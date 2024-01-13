У соперника Бетербиева на шортах надпись «аутизм» – все ради сестры с диагнозом

С братьями помогают школам для аутистичных детей.

В ночь на 14 января в Квебеке пройдет бой в полутяжелом весе между чемпионом по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым и претендентом Каллумом Смитом . Смит становился чемпионом WBA во втором среднем весе, а в полутяжелом пока что побеждал только нокаутами.

Вдохновение Смита – его семья: у него три брата-боксера и сестра, у которой в детстве диагностировали аутизм.

Все четверо братьев Смит – боксеры, а Каллум стал самым успешным из них

Каллум Смит родился в Ливерпуле в многодетной семье. Он младший, но самый большой из четверых братьев. Все четверо – боксеры и становились британскими чемпионами, а двое – Каллум и Лиам Смит – мировыми.

Старшие братья Пол и Стивен уже завершили карьеру, а Каллума можно назвать самым успешным из четверки – в 2018-м он выигрывал «Всемирную боксерскую суперсерию» во втором среднем весе. В финале поймал Джорджа Гроувза фирменным левым хуком, отомстил за поражение брата Пола и завоевал титул WBA.

«Каллум был очень большим для этого веса. Хороший боксер, серьезный панчер, а сейчас он достиг больших высот на ринге, – говорил в 2023-м Гроувз. – Они [братья Смит], безусловно, на пользу британскому боксу, очень талантливая семья».

Отец братьев поддерживает их с трибун, а вот мать Маргарет – не поклонник бокса. Во время боев она выключает телефон и уходит играть в бинго. «Когда ей звонят после боя, она просто спрашивает – как он, как его лицо? Когда все мы закончим с боксом – это будет счастливейший день в ее жизни», – рассказывал Каллум.

Сейчас Смит идет на рекорде 29-1 – последний бой во втором среднем весе он без шансов проиграл Саулю Альваресу (ранее Альваресу нокаутом проигрывал другой брат – Лиам). Уже тогда обсуждалось, что 191-сантиметровый Смит перерос категорию 76 кг, а его блеклое выступление это подтвердило.

Он поднялся в полутяжелый вес, где чувствует себя куда лучше – оба раза побеждал нокаутом в пределах четырех раундов. А теперь встретится с Бетербиевым: «Я думаю об этом бое уже почти два года… Много следил за Бетербиевым и чувствую, что мой стиль принесет мне победу».

У братьев Смит на шортах надпись «аутизм» – в поддержку младшей сестры

На шортах Каллума можно увидеть загадочное слово «Мундо» – это его детское прозвище. «В детстве меня так называл отец, я был одержим черепашками-ниндзя. Там были Леонардо, Донателло, Микеланджело, Рафаэль, а отец называл меня Каллемундо – пятая черепашка».

Но важнее другая надпись. Каллум и Лиам (а до этого и остальные братья) носят на ринге шорты с надписью «аутизм» – таким образом они привлекают внимание к этому расстройству. Им страдает одна из сестер Смитов – Холли. Ей поставили диагноз в двухлетнем возрасте.

«Это было как будто вчера – мама усадила нас перед собой и сказала, что у Холли аутизм, – вспоминал Лиам Смит. – Если она не заговорит к 10 годам, то не сделает это уже никогда. А мы тогда понятия не имели, что такое аутизм. Поэтому многие годы стараемся просвещать людей в этом вопросе».

Братья Смит не только распространяют информацию о расстройстве, но и занимаются благотворительностью, помогают школам для аутистичных детей. В 2017 году они открыли новое отделение в местной больнице – специально для детей с аутизмом. И создали организацию, которая помогает молодым людям с отклонениями получать образование.

По словам Каллума, братья часто ищут поддержки друг в друге, но больше всего их вдохновляет именно сестра: «Нам достается много похвал, как четырем братьям-бойцам, но главный боец из нас всех – Холли… Смотреть, как она с боем пробивается через жизнь, а потом видеть ее счастливой – это вдохновляет. Люди частенько жалуются на жизнь, а ты понимаешь – могло быть и хуже».

Бетербиев – самый противоречивый чемпион. Шесть доказательств

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey; instagram.com/callumsmith23