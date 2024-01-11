Бетербиев – самый противоречивый чемпион. Шесть доказательств

Как у него это получается?

В ночь на 14 января Артур Бетербиев проведет очередную защиту чемпионских поясов. Против него выйдет британец Каллум Смит. В случае победы следующим соперником Бетербиева должен стать чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол.

Прошлогодний поединок с Энтони Ярдом показал уязвимость и первые следы спада Бетербиева, хотя он сохранял очень высокую планку до 37 лет. Его карьера в профессионалах – смесь восторга и курьезов.

Бетербиеву скоро исполнится 39 лет, но у него меньше 20 боев в профи

21 января Бетербиеву исполнится 39 лет, хотя он ничего не говорил про завершение карьеры. Бетербиев дебютировал в профи в 2013 году, но за 10 лет провел всего 19 боев. Это очень мало, но достаточно, чтобы стать чемпионом мира по трем версиям.

Когда Бетербиев зашел в профи, в полутяжелом весе доминировали Сергей Ковалев, Адонис Стивенсон и Бернард Хопкинс. Хопкинс и Стивенсон закончили с боксом, а Ковалев пытается реанимировать карьеру в первом тяжелом весе.

Постепенно их сменили Александр Гвоздик и Дмитрий Бивол. Первый проиграл Бетербиеву техническим нокаутом, ушел из бокса и недавно вернулся, а Бивол сейчас в прайме и один из лучших боксеров P4P. Сам Бетербиев за последние годы довел наследие до трех поясов. Поэтому остается в топе, хотя ему больше 35.

В последние годы Бетербиев чаще травмируется, что не мешает досрочно побеждать

Бетербиев – травматичный чемпион. Он вышел на объединительный бой с Джо Смитом-младшим с повреждением, а после этого лег на операцию, которая отложила поединок с Энтони Ярдом на несколько месяцев. До этого Бетербиев травмировал плечо, из-за чего перенесся домашний бой против Адама Дайнеса.

Удивительно, как Бетербиев брутально разбирается с соперниками даже после травм, словно они никак не влияют на его кондиции. Никто из оппозиции не выдержал его ударной мощи.

Бой с Каллумом Смитом тоже переносился – из-за остеомиелита у Бетербиева. Это костная инфекция челюсти, для лечения которой потребовалась операция. Если Бетербиев пройдет Смита и получит бой с Биволом, надеемся, что здоровье его не подведет.

У Бетербиева три чемпионских пояса и 100% побед нокаутом, но его нет в рейтинге Р4Р

Самый главный парадокс, связанный с Бетербиевым – расхождение его достижений в профессионалах с рейтингом лучших бойцов P4P. Просто вдумайтесь: у Бетербиева все победы досрочные, ни одного поражения, три престижных пояса WBC, WBO и IBF, семь чемпионских защит, два успешных объединительных боя. Но его нет в рейтинге P4P от журнала The Ring.

За шесть лет чемпионства Бетербиев провел в этом рейтинге семь недель (четыре недели в 2019 году, три – в 2022-м). А наивысшая позиция за все время – девятая. То есть даже после выноса Джо Смита-младшего в 2022-м он был ниже Канело Альвареса.

Летом-2022 журналист Роб Теббатт намекнул, почему Канело не боксировал с Бетербиевым: «Каким бы хорошим ни был Дмитрий Бивол, есть причина, по которой Канело выбрал его и Сергея Ковалева, когда искал партнера по танцам в полутяжелом весе. Бетербиев – монстр нового уровня».

Кроме топа от The Ring, есть рейтинг TBRB (Transnational Boxing Rankings Board), в котором состоят десятки независимых журналистов и боксерских обозревателей. Там Бивол расположился выше Канело на четвертом месте, а Бетербиев – седьмой.

