Бетербиев идет за 20-м нокаутом подряд. Легкий бой против Смита?

В ночь на 14 января в Квебеке пройдет бой в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом за пояс WBC, которым владеет Бетербиев.

Изначально их бой планировался на лето-2023, но сдвинулся на полгода из-за проблем со здоровьем у действующего чемпиона. Бетербиев перенес операцию на зубах, на которой настояли врачи.

Артур Бетербиев по-прежнему не проигрывает на профессиональном уровне. Бой со Смитом станет для него 20-м в карьере. Все 19 прошлых поединков он выиграл нокаутом, а последним соперником стал Энтони Ярд в январе-2023.

Для Смита это третий бой в полутяжелом весе. До этого он выступал во втором среднем весе, а единственное поражение отхватил против Сауля Альвареса в 2020 году (его рекорд – 29-1). Летом-2022 Смит победил Матье Бадерлика и стал официальным претендентом на пояс Бетербиева.

Через неделю после боя Бетербиеву исполнится 39 лет. И главная интрига в его карьере – состоится ли поединок против Дмитрия Бивола. Менеджеры с обеих сторон говорят, что все пройдет в 2024 году. Но точно ли?

Другие бои основного карда:

• Джейсон Молони – Сауль Санчес;

• Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;

• Имам Хатаев – Родольфо Гомес-младший.

Турнир начнется в 04:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!