Перспективы и молодость.

Эра Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и Александра Усика постепенно подходит к концу.

Кто будет следующими мировыми звездами бокса? Мы составили список самых талантливых молодых бойцов.

Шакур Стивенсон

Возраст: 26 лет

Рекорд: 20-0, 10 – KO

Стивенсона сложно назвать восходящей звездой. К 26 годам он побывал чемпионом уже в двух весовых категориях, а до конца этого года должен боксировать за титул WBC в третьем – легком весе.

Пока что Стивенсон уверенно доминировал в каждом из поединков благодаря невероятной реакции, скорости и идеально слаженной работе рук и ног. Ни один из противников не нашел к нему подход и не навязал даже отдаленно близкий бой.

Стивенсона не зря называют наследником Флойда Мейвезера – он мастер защиты и дистанционного бокса. Но у этого сравнения есть отрицательная сторона – стилю Стивенсона не хватает зрелищности, поэтому бои часто заканчиваются решениями.

Джарон Эннис

Возраст: 26 лет

Рекорд: 31-0, 28 – KO

Эннис родился в Филадельфии, откуда вышло множество легендарных имен: Джо Фрейзер, Бернард Хопкинс, Мелдрик Тейлор. Несколько лет его считают скрытой угрозой полусреднего веса и главным претендентом на пояса Теренса Кроуфорда.

Стиль Энниса – смесь скорости и отличного тайминга, высокого боксерского интеллекта и внушительной мощи. Подавляющее большинство его боев не продлились больше шести раундов.

Эннис не только не проигрывал поединки – он отдал всего несколько раундов за карьеру. Чего ему не хватает, так это серьезной конкуренции – самым именитым противником пока что был Сергей Липинец.

Джесси «Бам» Родригес

Возраст: 23 года

Рекорд: 18-0, 11 – KO

Родригес громко заявил о себе в 2022 году, когда всего за пять дней до поединка за пояс WBC подменил одного из бойцов, поднялся в весе и победил крепкого ветерана Карлоса Куадраса. В 22 года он стал самым молодым чемпионом в боксе на тот момент.

Затем подтвердил, что его чемпионство не было случайным – разобрал и нокаутировал живую легенду второго наилегчайшего веса Срисакета Сор Рунгвисаи. Спустившись в свой вес, Родригес сразу завоевал пояс WBO, несмотря на сломанную во время боя челюсть.

Родригес – быстрый, умный боец, который классно обходит противников (часто в стиле Василия Ломаченко) и находит идеальные позиции для ударов. В декабре ему предстоит объединительный бой с чемпионом IBF Санни Эдвардсом.

Гэри Антуан Расселл

Возраст: 27 лет

Рекорд: 17-0, 17 – KO

Гэри Антуан – член боксерского семейства Расселов: четверых братьев, каждого из которых зовут Гэри, тренировал скончавшийся в 2022 году отец – Гэри Рассел-старший.

Расселла уже не назвать перспективным молодым бойцом – его карьера слегка буксует, к 27 годам у него только 17 поединков и ни одного боя за полноценный мировой титул. Зато рекорд говорит сам за себя, а в любителях Расселл победил упомянутого выше Джарона Энниса и не дал ему отобраться в олимпийскую сборную.

Расселл – классный свормер со зрелищным агрессивным стилем и нокаутирующим ударом. Из минусов – он пренебрегает защитой и много пропускает. В первом полусреднем весе Расселл составит серьезную оппозицию любому из именитых чемпионов от Теофимо Лопеса до Реджиса Прогрэ.

Дэвид Моррелл

Возраст: 25 лет

Рекорд: 9-0, 8 – KO

Морелл – техничный левша кубинской школы бокса с показательным рекордом 130-2 в любителях. Всего за четыре профессиональных боя он стал обладателям пояса WBA Regular во втором среднем весе и претендентом на полноценный титул Сауля Альвареса.

Пока Моррелл выглядит как боец без слабых сторон – умный и атлетичный, с отличной техникой и мощным ударом. Главный вопрос – сможет ли он так же уверенно доминировать на высочайшем уровне против бойцов вроде Альвареса, Дэвида Бенавидеса или Калеба Планта.

Кишон Дэвис

Возраст: 24 года

Рекорд: 9-0, 6 – KO

Дэвис – серебряный призер Олимпиады-2020 и один из самых обсуждаемых молодых боксеров из США. Пока нельзя сказать, что Дэвис целиком оправдывает возложенные на него ожидания.

В последнем поединке против Франческо Патеры он не выглядел заряженным и, несмотря на обещание нокаутировать соперника, ограничился победой по очкам. Посмотрим, переквалифицируется ли Дэвис без потерь из любителей в профессионалы.

Интересно, что в трех любительских финалах, включая Олимпиаду, Дэвис уступал одному и тому же боксеру – кубинцу Энди Крусу. В июле 28-летний Крус дебютировал в профессионалах и в первом же бою завоевал второстепенный пояс IBF. Хочется верить, что противостояние боксеров продолжится.

Джаред Андерсон

Возраст: 23 года

Рекорд: 16-0, 15 – KO

Главный молодой талант тяжелого веса и спарринг-партнер Тайсона Фьюри. Андерсон небольшой (193 см) и очень быстрый для современного тяжеловеса.

Он шел на серии из 14 нокаутов, пока не встретился с опытным ветераном Чарльзом Мартином. Мартин вскрыл многие недостатки молодого бойца – неумение резать углы, склонность защищаться только за счет движения корпусом и отступать по прямой линии.

Андерсон все равно уверенно победил по очкам, но подпортил образ будущей суперзвезды тяжелого веса. Он все еще достаточно молод, чтобы исправить ошибки и поработать над техникой.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa / Staff, Patrick Smith / Staff, Sarah Stier / Staff, Al Bello / Staff