Бетербиев стал чемпионом мира в 32 года, но сохранил нокаутирующую мощь

Бетербиев впервые стал чемпионом мира в 2017-м. Тогда ему было 32 года. На самом деле это поздно. Для сравнения: Александр Усик впервые стал чемпионом в 29 лет, Тайсон Фьюри – в 27, Теренс Кроуфорд – в 26, Наойя Иноуэ – в 20, Джервонта Дэвис – в 22, Дмитрий Бивол – в 26.

Есть обратные примеры: легендарный Серхио Мартинес впервые стал регулярным чемпионом мира в 35 лет, побив Келли Павлика. После победы над Павликом он закрепился в топ-10 рейтинга P4P на четыре года. В 39 лет Мартинес разгромно проиграл Мигелю Котто. Тогда у него накопился бойцовский износ, поэтому на бой с Котто он вышел в коленных ортезах.

Но у позднего чемпионства есть небольшое преимущество. Бетербиев начал профессиональную карьеру в 28 лет, из-за чего первые следы бойцовского износа появились ближе к 40. Но главный козырь в виде ударной мощи сохранился, хотя у Мэнни Пакьяо она ушла в 32. Бой со Смитом покажет готовность Бетербиева к выступлениям на высоком уровне и долгожданному поединку против Бивола.

Один из самых возрастных чемпионов мира. Только один боксер старше Бетербиева

Среди действующих боксеров Бетербиев – один из самых возрастных чемпионов. Только один боец старше Бетербиева – чемпион мира в среднем весе Эрисланди Лара, которому сейчас 40. Причем тот не выступает с мая-2022, когда взял пояс WBA.

Лара – чемпион в кризисном дивизионе, где один из обладателей пояса Джермалл Чарло не защищал титул почти три года. А владеющего поясами WBO и IBF Жанибека Алимханулы все топы избегают.

Бетербиев пропустил только 2020 год из-за травмы плеча и пандемии коронавируса, парализовавшей индустрию развлечений на полгода. В отличие от Лары, он дерется со всеми предлагаемыми претендентами.

Хотя с приближением конца карьеры количество боев в год обычно резко сокращается. Например, праймовый Геннадий Головкин выступал три-четыре раза в год, а с 2020-го, когда ему исполнилось 38, провел три боя.

У Бетербиева таких перекосов нет: в среднем он выступает два раза в год. Исключения – 2013 и 2014 годы, когда Бетербиев начал карьеру. Тогда он провел семь боев за два года.

У Бетербиева феноменальная точность акцентированных ударов, которая не падает с годами

Артур Бетербиев – редкий вид панчера, который не стремится к нокауту. Он всегда скромно признается, что ему везет. Но это не совсем так. В отличие от мексиканцев, он не гоняет соперников непрерывными сериями, а выжидает идеального момента для ударов.

Бетербиев хладнокровно ведет бой, распределяя силы на полную дистанцию, поэтому выглядел свежим после девяти раундов с Гвоздиком, Дайнесом и Келлингом.

У Бетербиева очень недооцененный тайминг: он заносит точно в цель около 30-40% акцентированных ударов, то есть каждый третий силовой удар – точный. Для боксера, чье резюме нокаутера всем известно – очень высокий показатель.

И тут поражает, что этот процент с годами не падает. Так, в прошлом бою с Энтони Ярдом точность акцентированных ударов Бетербиева составил 46%. При этом он проигрывал поединок у двух судей. В бою с Александром Гвоздиком Бетербиев выбил умопомрачительные 40% силовых ударов. Неудивительно, что он закончил все поединки досрочно.

За всю карьеру у Бетербиева мало боев с открытыми зарубами – всего два: против Гвоздика и Ярда. Такой подход сберег здоровье и остроту Бетербиева. Посмотрим, выдержит ли Каллум Смит ударную мощь Бетербиева и сможет ли что-то противопоставить хладнокровному таймингу чемпиона?

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

Фото: Gettyimages.ru /James Chance, Julian Finney, Richard Heathcote, Minas Panagiotakis, Elsa