Он – молчит, она – кипит.

В июне-2023 жена чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о разводе с боксером. Их брак продлился 16 лет, а расход стал громким из-за заявлений – при этом сам Бивол не комментировал ситуацию.

Что случилось?

Пара познакомилась в 16 лет, а на первое свидание Бивол оставлял маме будущей жены паспортные данные

Екатерина и Дмитрий Бивол познакомились в самолете в 2007 году, когда им обоим было по 16 лет. «Я летел в Сочи на сборы, а она – к бабушке. Это была любовь с первого взгляда. В Сочи очень долго ждали багаж. Собрался с силами, выждал момент, когда ее мама отлучится, подошел и познакомился. Тогда в Сочи мы общались с Катей по телефону. Но очень захотелось увидеться.

Она, конечно, рассказала маме о парне, с которым вместе летели, и о том, что пойдет со мной на прогулку. В итоге отправил ей для мамы паспортные данные, а по дороге купил три букета – бабушке, маме и самой Кате. Настрой был у меня самый серьезный, поэтому с мамой познакомились сразу – перед первой же прогулкой», – рассказывал Дмитрий Бивол.

Ухаживания продолжились и привели к браку: «Дима умеет красиво ухаживать. В начале отношений он постоянно водил меня в кафешки, дарил цветы... Конечно, это быстро закончилось. Сейчас Дима не часто балует меня цветами, но способен на очень красивые и романтические поступки. Одним из таких моментов и было предложение выйти за него замуж.

Сделал он это очень красиво: мы ехали к приезжему другу в отель, но когда мы зашли в очень красивый гостиничный номер, то друга, разумеется, там не было. Вся комната была украшена цветами и свечами, а на кровати лепестками роз было выложено сердце и лежало кольцо с бриллиантом. Разумеется, я сказала: «Да».

В браке у пары родились два сына, а сам Бивол всегда отмечал значимость родных. Так говорил перед боем с Айзеком Чилембой в 2018-м: «Когда семья со мной, я могу общаться с моими детьми и женой, и она может готовить мои любимые блюда. Они были здесь три недели, а потом уехали домой. Я рад, что они посмотрели Америку. Они моя мотивация. Я думаю о любви к ним, и поэтому так упорно тренируюсь. Я упорно работаю, чтобы обеспечить их, чтобы они видели, как я к ним отношусь».

В 2016-м Екатерина Бивол рассказывала, что следила за боями мужа только в повторе: «Я смотрела бои Димы в режиме реального времени только в самом начале нашего знакомства. Последние семь лет я ни разу не смотрела ни одного боя ни с трибун, ни по ТВ, ни по интернету. Дима сам мне запретил – ему так спокойнее».

Екатерина Бивол обвинила мужа в неблагодарности и выкинула брелок с символикой «Bivol»

В июне-2023 Екатерина Бивол рассказала в соцсетях, что от нее ушел муж, хотя измен или других «серьезных причин» с обеих сторон не было. За несколько месяцев до расставания она пошла к психологу, чтобы справиться эмоционально. При этом пыталась сохранить семью, но не получилось:

«Никакие дети, никакие деньги, никакой статус не стоят того, чтобы быть в отношениях, которые перестали быть адекватными. Не надо никого удерживать, это не тот случай. Говорить про детей – это полный бред. Я сама ребенок из разведенной семьи, и никогда детям это не нужно. И добавлю – я удерживала. Удерживала два месяца, просила, умоляла, но у всего есть предел. Дальше это было невозможно. Но я это делала не ради детей, а потому что любила, любила до безумия».

После развода Екатерина Бивол сказала, что разделит имущество пополам и никогда не отдаст детей в бокс: «А к чему привыкать? Я всегда минимум половину года была одна. За последний год мы не виделись 10 месяцев. К чему привыкать? К одиночеству? Я к нему очень привыкла. Бывает грустно моментами, но думала, что будет хуже».

В августе атаки Екатерины Бивол в соцсетях на бывшего мужа продолжились: «Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты часть команды. Помни, мы работаем на общее благо». Я лечила, кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто ее сошьет.

Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для инстаграма на английский, помогала с интервью, читала контракты, искала врачей. Потом после 15,5 лет моего упорного труда пришла настоящая слава, а я оказалась чем‑то лишним. «Сиди и молчи. И вообще это все я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила».

О помощи мужу и разделении обязанностей она рассказывала еще в 2016-м: «Весь быт лежит на мне. Так было всегда, с рождением ребенка тоже ничего не изменилось. Готовка, уборка, глажка, что купить в магазине, абсолютно все решаю я. Конечно, если я совсем загружена, Дима может приготовить ужин или убрать посуду со стола. Но это происходит не часто.

Мы любим вместе ездить за продуктами, это такой приятный для нас обоих процесс. Еще я могу сказать, что не встречала ни одного человека с такими золотыми руками, как у Димы. Он очень хозяйственный. Если надо что-то починить, он с большим удовольствием и очень качественно это сделает. Он обожает собирать мебель, всю мебель в нашей квартире собрал именно он. Так что каждодневный рутинный труд беру на себя я, но все глобальные вещи – Дима».

Теперь Екатерина Бивол опубликовала в соцсетях видео, где под песню GAYLE с первыми строчками «К черту тебя, твою маму, твою сестру, твою работу, твою раздолбанную машину и твою фигню, которую ты называешь искусством!» выкинула в урну брелок с боксерскими перчатками и символикой «Bivol».

Фото: instagram.com/bivol_kate