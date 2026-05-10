Дрикус дю Плесси: «Полагаю, теперь я снова стану чемпионом»

Дрикус дю Плесси отреагировал на победу Шона Стрикленда в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Бой сложился точно как я предсказывал. Отличное выступление Шона. Тяжело держать этого парня на земле. Он невероятно сложный для удержания. Стрикленд утомил Хамзата. Я знаю, о чем говорю, ведь сам этого не сделал. Мои поздравления. Полагаю, теперь я снова стану чемпионом», – сказал дю Плесси.

Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей на UFC 328 и во второй раз стал чемпионом среднего веса.

Дю Плесси владел титулом с января 2024-го по август 2025-го. Дрикус дважды победил Стрикленда в титульных боя.

