Боец ММА Шишкин, принявший ислам: «Бои и ислам? Понятно, что драться в ММА нельзя. Но это мой азарт. Мне за эти грехи отвечать»

Боец ММА Сергей-Усман Шишкин ответил на вопрос, почему он занимается ММА.
– Мы как-то приводили ответы бойцов-мусульман, почему они занимаются ММА. Какой у вас?
– Понятно, что драться в ММА нельзя. Но это мой азарт. Я люблю это дело. Если бы у меня была финансовая возможность, я бы только боролся по грэпплингу. Но сейчас это мой заработок, возможность прокормить себя и семью. Я пока просто от этого кайфую. Мы не все идеальны: кто-то ходит в клубы, пьет и курит. А у меня вот такой грех.
– Можно говорить, что это просто меньшее из грехов или что это позволяет меньше грешить?
– Нет, здесь неправильно говорить меньше или больше. Безусловно, есть грехи очень тяжкие. Их достаточно. Мы все понимаем, какие. Думаю, ММА не самый жесткий грех. Но я ни перед кем отчитываться не собираюсь. Это мои отношения с Богом, и мне за эти грехи отвечать. Я буду за это давать ответ только перед Богом. Если кому-то не нравится, ну не смотрите, – сказал Шишкин в интервью Спортсу″.
Шишкин проведет поединок против Никиты Михайлова на турнире Ural FC в Перми 29 августа.
Русский боец Шишкин принял ислам и стал Сергеем-Усманом. Большое интервью
Комментарии
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-после смерти в раю нас ждут гурии с большими сиськами, они буду девстенницы, так же в раю будут реки из вина и безбородые мальчики с красивыми лицами на обслуживании
Ну вообщем вы поняли.
Но если те же Цыгановы не в курсе, что слово "покаяние" в буквальном переводе означает "изменение ума (или мыслей)", если для них покаяться - это как в детском садике прощения попросить, то тут вопросы к их священнику, который за годы не вложил им в головы даже азы христианства.
Усман 🤣