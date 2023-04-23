Но может получить тюремный срок.

В Лас-Вегасе прошел боксерский поединок между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Два самых взрывных легковеса-нокаутера с общим рекордом 51-0 (45 – нокаутом!) вызвали много шума, а их популярность отразилась на масштабе события – бой показали конкурирующие каналы DAZN и Showtime.

Как это было?

Гарсия против Дэвиса – бой звезды соцсетей и скандалиста в меховой шубе, который через две недели может получить тюремный срок

Райан Гарсия – медиазвезда бокса (в инстаграме на него подписано около 10 млн пользователей, у Дэвиса – в два раза меньше), которая раскручивает тикток и снимается в совместных рекламах с Дэмианом Лиллардом. Просто посмотрите на его быстрые руки, которые набирают миллионы просмотров. При этом слабая оппозиция и активность в социальных сетях сформировали вокруг него образ бьюти-боксера.

В 2021 году Гарсия завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в легком весе, а в июле нокаутировал Хавьера Фортуну. Но сейчас остается без поясов и никогда не встречался с соперниками уровня Дэвиса. Сауль Альварес упрекал его в недостаточной целеустремленности. Гарсия болезненно воспринимает критику: попадал в психологические ямы и брал паузу в карьере – ему 24 года.

Джервонта Дэвис – лучший ученик Флойда Мейвезера (от которого ушел), чемпион WBA в легком весе и большой скандалист в цветных шубах. Дэвис тоже много работает на публику, но имеет более внушительное резюме: 12 титульных боев, а среди соперников – Хосе Педраса и Лео Санта Крус.

«Нужно просто обращать внимание и осознавать мир вокруг себя, – говорил Дэвис. – И понимать, что нужно делать, чтобы стать привлекательным. Просто у меня много данной богом мудрости, как двигаться. А социальные сети – есть понимание, как это делать.

И я знаю, как размещать видео, которые могут привлечь больше фанатов к спорту. Это просто благословение. А потом я выхожу на ринг и заканчиваю нокаутами. Это несложно. Просто нужно иметь это в себе и доверять. Социальные сети – огромная часть, но то, что я делаю на ринге, породило множество вирусных моментов».

В январе-2023 Дэвис победил Гектора Гарсию, но накопил много негатива:

• В декабре-2022 издание TMZ Sports опубликовало запись звонка в службу спасения от девушки Дэвиса, которая заявила, что тот угрожал ей и их ребенку: «Он хочет меня убить!» Позже она заявила, что во время ссоры на эмоциях сделала ненужный звонок в полицию, а Дэвис не нанес ущерба ни ей, ни дочери.

Сам Дэвис защищался: «Не позволяйте людям вводить вас в заблуждение этой ерундой. Я никогда не поднимал руки на мать моего ребенка и собственную дочь. Вы что, сошли с ума!? Я не монстр». За 11 дней до боя против Гектора Гарсии полиция арестовала его, но отпустила под залог. В итоге Дэвис в четвертый раз защитил чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

• Новый криминальный виток – история с ДТП. В ноябре-2020 Дэвис на Lamborghini проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль – из-за этого пострадали четыре человека, включая беременную женщину. После этого он скрылся с места аварии, но позднее признал себя виновным. 5 мая – через две недели после боя с Гарсией – ему вынесут приговор.

«Люблю играть в игры разума». Дэвис отправил Гарсию на канвас уже во втором раунде, а потом вынес плотным ударом по корпусу

«Это то, что такое бокс», – говорил промоутер Гарсии Оскар Де Ла Хойя. Чистый рекорд Гарсии 23-0 VS чистый рекорд Дэвиса 28-0. Для обоих этот бой воспринимался как левел ап, шаг к величию и укол по эго пугающей единицей в поражениях. Они традиционно разжигали на церемонии взвешивания, где толкались и трешточили, а на стадионе собрали легенд: Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард.

Перед боем Дэвис и Гарсия договорились о весе (61,7 кг) и проговорили, что победитель заберет гонорар соперника. За это решение их раскритиковал Конор Макгрегор: «Не нужно говорить, что вы ставите свой кошелек друг против друга. Потому что такого не бывает. И это глупо».

Гарсия превосходит Дэвиса в росте и размахе рук и обладает мощнейшим левым хуком, но не считался фаворитом. Перед боем Дэвис говорил, что его тактика на бой – не спешить и включиться во второй половине. Так и получилось, хотя он взорвался уже во втором раунде и лез в клинч. Гарсия доминировал и активно набрасывал удары, но первым улетел на канвас после пропущенного с левой в челюсть.

Гарсия быстро поднялся. Несмотря на нокдаун, Дэвис не ускорился для добивания, а действовал методично. Позже разбил ему нос и встречал на контратаках. Нокдаун во втором раунде сократил мощь Гарсии – инициатива ушла к Дэвису, который, кажется, выжидал, чтобы удачно выбросить контрпанч.

Уже к шестому раунду Гарсия активизировался: заходил с неплохими сериями и несколько раз попадал правым боковым – Дэвис отвечал на контратаках. В седьмом – сразу загнал в угол и действовал агрессивно. Но выстрел с левой по корпусу от Дэвиса в центре ринга стал решающим: Гарсия не сразу отошел в угол, но встал на колено и взялся за правый бок.

Финиш и очередная победа нокаутом для Джервонты Дэвиса. После боя он сказал: «Я лицо бокса, абсолютно точно. Мне казалось, что он встанет. Но я люблю игры разума, поэтому он посмотрел на меня, а я – на него. Пытался сказать ему встать, но он покачал головой: «Нет».

Гарсия проиграл впервые в карьере: «Я не хочу оправдываться. Просто не смог восстановиться – и все. Он нанес хороший удар в корпус, пробрался снизу и хорошо поймал». На момент остановки Дэвис лидировал у всех трех судей и сохранил рекорд идеальным.

Фото: East News/AP Photo/John Locher, Patrick Smith; Gettyimages.ru/John McCo, Patrick Smith, Al Bello