население организаций и об освобождении Нельсона Манделы.

Несмотря на то что революции и насилия в больших масштабах не случилось, начало 90-х годов для буров – очень трудное. Каждый день росло количество убийств, черные радикалы заявляли о терроре против белого населения. В это время африканеры вооружились и объявили о создании Африканерского народного блока, который боролся за достижение самоопределения.

Напряженность разрядили только объявленные де Клерком демократические выборы. На них победил Африканский национальный конгресс, набравший 63% голосов. После выборов Национальная ассамблея избрала президентом Нельсона Манделу, что означало конец апартеида.

В каком положении африканеры находятся сейчас?

После отклонения в сторону черного населения на протяжении 46 лет маятник дискриминации качнулся против белых. В ЮАР появились квоты для темнокожего населения на предприятиях и в вузах, прекратилось субсидирование буров, а количество случаев убийств белых фермеров хоть и упало по сравнению с началом 90-х, но все еще остается значительной проблемой. По разным данным, за период с 1996 по 2010 год были убиты от полутора до трех тысяч белых фермеров.

Остро стоит вопрос о передаче земли темнокожему населению: в 2017 году правительство ЮАР начало работу над поправками в закон о частной собственности. Белые боятся экспроприации земли, подразумевающей изъятие территории без выплаты компенсации.

Эти проблемы привели к росту белого национализма. В 2010 году доктор Дан Роодт, один из лидеров группы действий в поддержку африканеров, описывал ситуацию так: «Сегодня наш народ вместе с остальным белым населением ЮАР стал жертвой физического и культурного геноцида». В стране проходили акции протестов против убийств белых фермеров, на которых митингующие распевали гимн ЮАР времен апартеида.

Количество африканеров в ЮАР сейчас падает. Виновата низкая рождаемость и миграция из-за ситуации в стране. Изначально англо-африканцы, но позже миграция затронула и африканеров. Основные пункты назначения для мигрирующих: Новая Зеландия, Австралия или Великобритания. В российских СМИ в последние годы часто говорили, что на фоне улучшения отношений между ЮАР и Россией в нашу страну может переехать часть африканеров, принявших православие, но пока что их переселение не стало системным.

Африканеры – африканцы? А дю Плесси?

Короткий ответ: африканеры, конечно, африканцы. Это следует из определения слова «африканец» – житель или уроженец Африки. При этом понятно, что имеют в виду Усман и Адесанья, когда говорят, что не считают дю Плесси настоящим африканцем. Они противопоставляют его коренному населению центральной Африки, которое в абсолютном большинстве темнокожее.

Но тут есть два контраргумента. Первый – генеалогический. Согласно исследованию группы из шведских и южноафриканских ученых, опубликованному в 2020 году, практически все африканеры имеют в генах примесь крови африканских, азиатских и индейских племен.

Из 77 исследованных африканеров около шести процентов имели больше 10% неевропейских генов. В среднем у исследуемых 4,8% неевропейских генов. В исследовании 1971 года называлось еще большее число – 7,2%. Если вам кажется, что это небольшой процент, то вот исследование 2014 года: 98,6% европейских генов, 0,19% африканских и 0,18% генов коренных американцев. В африканерах значительно больше неевропейского, чем в американцах.

Второй аргумент – логическо-этимологический. «Африканец» – житель или уроженец Африки. Слово «Африка», согласно одной из версий, пошло от берберского ifri – «пещера», отсылая к жителям пещер. Берберы – народ на севере Африки, основная часть которых проживает в Алжире и Марокко. Один из самых известных спортсменов с берберскими корнями – футболист Зинедин Зидан.

По цвету кожи Зидан все-таки ближе к Дрикусу дю Плесси, чем к Исраэлю Адесанье или Камару Усману. Поэтому далеко не вся Африка – темнокожая, а оценивать «африканство» по внешним признакам – неправильно.

А что по поводу самого дю Плесси? Его родители родились в ЮАР и познакомились в Теуниссене, где вместе ходили в школу. По неподтвержденным данным, предки дю Плесси – эмигрировавшие в конце XVII века французы-гугеноты, спасавшиеся от религиозного преследования. Но, похоже, это предположение построено лишь на французском происхождении его фамилии.

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Фото: Gettyimages.ru /Van Hoepen, Carmen Mandato, Hulton Archive, Clive Limpkin, Lukas Schulze, Jeff J Mitchell