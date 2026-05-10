16

Дрикус дю Плесси: «Полагаю, теперь я снова стану чемпионом»

Дю Плесси отреагировал на победу Стрикленда в бою с Чимаевым.

Дрикус дю Плесси отреагировал на победу Шона Стрикленда в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Бой сложился точно как я предсказывал. Отличное выступление Шона. Тяжело держать этого парня на земле. Он невероятно сложный для удержания. Стрикленд утомил Хамзата. Я знаю, о чем говорю, ведь сам этого не сделал. Мои поздравления. Полагаю, теперь я снова стану чемпионом», – сказал дю Плесси.

Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей на UFC 328 и во второй раз стал чемпионом среднего веса.

Дю Плесси владел титулом с января 2024-го по август 2025-го. Дрикус дважды победил Стрикленда в титульных боя.

Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoMMA
logoДрикус дю Плесси
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoШон Стрикленд
logoUFC 328
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Следующим должен драться Имавов, и так очень долго ждет парень)
Ответ Ojer
Следующим должен драться Имавов, и так очень долго ждет парень)
Это его проблемы, не нужно было отказываться драться с "братишкой"
Титульник сейчас должен получить Имамов, с последнего их боя с Шоном он сильно вырос, надеюсь заберет пояс.
Третий бой ДДП и Стрикленда не очень интересен
Ответ Габи Жезус
Титульник сейчас должен получить Имамов, с последнего их боя с Шоном он сильно вырос, надеюсь заберет пояс. Третий бой ДДП и Стрикленда не очень интересен
По крайней мере сейчас не надо его проводить. ДДП не доминирующий чемпион с серией защит, чтобы ему сразу давать бой за пояс. Пусть подерется с каким-нибудь Борральо или Бренданом Алленом. Или вот с Чимаевым реванш чем плохо? Если Чимаев не уйдет в полутяжелый.
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Имавов следующий
Шон его задавил уже, не интересно
Ответ JackD
Шон его задавил уже, не интересно
Мне интересно
Имавовье против ДДП претендентский
Вот нефакт что ДДП осилит других претендентов как Боральо и кто ещё там есть. Пусть доказывает после последнего обс*ра.
Ага, если тебе опять победу подарят как в первом бою
Сказал чувак на серии из 2-х поражений)
Еще одного ограбления Стрикленда не будет. Да и есть другие претенденты, как выше заметили.
Как в Собачьем сердце:
-В очередь сукины дети, в очередь!(с))
Имавов точно не в этом году будет драться за титул. Сейчас реванш сделают это же бизнес. Усман поднимается в весе, будет драться с Дрикусом и в случае победы будет следующим за титул драться.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Звезда Голливуда Крис Пратт: «Весогонка оказалась слишком сложной для Хамзата!? Стрикленд был так хорош во втором раунде!»
10 мая, 08:31
Стрикленд – о трэш-токе с Чимаевым: «Он хороший парень. У нас планировался бой... Я делал это для вас, ребята»
10 мая, 06:27
Чимаев надел пояс на Стрикленда и ушел, не дав интервью после поражения на UFC 328
10 мая, 05:03Фото
Рекомендуем
Главные новости
Хельвани – об извинениях Стрикленда перед Чимаевым: «Обман и трусливая херня. Ты оскорбил мать Хамзата!»
15 минут назад
Раузи – о пиаре поединка с Карано: «Что вы хотите? Чтобы я назвала ее шлюхой и дернула за волосы? Это лишь удешевит наш бой»
45 минут назад
Диаз – о фейковом конфликте Чимаева и Стрикленда: «Обнимаются и показывают любовь, словно сучки. Я бы не смог спать по ночам, если бы всех обманывал»
55 минут назад
Брат Хамзата Чимаева: «Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, хотим это сделать»
сегодня, 06:11
Брат Чимаева о поражении Хамзата от Стрикленда: «Была проблема с весогонкой: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал»
сегодня, 06:00Видео
Имавов – о трэш-токе Стрикленда: «Религия, семья, нация... для меня это не маркетинг. Каждое оскорбление имеет цену. Ты за это заплатишь! Никакого счастливого конца»
вчера, 19:01
Пимблетт – во время объявления победителя боя Чимаев – Стрикленд: «Наполовину уверен, что Хамзат проиграет просто из-за наличия Царукяна в углу»
вчера, 18:09
Генри Сехудо: «Правда думал, что Чимаев победил Стрикленда, хоть и болел за Шона»
вчера, 17:51
Джош Хокит: «Перейра – тот, кого я хочу. Мне не нужен Льюис. Я хочу Шаму на его маме»
вчера, 16:02
Икрам Алискеров и Абдул-Рахман Яхьяев выступят на UFC Baku
вчера, 15:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем