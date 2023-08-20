10 комментариев

«Если Шон меня так поймал, то что бы сделал Волкановски?»

В ночь на 20 августа в Бостоне состоялся UFC 292, в главном событии которого в титульном бою встретились Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли.

О’Мэлли победил нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом легчайшего дивизиона – впервые в карьере.

О’Мэлли хватило одной победы над Петром Яном, чтобы выйти на титульник. Стерлинг хотел его наказать за «привилегии от Даны Уайта»

Алджамейн Стерлинг – уже экс-чемпион легчайшего дивизиона, который в 2021 году забрал пояс у Петра Яна и больше его не отдавал. За это время он утопал в критике: за две спорные победы над Яном (самые заплюсованные комментарии под постами про Стерлинга на Sports.ru – про актера) или потому что не так уверенно справился с ветераном Генри Сехудо, который не дрался несколько лет.

Он закрепился как боец-рюкзак, который постоянно забирает спину и много контролирует соперников в партере (больше часа – лидер дивизиона), но плохо проводит переводы (успешность тейкдаунов – 25%). Над этим даже посмеялся О’Мэлли: «Да, 100 долларов – это серьезные деньги для Алджо, так что если он меня переведет, я дам ему их, без проблем». При этом у Стерлинга была самая длинная победная серия в дивизионе (девять – не проигрывал с 2017 года) и пятый титульник.

Шон О’Мэлли – история, как за один бой подняться с 11-го места на второе и сразу выйти на дебютный титульник против главного бойца дивизиона. В октябре-2022 он раздельным решением победил Петра Яна и запустил новый виток критики судейства. Теперь признает, что получил «величайшего бойца в истории легчайшего дивизиона» и главный бой в карьере.

О’Мэлли заходил в UFC через претендентскую серию Даны Уайта и после этого дрался только на номерных турнирах. Он идеальный персонаж для UFC, потому что постоянно стягивает внимание: умеет в трэшток, ведет ютуб-канал и носит яркие прически. Главное – дает зрелище и удивляет нестандартными действиями: уязвим в борьбе, но хорош в ударке (лидер дивизиона по точности акцентированных ударов – 60,9%), финтах и комбинациях в стиле Mortal Kombat.

UFC критикуют за слишком прямое и резкое продвижение О’Мэлли: еще до боя с Яном он был 11-м в рейтинге легчайшего дивизиона, а к титульнику подошел на серии из четырех побед не над топами, хотя, например, полусредневес Белал Мухаммад так и не дрался за пояс после девяти побед подряд. Перед боем Стерлинг это припоминал: «Хочу разбить ему лицо за все привилегии от Уайта, которых у меня не было».

Не получилось.

О’Мэлли воспользовался недостатками Стерлинга в стойке и попал правой прямой. Теперь, вероятно, подерется с Верой

Поединок стартовал с мощного прессинга от Стерлинга и нескольких киков. Очевидно, в начале первого раунда он хотел показать, что превосходит О’Мэлли не только в борьбе, но и работе в стойке. Стерлинг вынуждал соперника поднимать руки выше, чтобы провести тейкдаун беспрепятственно.

Но опасался ударов О’Мэлли. В первом раунде тот отлично передвигался в клетке, стараясь не приближаться к сетке, при этом отстреливался джебами и прямыми ударами ногой. К середине раунда Стерлинг начал отходить к сетке, уступая центр клетки О’Мэлли. В одном из моментов он жестами приглашал соперника ближе к себе, рассчитывая на ошибку и тейкдаун в противоход.

В конце первого раунда зрители свистели. Бойцы действительно были слишком аккуратны и в основном отстреливались киками. Комментатор Джо Роган за минуту до конца раунда сказал: «Попробуйте оценить этот раунд. Это один из лучших примеров абсолютно равного боя». За 20 секунд до конца Стерлинг все-таки поймал О’Мэлли и попытался провести проход в ноги. Завершить не получилось – при этом было несколько ударов в клинче.

Второй раунд начался с падения О’Мэлли после попытки прямого удара ногой, которым тут же воспользовался Стерлинг. Он попытался пройти в ноги: достаточно глубоко, но не довел до конца. О’Мэлли ушел от сетки, кинул очередной прямой удар ногой, Стерлинг контрил и попался в ловушку О’Мэлли. Идеальное попадание правой рукой прямо в челюсть, нокдаун и добивание.

О’Мэлли победил единственным возможным для себя способом – воспользовался недостатками Стерлинга в технике в стойке и попал лазерной правой прямой. «Честно говоря, я нервничал сильнее, чем перед любым другим боем. Я считаю Алджамейна Стерлинга лучшим в истории легчайшего дивизиона. Так что да, я нервничал, но не терял уверенности, потому что знаю, что у меня есть в этой правой руке, детка!» – сказал О’Мэлли после боя.

Его следующим соперником, скорее всего, будет Марлон Вера, которому он проигрывал в 2020 году. Они говорили об этом перед их поединками на UFC 292. «Чито выиграл? Скучный бой был, да? Наверняка. Я надеру задницу Чито задницу в декабре в Лас-Вегасе на T-Mobile», – заявил О’Мэлли. При этом на итог боя уже отреагировал экс-чемпион дивизиона Петр Ян: «Наш реванш рано или поздно должен состояться».

Стерлинг же, видимо, передумал переходить в полулегкий вес: «Конечно, нужно все обдумать. Если Шон меня так поймал, то что бы сделал Волкановски? Мне предстоит покопаться в себе, но как я сказал – я уже падал и каждый раз поднимался».

Фото: eastnews.ru/Gregory Payan; Gettyimages.ru/Paul Rutherford