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  4. Боец ММА Шишкин, принявший ислам: «Бои и ислам? Понятно, что драться в ММА нельзя. Но это мой азарт. Мне за эти грехи отвечать»

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Боец ММА Шишкин, принявший ислам: «Бои и ислам? Понятно, что драться в ММА нельзя. Но это мой азарт. Мне за эти грехи отвечать»
Сергей-Усман Шишкин поделился мнением о боях и исламе.

Боец ММА Сергей-Усман Шишкин ответил на вопрос, почему он занимается ММА.

– Мы как-то приводили ответы бойцов-мусульман, почему они занимаются ММА. Какой у вас?

– Понятно, что драться в ММА нельзя. Но это мой азарт. Я люблю это дело. Если бы у меня была финансовая возможность, я бы только боролся по грэпплингу. Но сейчас это мой заработок, возможность прокормить себя и семью. Я пока просто от этого кайфую. Мы не все идеальны: кто-то ходит в клубы, пьет и курит. А у меня вот такой грех.

– Можно говорить, что это просто меньшее из грехов или что это позволяет меньше грешить?

– Нет, здесь неправильно говорить меньше или больше. Безусловно, есть грехи очень тяжкие. Их достаточно. Мы все понимаем, какие. Думаю, ММА не самый жесткий грех. Но я ни перед кем отчитываться не собираюсь. Это мои отношения с Богом, и мне за эти грехи отвечать. Я буду за это давать ответ только перед Богом. Если кому-то не нравится, ну не смотрите, – сказал Шишкин в интервью Спортсу″.

Шишкин проведет поединок против Никиты Михайлова на турнире Ural FC в Перми 29 августа.

Русский боец Шишкин принял ислам и стал Сергеем-Усманом. Большое интервью

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс″
Сергей Шишкин
logoMMA
Ural FC
религия
logoСпортс

Комментарии

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Как удобно религия устроена. 1001 правило, особенно про духовное развитие можно не замечать. А самые легкие типа не употребления свинины, хиджабов и хейта лгбт — это святое, ими нужно на каждом шагу кичиться)
ОтветЯПоэт
Как удобно религия устроена. 1001 правило, особенно про духовное развитие можно не замечать. А самые легкие типа не употребления свинины, хиджабов и хейта лгбт — это святое, ими нужно на каждом шагу кичиться)
Бороду, бороду, во имя бога - самое главное. Ну и жену замотать
ОтветЯПоэт
Как удобно религия устроена. 1001 правило, особенно про духовное развитие можно не замечать. А самые легкие типа не употребления свинины, хиджабов и хейта лгбт — это святое, ими нужно на каждом шагу кичиться)
Вот именно что легко устроена , а вы выбираете тяжелый путь
Нельзя...но если за деньги,то можно! Вот и всё что нужно знать о религии!
ОтветГеннадий Тёкин
Нельзя...но если за деньги,то можно! Вот и всё что нужно знать о религии!
Комментарий скрыт
ОтветПетрович
Комментарий скрыт
Эм-м... В первом же абзаце?
Типичный двуличный "мусульманин"
Ответkwinto88
Типичный двуличный "мусульманин"
Пока кое-кто мне видит, все можно
Ответkwinto88
Типичный двуличный "мусульманин"
За что Спортс травит нас "откровениями" этого чуда?
Желаю тебе крыса вахабитская улетать постоянно в нокауты
ОтветЙозе Марино пасует на Эмбаппе
Желаю тебе крыса вахабитская улетать постоянно в нокауты
Он не вахаби и шеийит
Принять ислам в нынешнее время, это надо быть особенным человек, уникальным я бы сказал. Итак поехали по корану :
-солнце впадает в мутный источник
-Аллах не знал про существование снега (в пустыне его не было)
-мухамед (лучший из людей) взял в жены ребенка 9лет аишу
-после смерти в раю нас ждут гурии с большими сиськами, они буду девстенницы, так же в раю будут реки из вина и безбородые мальчики с красивыми лицами на обслуживании

Ну вообщем вы поняли.
ОтветubAA
Принять ислам в нынешнее время, это надо быть особенным человек, уникальным я бы сказал. Итак поехали по корану : -солнце впадает в мутный источник -Аллах не знал про существование снега (в пустыне его не было) -мухамед (лучший из людей) взял в жены ребенка 9лет аишу -после смерти в раю нас ждут гурии с большими сиськами, они буду девстенницы, так же в раю будут реки из вина и безбородые мальчики с красивыми лицами на обслуживании Ну вообщем вы поняли.
Комментарий удален пользователем
ОтветBayernMunih
Комментарий удален пользователем
Ты веришь в бредни диких арабов из 7ого века, как с тобой можно серьезно разговривать? Мухамед при бивте на Ухуде нацепил на себя сразу две кальчиги, это задокументировано и крайне странно, Аллах ведь его послал и должен был оберегать, я сейчас нацеплю на себя два бронежелета , вооружусь до зубов и буду кричать , что я пророк, ты мне поверишь ? Вопрос риторический, можешь не отвечать.
какая удобная позиция
Ну, супруги Цыгановы тоже на все отвечали словами "Каюсь!", и тут аналогично. Не в религии дело, а в человеке.
ОтветBombus Perplexus
Ну, супруги Цыгановы тоже на все отвечали словами "Каюсь!", и тут аналогично. Не в религии дело, а в человеке.
Человек обычно старается повернуть всё, как ему выгоднее и удобнее. Это в нашей природе.
Но если те же Цыгановы не в курсе, что слово "покаяние" в буквальном переводе означает "изменение ума (или мыслей)", если для них покаяться - это как в детском садике прощения попросить, то тут вопросы к их священнику, который за годы не вложил им в головы даже азы христианства.
Подобные 🤡 не свято верят во что-то.,а выдергивают удобное и выгодное,и пытаются ещё это как-то оправдывать…
Усман 🤣
Редакторы спортса у него в заложниках что ли? с чего такое внимание к непойми кому,да еще видимо с довольно полярными решениями,когда харам,когда нет.
ОтветRurik Gislasson
Редакторы спортса у него в заложниках что ли? с чего такое внимание к непойми кому,да еще видимо с довольно полярными решениями,когда харам,когда нет.
Потому-что спортсовскому населению такие темы очень интересны
Какое уважение к этому Шишкину Сергею (прекрасная, славянская фамилия и имя) после того как он легко поменял веру?Ради удобства. Предавший раз предаст ещё.
Ответrafa_Labret
Какое уважение к этому Шишкину Сергею (прекрасная, славянская фамилия и имя) после того как он легко поменял веру?Ради удобства. Предавший раз предаст ещё.
Ну у него вроде часть предков мусульмане, так что в его случае это отчасти возврат к истокам. Каждый волен выбирать сам, Шаблий вот казаком и православным выбрал быть, а этот так.
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